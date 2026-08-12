Уилсон - Блуждающие значения – Том 1

Книга Марка Уилсона представляет собой одно из самых оригинальных и трудных произведений современной аналитической философии, посвящённое статусу таких, казалось бы, безобидных понятий, как «концепция», «атрибут», «свойство» и «теория». Уилсон показывает, что поведение обыденных оценочных терминов — «цвет», «форма», «прочность», «сила» — устроено далеко не так просто, как принято думать: их применение постепенно и незаметно адаптируется к меняющимся обстоятельствам, распадаясь на локальные, плохо совместимые друг с другом «патчи» практики, которые автор называет фасадами. Именно эта скрытая, лоскутная природа языковой практики и порождает, по мысли Уилсона, значительную часть тех метафизических тупиков, в которые философия традиционно заводит саму себя.

Опираясь на богатый материал прикладной математики, инженерной механики, когнитивной психологии и лингвистики, Уилсон реконструирует историю так называемой «классической картины концепций» — консенсуса, сложившегося на рубеже XIX–XX веков вокруг работ Бертрана Рассела и Готтлоба Фреге, — и демонстрирует, что этот консенсус, оставаясь плодотворным в узких пределах повседневного применения, оказывается несостоятельным там, где от языка требуется точность и предсказательная сила. Первый том, включающий главы 1–6, закладывает историко-философский и методологический фундамент всего двухтомного труда, подготавливая почву для развёрнутой «теории фасадов», которая будет систематически разворачиваться далее.

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Том 1 – Главы 1-6

Пер. с англ. В.В. Целищев. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 520 с.: ил. – (Серия «Библиотека аналитической философии».)

ISBN 978-5-88373-961-2

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Содержание