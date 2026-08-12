Уилсон - Блуждающие значения – Том 1
Книга Марка Уилсона представляет собой одно из самых оригинальных и трудных произведений современной аналитической философии, посвящённое статусу таких, казалось бы, безобидных понятий, как «концепция», «атрибут», «свойство» и «теория». Уилсон показывает, что поведение обыденных оценочных терминов — «цвет», «форма», «прочность», «сила» — устроено далеко не так просто, как принято думать: их применение постепенно и незаметно адаптируется к меняющимся обстоятельствам, распадаясь на локальные, плохо совместимые друг с другом «патчи» практики, которые автор называет фасадами. Именно эта скрытая, лоскутная природа языковой практики и порождает, по мысли Уилсона, значительную часть тех метафизических тупиков, в которые философия традиционно заводит саму себя.
Опираясь на богатый материал прикладной математики, инженерной механики, когнитивной психологии и лингвистики, Уилсон реконструирует историю так называемой «классической картины концепций» — консенсуса, сложившегося на рубеже XIX–XX веков вокруг работ Бертрана Рассела и Готтлоба Фреге, — и демонстрирует, что этот консенсус, оставаясь плодотворным в узких пределах повседневного применения, оказывается несостоятельным там, где от языка требуется точность и предсказательная сила. Первый том, включающий главы 1–6, закладывает историко-философский и методологический фундамент всего двухтомного труда, подготавливая почву для развёрнутой «теории фасадов», которая будет систематически разворачиваться далее.
Уилсон Марк – Блуждающие значения – Том 1 – Главы 1-6
Пер. с англ. В.В. Целищев. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 520 с.: ил. – (Серия «Библиотека аналитической философии».)
ISBN 978-5-88373-961-2
Уилсон Марк – Блуждающие значения – Содержание
От переводчика (В.В. Целищев)
Предисловие
Глава 1. Широкий экран
Введение в наши темы
Классическая картина концепций
Концептуальная оценка
Науку нужно использовать, а не упоминать
Ur-философские течения
Семантическая завершённость
Уроки прикладной математики
Зачем изучать концепции?
Смягчённый скептицизм
Преувеличенные опасения
Наши перспективы
Глава 2. Потерянные струны
Манящая муза ur-философии
Объективный экстремизм
Тропосферное самодовольство
Инструменты и задачи
Субъективный экстремизм
Амфиболические грёзы
Сезонность в концептуальной оценке
Глава 3. Классический клей
Под спасительным крылом предикатов
Классическое склеивание
Концептуальные направленности
Блюстители концептуальной сферы
Блуждающее значение
Перегруженные содержания
Коренные направленности
Снятие концептуального напряжения
Атрибут и концепция
Объяснение и понимание
Приложение: главные тезисы классического каркаса
Глава 4. Теория фасадов
Странные широты
Инференциальная сверхизбыточность
Спасение через синтаксис
Убежище в аксиоматике
Распределённая нормативность
Теория фасадов
Редукция переменных
На пути к формализму произошла странная вещь
Полезные возмутители спокойствия
Превратности правильности правил
Глава 5. Практический подход к делу
Пред-прагматистское наитие
Нити практического преимущества
Лингвистическая инженерия
Пред-прагматистские перспективы
Отказ Куайна от классического склеивания
Бегство от интенсиональности
Благородные интенсионалы
Плохо обоснованные философские проекты
Боязнь именования атрибутов
Именование атрибутов – дело непростое
Призрачные свойства
Туманный холизм
Глава 6. Добродетели расколотого мышления
Аккомодация интерфейсом
Репрезентационная личность
Представленные содержания
Намёки интенсиональности
Неподходящие личности
Аналитическое пролонгирование
Феномен Стокса
Вес
Твёрдость
Лингвистический менеджмент
Фундаментальный цикл
Механические перекручивания
Бусинки на проволоке
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