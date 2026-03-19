Культурология - учебное пособие

Учебное пособие «Культурология», подготовленное известными специалистами А. Л. Доброхотовым и А. Т. Калинкиным, представляет собой концептуальный и глубокий курс, ориентированный на студентов высших учебных заведений. Авторы ставят задачу уйти от простого перечисления исторических фактов и предложить читателю строгую теоретическую систему понимания культуры как целостного феномена. Основная идея книги заключается в том, что культура — это не просто совокупность достижений человечества, а особый механизм смыслопорождения, который позволяет обществу сохранять свою идентичность через процессы объективации, трансляции и интерпретации ценностей.

Содержательная часть пособия детально раскрывает основные механизмы культурной динамики, анализируя, как субъективные идеи превращаются в культурные артефакты (объективация) и как происходит их последующее отчуждение или интеграция в социальную среду. Авторы последовательно рассматривают морфологию культуры, разделяя её на витальную, духовную и социальную сферы, что позволяет читателю структурировать свои знания о многообразии человеческой деятельности. Исторический раздел книги предлагает панораму мировых цивилизаций — от Древнего Востока до Нового времени, при этом особое внимание уделяется России как уникальному культурному типу и ритмам культурного развития. Раздел «Факультативы» дополняет теоретическую базу глубокими очерками о средневековом сознании, искусстве Возрождения и немецком классическом идеализме, связывая философию с живой историей искусств.

Текст написан в высоком академическом стиле, который сочетает в себе философскую фундаментальность А. Л. Доброхотова с методической ясностью, необходимой для учебного процесса. Авторы мастерски используют междисциплинарный подход, привлекая данные истории, филологии и антропологии, что делает книгу интересной не только для студентов, но и для широкого круга интеллектуалов. Работа служит надежным навигатором в сложном поле современной культурологической мысли, помогая сформировать целостное мировоззрение. Это чтение способствует осознанию культуры как живого диалога эпох, где каждый символ и текст прошлого обретают актуальность в контексте современного поиска смыслов.

А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин

М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. -(Высшее образование)

ISBN 978-5-8199-0414-5 (ИД «ФОРУМ»)

ISBN 978-5-16-003762-2 (ИНФРА-М)

От авторов

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

2. КАК ВОЗМОЖНА НАУКА О КУЛЬТУРЕ

Сравнимость артефактов - Необходимость специальной науки о культуре

3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КУЛЬТУРЫ

Объективация - Отчуждение - Интерпретация - Трансляция - Интеграция

4. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Витальная культура - Духовная культура - Социальная культура

5. КУЛЬТУРА ВО ВРЕМЕНИ

Культура Древнего Востока - Античная культура - Арабо-мусульманская культура - Культура Византии - Культура западноевропейского Средневековья - Культура Нового времени - Россия как тип культуры - Ритмы культурной динамики

6. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Предыстория - XVIII век - XIX век - XX век - Науки о культуре в России XIX—XX веков

7. ФАКУЛЬТАТИВЫ

Средневековье, которое мы потеряли - Пространственные искусства в культуре итальянского Возрождения - Речь Патриота, или О гравюрах Хогарта - Учение о культуре в немецком классическом идеализме (Кант и Гегель) - Культурная антропология как культурологическая дисциплина

Литература

Список тем и вопросов для устного собеседования

Словарь культурологических терминов