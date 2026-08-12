Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Уилсон - Блуждающие значения – Том 1

Уилсон - Блуждающие значения – Том 1
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy
Series Библиотека аналитической философии (11 books)

Книга Марка Уилсона представляет собой одно из самых оригинальных и трудных произведений современной аналитической философии, посвящённое статусу таких, казалось бы, безобидных понятий, как «концепция», «атрибут», «свойство» и «теория». Уилсон показывает, что поведение обыденных оценочных терминов — «цвет», «форма», «прочность», «сила» — устроено далеко не так просто, как принято думать: их применение постепенно и незаметно адаптируется к меняющимся обстоятельствам, распадаясь на локальные, плохо совместимые друг с другом «патчи» практики, которые автор называет фасадами. Именно эта скрытая, лоскутная природа языковой практики и порождает, по мысли Уилсона, значительную часть тех метафизических тупиков, в которые философия традиционно заводит саму себя.

Опираясь на богатый материал прикладной математики, инженерной механики, когнитивной психологии и лингвистики, Уилсон реконструирует историю так называемой «классической картины концепций» — консенсуса, сложившегося на рубеже XIX–XX веков вокруг работ Бертрана Рассела и Готтлоба Фреге, — и демонстрирует, что этот консенсус, оставаясь плодотворным в узких пределах повседневного применения, оказывается несостоятельным там, где от языка требуется точность и предсказательная сила. Первый том, включающий главы 1–6, закладывает историко-философский и методологический фундамент всего двухтомного труда, подготавливая почву для развёрнутой «теории фасадов», которая будет систематически разворачиваться далее.

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Том 1 – Главы 1-6

Пер. с англ. В.В. Целищев. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 520 с.: ил. – (Серия «Библиотека аналитической философии».)
ISBN 978-5-88373-961-2

Уилсон Марк – Блуждающие значения – Содержание

  1. От переводчика (В.В. Целищев)

  2. Предисловие

  3. Глава 1. Широкий экран

    • Введение в наши темы

    • Классическая картина концепций

    • Концептуальная оценка

    • Науку нужно использовать, а не упоминать

    • Ur-философские течения

    • Семантическая завершённость

    • Уроки прикладной математики

    • Зачем изучать концепции?

    • Смягчённый скептицизм

    • Преувеличенные опасения

    • Наши перспективы

  4. Глава 2. Потерянные струны

    • Манящая муза ur-философии

    • Объективный экстремизм

    • Тропосферное самодовольство

    • Инструменты и задачи

    • Субъективный экстремизм

    • Амфиболические грёзы

    • Сезонность в концептуальной оценке

  5. Глава 3. Классический клей

    • Под спасительным крылом предикатов

    • Классическое склеивание

    • Концептуальные направленности

    • Блюстители концептуальной сферы

    • Блуждающее значение

    • Перегруженные содержания

    • Коренные направленности

    • Снятие концептуального напряжения

    • Атрибут и концепция

    • Объяснение и понимание

    • Приложение: главные тезисы классического каркаса

  6. Глава 4. Теория фасадов

    • Странные широты

    • Инференциальная сверхизбыточность

    • Спасение через синтаксис

    • Убежище в аксиоматике

    • Распределённая нормативность

    • Теория фасадов

    • Редукция переменных

    • На пути к формализму произошла странная вещь

    • Полезные возмутители спокойствия

    • Превратности правильности правил

  7. Глава 5. Практический подход к делу

    • Пред-прагматистское наитие

    • Нити практического преимущества

    • Лингвистическая инженерия

    • Пред-прагматистские перспективы

    • Отказ Куайна от классического склеивания

    • Бегство от интенсиональности

    • Благородные интенсионалы

    • Плохо обоснованные философские проекты

    • Боязнь именования атрибутов

    • Именование атрибутов – дело непростое

    • Призрачные свойства

    • Туманный холизм

  8. Глава 6. Добродетели расколотого мышления

    • Аккомодация интерфейсом

    • Репрезентационная личность

    • Представленные содержания

    • Намёки интенсиональности

    • Неподходящие личности

    • Аналитическое пролонгирование

    • Феномен Стокса

    • Вес

    • Твёрдость

    • Лингвистический менеджмент

    • Фундаментальный цикл

    • Механические перекручивания

    • Бусинки на проволоке

Views 61
Rating 5.0 / 5
Added 12.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books