Культурология - учебное пособие
Учебное пособие «Культурология», подготовленное известными специалистами А. Л. Доброхотовым и А. Т. Калинкиным, представляет собой концептуальный и глубокий курс, ориентированный на студентов высших учебных заведений. Авторы ставят задачу уйти от простого перечисления исторических фактов и предложить читателю строгую теоретическую систему понимания культуры как целостного феномена. Основная идея книги заключается в том, что культура — это не просто совокупность достижений человечества, а особый механизм смыслопорождения, который позволяет обществу сохранять свою идентичность через процессы объективации, трансляции и интерпретации ценностей.
Содержательная часть пособия детально раскрывает основные механизмы культурной динамики, анализируя, как субъективные идеи превращаются в культурные артефакты (объективация) и как происходит их последующее отчуждение или интеграция в социальную среду. Авторы последовательно рассматривают морфологию культуры, разделяя её на витальную, духовную и социальную сферы, что позволяет читателю структурировать свои знания о многообразии человеческой деятельности. Исторический раздел книги предлагает панораму мировых цивилизаций — от Древнего Востока до Нового времени, при этом особое внимание уделяется России как уникальному культурному типу и ритмам культурного развития. Раздел «Факультативы» дополняет теоретическую базу глубокими очерками о средневековом сознании, искусстве Возрождения и немецком классическом идеализме, связывая философию с живой историей искусств.
Текст написан в высоком академическом стиле, который сочетает в себе философскую фундаментальность А. Л. Доброхотова с методической ясностью, необходимой для учебного процесса. Авторы мастерски используют междисциплинарный подход, привлекая данные истории, филологии и антропологии, что делает книгу интересной не только для студентов, но и для широкого круга интеллектуалов. Работа служит надежным навигатором в сложном поле современной культурологической мысли, помогая сформировать целостное мировоззрение. Это чтение способствует осознанию культуры как живого диалога эпох, где каждый символ и текст прошлого обретают актуальность в контексте современного поиска смыслов.
А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин
М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. -(Высшее образование)
ISBN 978-5-8199-0414-5 (ИД «ФОРУМ»)
ISBN 978-5-16-003762-2 (ИНФРА-М)
Доброхотов - Культурология - учебное пособие - Содержание
От авторов
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
2. КАК ВОЗМОЖНА НАУКА О КУЛЬТУРЕ
Сравнимость артефактов - Необходимость специальной науки о культуре
3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРЫ
Объективация - Отчуждение - Интерпретация - Трансляция - Интеграция
4. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Витальная культура - Духовная культура - Социальная культура
5. КУЛЬТУРА ВО ВРЕМЕНИ
Культура Древнего Востока - Античная культура - Арабо-мусульманская культура - Культура Византии - Культура западноевропейского Средневековья - Культура Нового времени - Россия как тип культуры - Ритмы культурной динамики
6. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Предыстория - XVIII век - XIX век - XX век - Науки о культуре в России XIX—XX веков
7. ФАКУЛЬТАТИВЫ
Средневековье, которое мы потеряли - Пространственные искусства в культуре итальянского Возрождения - Речь Патриота, или О гравюрах Хогарта - Учение о культуре в немецком классическом идеализме (Кант и Гегель) - Культурная антропология как культурологическая дисциплина
Литература
Список тем и вопросов для устного собеседования
Словарь культурологических терминов
