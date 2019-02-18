Экклезиология есть учение о Церкви, а Церковь есть прежде всего наша жизнь в Духе Святом, посланном нам в день Пятидесятницы и посылаемым постоянно верующим и поныне. В Духе мы соделываемся членами Тела Христова, в Духе мы соделываемся чадами Божиими. Поэтому, живя в Духе, новозаветные писатели, а также и древние святые отцы говорили о Церкви, исходя из их духовного опыта. Они не говорили о Церкви, как о некоем предмете, о котором можно говорить извне.

В свою очередь, современные русские экклезиологи не стремились создать схоластически-мертвящую доктрину. Они тоже говорили от личного опыта жизни в Церкви, опыта, который они стремились богословски осмыслить. Поэтому каждый из трех экклезиологов, мысли которых мы постарались изложить, Алексей Хомяков, отец Сергий Булгаков и отец Николай Афанасьев подошли к тайне о Церкви по-разному, ибо каждый из них был одарен по- своему, имел свое видение, свой опыт, свой духовный дар.

Но все три, по-разному, говорили о том же, о той же Церкви, живущей в Духе, который в веках остается тем же, неизменным.

Профессор протоиерей Николай Куломзин - Русские экклезиологи

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет

Москва, 2005

Профессор протоиерей Николай Куломзин - Русские экклезиологи - Содержание

Алексей Степанович Хомяков

Учение Хомякова о Церкви

Отец Сергий Булгаков

Творчество отца Сергия

Учение отца Сергия о Церкви

О человеке и о его задании

О вочеловечении Сына Божия «нас ради человек»

О Церкви

София и софиологическое понимание Церкви

Еще о Церкви по Булгакову

О рецепции

Другие темы - Иерархия

Протопресвитер Николай Николаевич Афанасьев

Церковь. Противопоставление двух экклезиологий

Богословское осмысление

Единство евхаристического собрания

Епископ

Церковный строй в первые века. Неясность новозаветной терминологии

«Приносящий благодарение»

Иерархия и лаики

Примечания

Профессор протоиерей Николай Куломзин - Русские экклезиологи - Иерархия и лаики

Среди православных богословов никто так далеко не пошел, как отец Николай, в утверждении царственного священства народа Божия; в основу своего богословство- вания он, конечно, ставил слова первого послания Петра: «И сами, как камни живые, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петр 2,5). «Жертвы духовные», о которых говорит апостол, означают, по мнению отца Николая, евхаристию147. Следовательно, в Церкви Христовой весь народ, в качестве «царей и священников» (Апок 1, 6; 20, 6), священнодействует на Евхаристии, ибо все верующие имеют «дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою...» (Евр 10, 19-20).

Отец Николай считал, что весь народ Божий, все члены Тела Христова, как камни в храме Духа Святого, в целом обладают священством. Лишь только Тридентский собор, по его мнению, утвердил для западного богословия онтологическое различие между клиром и ланками148. Согласно отцу Николаю, клирики суть те, кто поставлен на то или иное определенное служение, главное из которых принадлежит тому, кто поставлен возносить евхаристические молитвы. Но сакраментальные слова, произносимые епископом или пресвитером без народа - без Церкви и вне Церкви - не создают таинства.

При этом никак нельзя сказать, что отец Николай проповедовал какую-то уравниловку в Церкви. Может быть, никто из современных экклезиологов так ярко не подчеркнул место иерархии в Церкви как он. С самого начала один занимал всегда главенствующее положение в Церкви: Петр среди равных ему апостолов в первой иерусалимской общине, после него Иаков среди пресвитеров в той же общине, затем «приносящий благодарение» среди предстоятелей поместных Церквей, затем, наконец, во втором веке епископ, уже как единоличный глава поместной Церкви.

Все экклезиологические изыскания, прозрения и заключения отца Николая составляют стройную картину. Конечно, в том или ином пункте его тезисы могут быть оспорены. Могли быть тут и там неустройства, не всегда все в Церкви происходило в согласии с нормой. Но нам интересна не критика деталей в исторической системе отца Николая, как важно то новое продумывание истории первых веков христианства на основе его интуиции евхаристической природы Церкви.

Париж, 1976 г.