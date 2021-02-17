Софья Куломзина - Наша Церковь и наши дети

Софья Сергеевна Куломзина, известный православный педагог и автор нескольких книг по детскому религиозному образованию, родилась 3 декабря 1903 года в Санкт-Петербурге. Ее отец, Сергей Илиодорович Шидловский, был известным общественным деятелем, товарищем председателя в III Государственной думе, лидером партии октябристов — в IV. В 1920 году семья Шидловских покинула Россию и обосновалась в Эстонии, где Софья Сергеевна начала свой путь православного педагога: под руководством отца Иоанна Богоявленского она организовала класс Закона Божия для детей русских эмигрантов. Там же она поступила в гимназию, а потом училась в Берлинском университете, пока не переехала в Париж, где начала активно участвовать в деятельности Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1927 году Фонд Рокфеллера выделил Софье Сергеевне стипендию на обучение в США, и она закончила Колумбийский университет по специальности «религиозное образование» (став первой женщиной, получившей такой диплом), а также училась в Объединенной теологической семинарии Нью-Йорка.

Вернувшись во Францию, Софья Сергеевна продолжила работу с детьми и взрослыми, тесно общаясь с ведущими русскими богословами. В 1948 году вместе с мужем Никитой Яковлевичем Куломзиным и четырьмя детьми Софья Сергеевна эмигрировала в США. Там она читала курс религиозной педагогики в Свято-Владимирской семинарии (эти лекции легли в основу книги «Наша Церковь и наши дети»), участвовала в создании и работе Православной религиозно-образовательной комиссии Православной Церкви в Америке, в составлении и издании пособий для занятий с детьми и руководств для преподавателей, ездила с лекциями по всей Америке. В 1969 году Свято-Владимирская семинария присвоила Софье Сергеевне Куломзиной почетную докторскую степень. Софья Сергеевна всегда помнила о своей родине, России, и мечтала потрудиться для нее. В 1970 году она смогла в первый раз приехать в Россию, ровно через пятьдесят лет после расставания с ней. В 1991 году ее пригласили на конференцию на тему «Духовное возрождение в России», проходившую в Новосибирске, в Академгородке. Тогда же Софья Сергеевна выступила в Москве с лекцией на катехизаторских курсах, организованных Московской патриархией. Еще раз Софья Сергеевна приезжала в Москву в 1994 году. Она составила и издала несколько книг для детей на русском языке, и то, что ей представилась возможность внести свой вклад в возрождение Церкви в России, стало для нее большим счастьем.

Последние годы своей жизни Софья Сергеевна Куломзина была президентом организации «Религиозные книги для России» и продолжала писать для детей, последняя ее книга — «2000 лет. История Православной Церкви» — вышла за неделю до ее смерти. Софья Сергеевна Куломзина — автор многих книг, изданных в России: «Закон Божий для детей», «Закон Божий для самых маленьких», «Молитвослов для детей», «Рассказы о святых», «Наша Церковь и наши дети», «Семья — малая Церковь», «2000 лет. История Православной Церкви» и воспоминания «Миры за мирами». В июле 1999 года патриарх Московский Алексий II отметил многолетние заслуги Софьи Сергеевны Куломзиной перед Православной Церковью орденом Святой Ольги. В 1980-х годах Софья Сергеевна вела на радиостанции «Свобода» цикл передач для детей и родителей, некоторые из них вошли в эту книгу. Скончалась Софья Сергеевна 29 сентября 2000 года. В настоящей книге собраны тексты Софьи Сергеевны, адресованные родителям, учителям воскресных школ, катехизаторам и другим взрослым членам Церкви, занимающимся детским религиозным образованием: «Наша Церковь и наши дети» (в переводе с английского Сергея Бычкова), «Семья — малая Церковь», беседы с родителями на радио «Свобода» и статьи и доклады, оставшиеся в бумагах Софьи Сергеевны, а также слово, сказанное на похоронах Софьи Сергеевны прот. Фомой Хопко (в то время ректором Свято-Владимирской семинарии).

Софья Куломзина - Наша Церковь и наши дети

Сборник

М.: ГРАНАТ, 2020. 528 с.

ISBN 978-5-906456-41-0

Софья Куломзина - Наша Церковь и наши дети - Содержание

От составителя

Софья Сергеевна Куломзина

Русская православная

Православный педагог

Что может один человек

Предисловие

I. Наша Церковь и наши дети

Предисловие

Введение

Глава 1. Цель христианского воспитания

Глава 2. Наши дети

Глава 3. Христианское воспитание в семье

Глава 4. Церковная школа

Глава 5. Учитель

Призвание учителя церковной школы

Приложение. Пособие для подготовки школьной программы Дети младшего возраста (5, 6 и 7 лет) Дети среднего возраста (8,9 и 10 лет) Дети среднего возраста (11,12 и 13 лет) Подростковый возраст (14,15 и 16 лет)



ІІ. Семья — малая Церковь. Записки православной матери и бабушки

Предисловие

О семейном миросозерцании

Как передавать детям нашу веру

Разговоры с детьми о Боге

О развитии нравственного сознания в детях

Как приучить детей к посещению богослужений

О детской молитве

О семейных праздниках

О воспитании любви в детях

О послушании и свободе в воспитании детей

О родительском авторитете и дружбе с детьми

О О детской самостоятельности

III. Беседы с родителями на радио «Свобода»

«Семья — малая Церковь» в условиях современной жизни

О крещении младенцев

Объяснение детям молитвы «Отче наш»

Обучение детей церковным молитвам

Как объяснить детям таинство Святого причастия ?

Как объяснить детям тайну Святой Троицы?

О вере и суевериях

О значении поста в жизни детей

IV. Церковный год в семейной жизни

О церковных праздниках в начале учебного года

Празднование Рождества Христова

Церковная жизнь от Рождества до начала Великого поста

Великий пост

Страстная неделя

Пасха: праздник Воскресения Христова

Как говорить с детьми о Воскресении Христовом ?

Летние праздники

О воспитании правдивости в детях

Отношение родителей к проступкам детей

О подростках

О чем родители не говорят с детьми

Как говорить с детьми о зарождающейся новой жизни

О детском творчестве и детских играх

Детское чтение

О вере и науке

Заповеди Ветхого Завета как основа нравственности

О духовной жизни в семье (учение православных пастырей)

V. Статьи и доклады

Катехизатор и ученики-дети

Доклад собранию катехизаторов

Преподавание Закона Божия в воскресных школах

Объем знаний в детском саду

Объем знаний в начальной школе

Заключение

Участие детей в церковном богослужении

Выступление на конференции «Образование в 1990-х годах и Церковь» в Свято-Владимирской семинарии

Доклад для «Образовательных чтений» в Москве. Январь, 1994 г

«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся...»

Православие как опыт жизни, опыт деятельности

Православная Церковь в семейной жизни

Старость и христианское возрастание

VI. Чудеса долгой жизни