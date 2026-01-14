ДЕВКАЛИОН И ПИРРА (ПОТОП) - ПРОМЕТЕЙ - ПАНДОРА - ДАНАИДЫ - СИЗИФ - БЕЛЛЕРОФОНТ - ЭАК - ПЕРСЕЙ - ТАНТАЛ - ПЕЛОПС - ЕВРОПА - КАДМ - ЗЕТ И АМФИОН - НИОБА - АЭДОНА - ГЕРАКЛ - ГЕРАКЛИДЫ - КЕКРОП, ЭРИХТОНИЙ И ЭРЕХТЕЙ - КЕФАЛ И ПРОКРИДА - ПРОКНА И ФИЛОМЕЛА - БОРЕЙ И ОРИФИЯ - ИОН - ДЕДАЛ И ИКАР - ТЕСЕЙ - МЕЛЕАГР - КЕИК И АЛКИОНА - ПОЛИФЕМ, АКИД И ГАЛАТЕЯ - ЭСАК И ГЕСПЕРИЯ - КИПАРИС - ЛАТОНА И ЛИКИЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - ФИЛЕМОН И БАВКИДА - ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА - ГИАЦИНТ - ДИОСКУРЫ — КАСТОР И ПОЛИДЕВК - АТРЕЙ И ФИЕСТ