Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами изложены в основном по поэме Гесиода «Теогония» («Происхождение богов»). Некоторые сказания заимствованы также из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» и из поэмы римского поэта Овидия «Метаморфозы» («Превращения»).

В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни. Все возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля — Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь — Эрот 1. Безграничный Хаос породил вечный Мрак — Эреб и темную Ночь — Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день.

Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо — Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море.

Уран — Небо — воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть дочерей — могучих, грозных титанов — было у Урана и Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь — океанид. Титан же Гиперион и Тейя дали миру детей: Солнце — Гелиос, Луну — Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос. От Астрея и Эос произошли звезды, которые горят на темном ночном небе, и ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи.

Кроме титанов породила могучая Земля трех великанов — циклопов с одним глазом во лбу — и трех громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов — сторуких (гекатонхейров), названных так потому, что сто рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничего не может устоять, их стихийная сила не знает предела.

Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции - Коллекционное издание

Москва : Эксмо, 2024. — 480 с. : ил.

ISBN 978-5-04-187615-9

Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БОГИ И ГЕРОИ

БОГИ Происхождение мира и богов Зевс Посейдон и божества моря Царство мрачного Аида Гера Ио Аполлон Асклепий Артемида Актеон Афина Паллада Гермес Арес, Афродита, Эрот и Гименей Гефест Деметра и Персефона Ночь, Луна, Заря и Солнце Пан

ГЕРОИ Пять веков Девкалион и Пирра Прометей Пандора Эак Данаиды Персей Сизиф Беллерофонт Тантал Пелопс Европа Кадм Зет и Амфион Ниоба Геракл Гераклиды Кекроп, Эрихтоний и Эрехтей Кефал и Прокрида Прокна и Филомела Борей и Орифия Дедал и Икар Тесей Мелеагр Кипарис Орфей и Эвридика Гиацинт Полифем, Акид и Галатея Диоскуры — Кастор и Полидевк Атрей и Фиест Эсак и Гесперия



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЭПОС