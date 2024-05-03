Кун - Легенды и мифы Древней Греции
Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами изложены в основном по поэме Гесиода «Теогония» («Происхождение богов»). Некоторые сказания заимствованы также из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» и из поэмы римского поэта Овидия «Метаморфозы» («Превращения»).
В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни. Все возникло из безграничного Хаоса — весь мир и бессмертные боги. Из Хаоса произошла и богиня Земля — Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под Землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар — ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь — Эрот 1. Безграничный Хаос породил вечный Мрак — Эреб и темную Ночь — Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день.
Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое Небо — Урана, и раскинулось Небо над Землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море.
Уран — Небо — воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть дочерей — могучих, грозных титанов — было у Урана и Геи. Их сын, титан Океан, обтекающий всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь — океанид. Титан же Гиперион и Тейя дали миру детей: Солнце — Гелиос, Луну — Селену и румяную Зарю — розоперстую Эос. От Астрея и Эос произошли звезды, которые горят на темном ночном небе, и ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи.
Кроме титанов породила могучая Земля трех великанов — циклопов с одним глазом во лбу — и трех громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов — сторуких (гекатонхейров), названных так потому, что сто рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничего не может устоять, их стихийная сила не знает предела.
Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции - Коллекционное издание
Москва : Эксмо, 2024. — 480 с. : ил.
ISBN 978-5-04-187615-9
Кун Николай Альбертович - Легенды и мифы Древней Греции – Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БОГИ И ГЕРОИ
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БОГИ
- Происхождение мира и богов
- Зевс
- Посейдон и божества моря
- Царство мрачного Аида
- Гера
- Ио
- Аполлон
- Асклепий
- Артемида
- Актеон
- Афина Паллада
- Гермес
- Арес, Афродита, Эрот и Гименей
- Гефест
- Деметра и Персефона
- Ночь, Луна, Заря и Солнце
- Пан
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ГЕРОИ
- Пять веков
- Девкалион и Пирра
- Прометей
- Пандора
- Эак
- Данаиды
- Персей
- Сизиф
- Беллерофонт
- Тантал
- Пелопс
- Европа
- Кадм
- Зет и Амфион
- Ниоба
- Геракл
- Гераклиды
- Кекроп, Эрихтоний и Эрехтей
- Кефал и Прокрида
- Прокна и Филомела
- Борей и Орифия
- Дедал и Икар
- Тесей
- Мелеагр
- Кипарис
- Орфей и Эвридика
- Гиацинт
- Полифем, Акид и Галатея
- Диоскуры — Кастор и Полидевк
- Атрей и Фиест
- Эсак и Гесперия
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЭПОС
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АРГОНАВТЫ
- Фрикс и Гелла .
- Рождение и воспитание Ясона
- Ясон в Иолке
- Ясон собирает спутников и готовится к походу в Колхиду
- Аргонавты на Лемносе
- Аргонавты на полуострове Кизик
- Аргонавты в Мизии
- Аргонавты в Вифинии. Амик
- Аргонавты у Финея
- Симплегады
- Остров Аретиада и прибытие в Колхиду
- Гера и Афина у Афродиты
- Ясон у Эета
- Аргонавты обращаются за помощью к Медее
- Ясон исполняет поручение Эета
- Медея помогает Ясону похитить золотое руно
- Возвращение аргонавтов
- Ясон и Медея в Иолке
- Смерть Пелия
- Ясон и Медея в Коринфе. Смерть Ясона
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ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ
- Елена, дочь Зевса и Леды
- Пелей и Фетида
- Суд Париса
- Парис возвращается в Трою
- Парис похищает Елену
- Менелай готовится к войне против Трои
- Ахилл
- Троя
- Герои Греции в Мизии
- Греки в Авлиде
- Плавание греков к берегам Трои. Филоктет
- Первые девять лет осады Трои
- Ссора Ахилла с Агамемноном
- Собрание ахейских воинов. Терсит
- Поединок Менелая с Парисом
- Пандар нарушает клятву. Битва
- Гектор в Трое. Прощание
- Гектора с Андромахой
- Продолжение битвы. Поединок Гектора с Аяксом
- Победа троянцев
- Агамемнон пытается примириться с Ахиллом
- Одиссей и Диомед отправляются в стан троянцев. Кони Реса
- Битва у стана ахейцев
- Бой у кораблей
- Подвиги и смерть Патрокла
- Бой за тело Патрокла
- Фетида у Гефеста. Оружие Ахилла
- Примирение Ахилла с Агамемноном
- Ахилл вступает в битву с троянцами
- Поединок Ахилла с Гектором
- Похороны Патрокла
- Приам в шатре Ахилла. Погребение Гектора
- Битва с амазонками. Пенфесилия
- Битва с эфиопами. Мемнон
- Смерть Ахилла
- Смерть Аякса Теламонида
- Филоктет. Последние дни Трои
- Падение Трои
- Возвращение греков на родину
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ОДИССЕЯ
- Одиссей у нимфы Калипсо
- На Итаке в отсутствие Одиссея женихи бесчинствуют расхищая его имущество
- Телемах у Нестора и у Менелая
- Заговор женихов против Телемаха
- Одиссей покидает остров нимфы Калипсо
- Одиссей и Навсикая
- Одиссей у царя Алкиноя
- Одиссей рассказывает о своих приключениях
- Возвращение Одиссея на Итаку
- Одиссей у Эвмея
- Возвращение Телемаха на Итаку
- Телемах приходит к Эвмею. Одиссей и Телемах
- Одиссей приходит под видом странника в свой дворец
- Одиссей и Пенелопа
- Мщение Одиссея женихам
- Одиссей открывается Пенелопе
- Души женихов в царстве Аида
- Одиссей у Лаэрта
- Восстание граждан и примирение их с Одиссеем
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АГАМЕМНОН И СЫН ЕГО ОРЕС
- Смерть Агамемнона
- Орест мстит за убийство отца
- Аполлон и Афина Паллада спасают Ореста от преследования Эриний
- Орест едет в Тавриду за священным изображением Артемиды
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ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ
- Эдип. Его детство, юность и возвращение в Фивы
- Эдип в Фивах
- Смерть Эдипа
- Семеро против Фив
- Антигона
- Поход эпигонов
- Алкмеон
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