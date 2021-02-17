Софья Куломзина - Наша Церковь и наши дети

Куломзина - Наша Церковь и наши дети
Софья Сергеевна Куломзина, известный православный педагог и автор нескольких книг по детскому религиозному образованию, родилась 3 декабря 1903 года в Санкт-Петербурге. Ее отец, Сергей Илиодорович Шидловский, был известным общественным деятелем, товарищем председателя в III Государственной думе, лидером партии октябристов — в IV. В 1920 году семья Шидловских покинула Россию и обосновалась в Эстонии, где Софья Сергеевна начала свой путь православного педагога: под руководством отца Иоанна Богоявленского она организовала класс Закона Божия для детей русских эмигрантов. Там же она поступила в гимназию, а потом училась в Берлинском университете, пока не переехала в Париж, где начала активно участвовать в деятельности Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1927 году Фонд Рокфеллера выделил Софье Сергеевне стипендию на обучение в США, и она закончила Колумбийский университет по специальности «религиозное образование» (став первой женщиной, получившей такой диплом), а также училась в Объединенной теологической семинарии Нью-Йорка.
Вернувшись во Францию, Софья Сергеевна продолжила работу с детьми и взрослыми, тесно общаясь с ведущими русскими богословами. В 1948 году вместе с мужем Никитой Яковлевичем Куломзиным и четырьмя детьми Софья Сергеевна эмигрировала в США. Там она читала курс религиозной педагогики в Свято-Владимирской семинарии (эти лекции легли в основу книги «Наша Церковь и наши дети»), участвовала в создании и работе Православной религиозно-образовательной комиссии Православной Церкви в Америке, в составлении и издании пособий для занятий с детьми и руководств для преподавателей, ездила с лекциями по всей Америке. В 1969 году Свято-Владимирская семинария присвоила Софье Сергеевне Куломзиной почетную докторскую степень. Софья Сергеевна всегда помнила о своей родине, России, и мечтала потрудиться для нее. В 1970 году она смогла в первый раз приехать в Россию, ровно через пятьдесят лет после расставания с ней. В 1991 году ее пригласили на конференцию на тему «Духовное возрождение в России», проходившую в Новосибирске, в Академгородке. Тогда же Софья Сергеевна выступила в Москве с лекцией на катехизаторских курсах, организованных Московской патриархией. Еще раз Софья Сергеевна приезжала в Москву в 1994 году. Она составила и издала несколько книг для детей на русском языке, и то, что ей представилась возможность внести свой вклад в возрождение Церкви в России, стало для нее большим счастьем.
Последние годы своей жизни Софья Сергеевна Куломзина была президентом организации «Религиозные книги для России» и продолжала писать для детей, последняя ее книга — «2000 лет. История Православной Церкви» — вышла за неделю до ее смерти. Софья Сергеевна Куломзина — автор многих книг, изданных в России: «Закон Божий для детей», «Закон Божий для самых маленьких», «Молитвослов для детей», «Рассказы о святых», «Наша Церковь и наши дети», «Семья — малая Церковь», «2000 лет. История Православной Церкви» и воспоминания «Миры за мирами». В июле 1999 года патриарх Московский Алексий II отметил многолетние заслуги Софьи Сергеевны Куломзиной перед Православной Церковью орденом Святой Ольги. В 1980-х годах Софья Сергеевна вела на радиостанции «Свобода» цикл передач для детей и родителей, некоторые из них вошли в эту книгу. Скончалась Софья Сергеевна 29 сентября 2000 года. В настоящей книге собраны тексты Софьи Сергеевны, адресованные родителям, учителям воскресных школ, катехизаторам и другим взрослым членам Церкви, занимающимся детским религиозным образованием: «Наша Церковь и наши дети» (в переводе с английского Сергея Бычкова), «Семья — малая Церковь», беседы с родителями на радио «Свобода» и статьи и доклады, оставшиеся в бумагах Софьи Сергеевны, а также слово, сказанное на похоронах Софьи Сергеевны прот. Фомой Хопко (в то время ректором Свято-Владимирской семинарии).
Софья Куломзина - Наша Церковь и наши дети
Сборник
М.: ГРАНАТ, 2020. 528 с.
ISBN 978-5-906456-41-0
Софья Куломзина - Наша Церковь и наши дети - Содержание
От составителя
Софья Сергеевна Куломзина
Русская православная
Православный педагог
Что может один человек
Предисловие
I. Наша Церковь и наши дети
- Предисловие
- Введение
- Глава 1. Цель христианского воспитания
- Глава 2. Наши дети
- Глава 3. Христианское воспитание в семье
- Глава 4. Церковная школа
- Глава 5. Учитель
- Призвание учителя церковной школы
-
Приложение. Пособие для подготовки школьной программы
- Дети младшего возраста (5, 6 и 7 лет)
- Дети среднего возраста (8,9 и 10 лет)
- Дети среднего возраста (11,12 и 13 лет)
- Подростковый возраст (14,15 и 16 лет)
ІІ. Семья — малая Церковь. Записки православной матери и бабушки
- Предисловие
- О семейном миросозерцании
- Как передавать детям нашу веру
- Разговоры с детьми о Боге
- О развитии нравственного сознания в детях
- Как приучить детей к посещению богослужений
- О детской молитве
- О семейных праздниках
- О воспитании любви в детях
- О послушании и свободе в воспитании детей
- О родительском авторитете и дружбе с детьми
- О О детской самостоятельности
III. Беседы с родителями на радио «Свобода»
- «Семья — малая Церковь» в условиях современной жизни
- О крещении младенцев
- Объяснение детям молитвы «Отче наш»
- Обучение детей церковным молитвам
- Как объяснить детям таинство Святого причастия ?
- Как объяснить детям тайну Святой Троицы?
- О вере и суевериях
- О значении поста в жизни детей
IV. Церковный год в семейной жизни
- О церковных праздниках в начале учебного года
- Празднование Рождества Христова
- Церковная жизнь от Рождества до начала Великого поста
- Великий пост
- Страстная неделя
- Пасха: праздник Воскресения Христова
- Как говорить с детьми о Воскресении Христовом ?
- Летние праздники
- О воспитании правдивости в детях
- Отношение родителей к проступкам детей
- О подростках
- О чем родители не говорят с детьми
- Как говорить с детьми о зарождающейся новой жизни
- О детском творчестве и детских играх
- Детское чтение
- О вере и науке
- Заповеди Ветхого Завета как основа нравственности
- О духовной жизни в семье (учение православных пастырей)
V. Статьи и доклады
- Катехизатор и ученики-дети
- Доклад собранию катехизаторов
- Преподавание Закона Божия в воскресных школах
- Объем знаний в детском саду
- Объем знаний в начальной школе
- Заключение
- Участие детей в церковном богослужении
- Выступление на конференции «Образование в 1990-х годах и Церковь» в Свято-Владимирской семинарии
- Доклад для «Образовательных чтений» в Москве. Январь, 1994 г
- «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся...»
- Православие как опыт жизни, опыт деятельности
- Православная Церковь в семейной жизни
- Старость и христианское возрастание
VI. Чудеса долгой жизни
- Россия в моей жизни. Вчера, сегодня и завтра
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