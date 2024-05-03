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Кун - Легенды и мифы Древней Греции

Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции - Коллекционное издание
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами изложены в основном по поэме Гесиода «Теогония» («Происхождение богов»). Некоторые сказания заимствованы также из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» и из поэмы римского поэта Овидия «Метаморфозы» («Превращения»).
В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни. Все возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля — Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь — Эрот 1. Безграничный Хаос породил вечный Мрак — Эреб и темную Ночь — Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день.
Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо — Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море.
Уран — Небо — воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть дочерей — могучих, грозных титанов — было у Урана и Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь — океанид. Титан же Гиперион и Тейя дали миру детей: Солнце — Гелиос, Луну — Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос. От Астрея и Эос произошли звезды, которые горят на темном ночном небе, и ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи.
Кроме титанов породила могучая Земля трех великанов — циклопов с одним глазом во лбу — и трех громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов — сторуких (гекатонхейров), названных так потому, что сто рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничего не может устоять, их стихийная сила не знает предела.

Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции - Коллекционное издание

Москва : Эксмо, 2024. — 480 с. : ил.
ISBN 978-5-04-187615-9

Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БОГИ И ГЕРОИ
  • БОГИ
    • Происхождение мира и богов
    • Зевс
    • Посейдон и божества моря
    • Царство мрачного Аида
    • Гера
    • Ио
    • Аполлон
    • Асклепий
    • Артемида
    • Актеон
    • Афина Паллада
    • Гермес
    • Арес, Афродита, Эрот и Гименей
    • Гефест
    • Деметра и Персефона
    • Ночь, Луна, Заря и Солнце
    • Пан
  • ГЕРОИ
    • Пять веков
    • Девкалион и Пирра
    • Прометей
    • Пандора
    • Эак
    • Данаиды
    • Персей
    • Сизиф
    • Беллерофонт
    • Тантал
    • Пелопс
    • Европа
    • Кадм
    • Зет и Амфион
    • Ниоба
    • Геракл
    • Гераклиды
    • Кекроп, Эрихтоний и Эрехтей
    • Кефал и Прокрида
    • Прокна и Филомела
    • Борей и Орифия
    • Дедал и Икар
    • Тесей
    • Мелеагр
    • Кипарис
    • Орфей и Эвридика
    • Гиацинт
    • Полифем, Акид и Галатея
    • Диоскуры — Кастор и Полидевк
    • Атрей и Фиест
    • Эсак и Гесперия
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЭПОС
  • АРГОНАВТЫ
    • Фрикс и Гелла .
    • Рождение и воспитание Ясона
    • Ясон в Иолке
    • Ясон собирает спутников и готовится к походу в Колхиду
    • Аргонавты на Лемносе
    • Аргонавты на полуострове Кизик
    • Аргонавты в Мизии
    • Аргонавты в Вифинии. Амик
    • Аргонавты у Финея
    • Симплегады
    • Остров Аретиада и прибытие в Колхиду
    • Гера и Афина у Афродиты
    • Ясон у Эета
    • Аргонавты обращаются за помощью к Медее
    • Ясон исполняет поручение Эета
    • Медея помогает Ясону похитить золотое руно
    • Возвращение аргонавтов
    • Ясон и Медея в Иолке
    • Смерть Пелия
    • Ясон и Медея в Коринфе. Смерть Ясона
  • ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ
    • Елена, дочь Зевса и Леды
    • Пелей и Фетида
    • Суд Париса
    • Парис возвращается в Трою
    • Парис похищает Елену
    • Менелай готовится к войне против Трои
    • Ахилл
    • Троя
    • Герои Греции в Мизии
    • Греки в Авлиде
    • Плавание греков к берегам Трои. Филоктет
    • Первые девять лет осады Трои
    • Ссора Ахилла с Агамемноном
    • Собрание ахейских воинов. Терсит
    • Поединок Менелая с Парисом
    • Пандар нарушает клятву. Битва
    • Гектор в Трое. Прощание
    • Гектора с Андромахой
    • Продолжение битвы. Поединок Гектора с Аяксом
    • Победа троянцев
    • Агамемнон пытается примириться с Ахиллом
    • Одиссей и Диомед отправляются в стан троянцев. Кони Реса
    • Битва у стана ахейцев
    • Бой у кораблей
    • Подвиги и смерть Патрокла
    • Бой за тело Патрокла
    • Фетида у Гефеста. Оружие Ахилла
    • Примирение Ахилла с Агамемноном
    • Ахилл вступает в битву с троянцами
    • Поединок Ахилла с Гектором
    • Похороны Патрокла
    • Приам в шатре Ахилла. Погребение Гектора
    • Битва с амазонками. Пенфесилия
    • Битва с эфиопами. Мемнон
    • Смерть Ахилла
    • Смерть Аякса Теламонида
    • Филоктет. Последние дни Трои
    • Падение Трои
    • Возвращение греков на родину
  • ОДИССЕЯ
    • Одиссей у нимфы Калипсо
    • На Итаке в отсутствие Одиссея женихи бесчинствуют расхищая его имущество
    • Телемах у Нестора и у Менелая
    • Заговор женихов против Телемаха
    • Одиссей покидает остров нимфы Калипсо
    • Одиссей и Навсикая
    • Одиссей у царя Алкиноя
    • Одиссей рассказывает о своих приключениях
    • Возвращение Одиссея на Итаку
    • Одиссей у Эвмея
    • Возвращение Телемаха на Итаку
    • Телемах приходит к Эвмею. Одиссей и Телемах
    • Одиссей приходит под видом странника в свой дворец
    • Одиссей и Пенелопа
    • Мщение Одиссея женихам
    • Одиссей открывается Пенелопе
    • Души женихов в царстве Аида
    • Одиссей у Лаэрта
    • Восстание граждан и примирение их с Одиссеем
  • АГАМЕМНОН И СЫН ЕГО ОРЕС
    • Смерть Агамемнона
    • Орест мстит за убийство отца
    • Аполлон и Афина Паллада спасают Ореста от преследования Эриний
    • Орест едет в Тавриду за священным изображением Артемиды
  • ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ
    • Эдип. Его детство, юность и возвращение в Фивы
    • Эдип в Фивах
    • Смерть Эдипа
    • Семеро против Фив
    • Антигона
    • Поход эпигонов
    • Алкмеон
Views 369
Rating 5.0 / 5
Added 03.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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