Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима
Труд Николая Альбертовича Куна — это не просто пересказ древних сюжетов, а «золотой стандарт» отечественной литературы, на котором выросло не одно поколение читателей. Это идеальный путеводитель по миру, где боги спускались на землю, а герои бросали вызов небесам.
Книга систематизирует огромное наследие античности: от космогонии и рождения богов Олимпа до трагических судеб царя Эдипа и защитников Трои. Автор блестяще адаптировал сложные тексты Гесиода, Гомера, Овидия и трагиков, сделав их доступными и увлекательными. Вы узнаете историю ящика Пандоры, пройдете двенадцать подвигов вместе с Гераклом и отправитесь за золотым руном с аргонавтами. Без знания этих сюжетов невозможно по-настоящему понять европейскую живопись, поэзию и драматургию. Книга Н.А. Куна — это ключ к мировому искусству, необходимый каждому образованному человеку.
Николай Альбертович Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима – Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях
Полное издание в одном томе с примечаниями и алфавитным указателем
СПб.: СЗКЭО, 2021. — 576 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)
ISBN 978-5-9603-0601-0
Николай Альбертович Кун - Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима – Содержание
Полное издание в одном томе с примечаниями и алфавитным указателем
От автора
Введение
БОГИ
Происхождение мира и богов – ЗЕВС – ПОСЕЙДОН – ГЕРА – АПОЛЛОН – АФИНА-ПАЛЛАДА – АРТЕМИДА – ГЕРМЕС – АРЕС, АФРОДИТА, ЭРОТ и ГИМЕНЕЙ – ГЕФЕСТ – ДЕМЕТРА и ПЕРСЕФОНА – НОЧЬ, ЛУНА, ЗАРЯ и СОЛНЦЕ – ДИОНИС – ПАН – ЯНУС – САТУРН – ФАВН И СИЛЬВАН – ВЕРТУМН И ПОМОНА – МАРС И КВИРИН – ВЕСТА – ПЕНАТЫ, ЛАРЫ, ГЕНИИ
ГЕРОИ
Часть I. ВЕКА И ЛЮДИ
ДЕВКАЛИОН И ПИРРА (ПОТОП) - ПРОМЕТЕЙ - ПАНДОРА - ДАНАИДЫ - СИЗИФ - БЕЛЛЕРОФОНТ - ЭАК - ПЕРСЕЙ - ТАНТАЛ - ПЕЛОПС - ЕВРОПА - КАДМ - ЗЕТ И АМФИОН - НИОБА - АЭДОНА - ГЕРАКЛ - ГЕРАКЛИДЫ - КЕКРОП, ЭРИХТОНИЙ И ЭРЕХТЕЙ - КЕФАЛ И ПРОКРИДА - ПРОКНА И ФИЛОМЕЛА - БОРЕЙ И ОРИФИЯ - ИОН - ДЕДАЛ И ИКАР - ТЕСЕЙ - МЕЛЕАГР - КЕИК И АЛКИОНА - ПОЛИФЕМ, АКИД И ГАЛАТЕЯ - ЭСАК И ГЕСПЕРИЯ - КИПАРИС - ЛАТОНА И ЛИКИЙСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ - ФИЛЕМОН И БАВКИДА - ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА - ГИАЦИНТ - ДИОСКУРЫ — КАСТОР И ПОЛИДЕВК - АТРЕЙ И ФИЕСТ
Часть II. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЭПОС
АРГОНАВТЫ – ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ – ОДИССЕЯ - АГАМЕМНОН И СЫН ЕГО ОРЕСТ - ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ
Именной указатель
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