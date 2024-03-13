Игумен Нестор (Кумыш) – Отступления от истины Православия в богословии митр.Антония (Храповицкого)

В богословском творчестве митр. Антония можно выделить три очерка, объединенных одной темой. В них он пытается извлечь нравственную идею из трех догматов — о Святом Духе, о Церкви и о Святой Троице. В этих статьях отразились характерные особенности митр. Антония как догматиста. С их рассмотрения, как представляется, и следует начать разговор о тех не православных взглядах митр. Антония, которые нашли свое отражение в его работах. В данном очерке иерарх полемизирует с Л. Н. Толстым, который отрицал учение о Святом Духе и заявлял, что оно есть продукт богословской спекуляции, мешающий правильному восприятию Евангелия.

Толстой критиковал Церковь за «излишний» мистицизм. Он полагал, что главное в христианстве — это нравственная сторона учения Христа, дающая человеку четкое руководство в практической жизни, а все остальное объявлял позднейшей выдумкой богословов. Учение о Святом Духе, по его мнению, никак нельзя приложить к нравственному самоопределению личности, к живой жизни, следовательно, оно совершенно не нужно и является фикцией Церкви. Церковь, учил Толстой, объявляя Себя единственным обладателем и хранителем Святого Духа, использует учение о Святом Духе для удержания людей в подчинении.

Раскрыть истину Православия в полемике с популярным и авторитетным лжеучителем, имевшим колоссальное воздействие на умы современников, — благородная задача. И если бы митр. Антоний указал на ошибочность взглядов лжеучителя путем ясного изложения церковного учения о Святом Духе, то, наверное, достиг бы своей цели. Однако он пошел иным путем. Он попытался найти в учении о Святом Духе то, в чем отказывал ему Толстой, а именно: он постарался отыскать в нем моральный аспект, извлечь из него конкретную нравственную пользу, указать на наличие в нем нравственного элемента. Вот как он это делает.

Дух Святой назван в Евангелии Утешителем. Именно утешением, по мнению митр. Антония, и определяется главная роль Святого Духа в новозаветной Церкви. Это утешение, нисходящее по действию Святого Духа на апостолов и на всякого верующего, автор склонен понимать как укрепление народа Божия на пути следования за Христом. Христианину возвещено, что в мире по преимуществу он будет скорбен. Дух Святой должен поддерживать его посреди тягот мирского существования. Чтобы доказать, что такое понимание Святого Духа существовало уже в древности, митр. Антоний делает специальный экскурс в Ветхий Завет. Он приходит к выводу, что слово «утешение» и в древнее время «обозначало примирение со страданиями, внутреннее удовлетворение».

Однако это утешение не было доступно во всей его полноте ветхозаветным праведникам, считает автор. Ибо Утешитель еще не был послан в мир. «Это святое, только христианам доступное настроение», стало возможным лишь в Новом Завете. Оно «было, и есть, и будет даром Утешителя, Св. Духа» (I, 711).

Игумен Нестор (Кумыш) – Отступления от истины Православия в богословии митр.Антония (Храповицкого)

Издательство – «Академия исследования культуры»

Санкт-Петербург – 2020 г. / 132 с.

ISBN 978-5-6043705-4-4