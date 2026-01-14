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Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима

Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Библиотека мировой литературы (18 books)

Труд Николая Альбертовича Куна — это не просто пересказ древних сюжетов, а «золотой стандарт» отечественной литературы, на котором выросло не одно поколение читателей. Это идеальный путеводитель по миру, где боги спускались на землю, а герои бросали вызов небесам.

Книга систематизирует огромное наследие античности: от космогонии и рождения богов Олимпа до трагических судеб царя Эдипа и защитников Трои. Автор блестяще адаптировал сложные тексты Гесиода, Гомера, Овидия и трагиков, сделав их доступными и увлекательными. Вы узнаете историю ящика Пандоры, пройдете двенадцать подвигов вместе с Гераклом и отправитесь за золотым руном с аргонавтами. Без знания этих сюжетов невозможно по-настоящему понять европейскую живопись, поэзию и драматургию. Книга Н.А. Куна — это ключ к мировому искусству, необходимый каждому образованному человеку.

Николай Альбертович Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима – Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях

Полное издание в одном томе с примечаниями и алфавитным указателем

СПб.: СЗКЭО, 2021. — 576 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0601-0

Николай Альбертович Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима – Содержание

Полное издание в одном томе с примечаниями и алфавитным указателем

От автора

Введение

БОГИ

  • Происхождение мира и богов – ЗЕВС – ПОСЕЙДОН – ГЕРА – АПОЛЛОН – АФИНА-ПАЛЛАДА – АРТЕМИДА – ГЕРМЕС – АРЕС, АФРОДИТА, ЭРОТ и ГИМЕНЕЙ – ГЕФЕСТ – ДЕМЕТРА и ПЕРСЕФОНА – НОЧЬ, ЛУНА, ЗАРЯ и СОЛНЦЕ – ДИОНИС – ПАН – ЯНУС – САТУРН – ФАВН И СИЛЬВАН – ВЕРТУМН И ПОМОНА – МАРС И КВИРИН – ВЕСТА – ПЕНАТЫ, ЛАРЫ, ГЕНИИ

ГЕРОИ

  • Часть I. ВЕКА И ЛЮДИ

    • ДЕВКАЛИОН И ПИРРА (ПОТОП) - ПРОМЕТЕЙ - ПАНДОРА - ДАНАИДЫ - СИЗИФ - БЕЛЛЕРОФОНТ - ЭАК - ПЕРСЕЙ - ТАНТАЛ - ПЕЛОПС - ЕВРОПА - КАДМ - ЗЕТ И АМФИОН - НИОБА - АЭДОНА - ГЕРАКЛ - ГЕРАКЛИДЫ - КЕКРОП, ЭРИХТОНИЙ И ЭРЕХТЕЙ - КЕФАЛ И ПРОКРИДА - ПРОКНА И ФИЛОМЕЛА - БОРЕЙ И ОРИФИЯ - ИОН - ДЕДАЛ И ИКАР - ТЕСЕЙ - МЕЛЕАГР - КЕИК И АЛКИОНА - ПОЛИФЕМ, АКИД И ГАЛАТЕЯ - ЭСАК И ГЕСПЕРИЯ - КИПАРИС - ЛАТОНА И ЛИКИЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - ФИЛЕМОН И БАВКИДА - ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА - ГИАЦИНТ - ДИОСКУРЫ — КАСТОР И ПОЛИДЕВК - АТРЕЙ И ФИЕСТ

  • Часть II. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЭПОС

    • АРГОНАВТЫ – ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ – ОДИССЕЯ - АГАМЕМНОН И СЫН ЕГО ОРЕСТ - ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ

Именной указатель

Views 323
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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