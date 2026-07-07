Калішер - Ісус у Старому Заповіті
Абсолютна чи складена єдність? Один Бог — три Особи
У цьому розділі доводиться, виключно на підставі Танаху, що в єдиному Бозі дивовижним чином існують три Особи, що в Ньому одночасно є єдність і множинність, але при цьому Він залишається неподільним. Наш людський розум не в змозі це осягнути, але Танах чітко свідчить про цей факт.
Ми не висуваємо власних здогадок, а послуговуємось тими свідченнями, які Сам Бог дає нам у Святому Писанні: (Притчі 3:5-8: «Усім своїм серцем довірся Господеві, - і не покладайся на власний розум. Памʼятай про Нього на всіх своїх дорогах, - і Він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, - бійся Господа й ухиляйся від зла. Це сприятиме здоровʼю твого тіла й лікуватиме твої кістки»)
Метою цього розділу також є допомогти читачеві краще пізнати Творця та Месію — зустрітися з Ним особисто, так, як знали Його Авраам, Ісак і Яків.
Второзаконня 6:4 каже: «Слухай, Ізраїлю! Господь, наш Бог, - Господь єдиний»
Цей вірш на івриті називається Шма — за першим словом: «слухай!», і з давніх часів є проголошенням віри кожного богобоязливого єврея. Мойсей зміг у короткій фразі передати велику істину про Божу єдність. У наші дні цей вірш записаний на пергаменті, вкладений у мезузу (футляр, прикріплений до дверної коробки кожного єврейського дому) і є нагадуванням про служіння єдиному Богу.
На івриті слово «Елохейну» (наш Бог) має форму множини (в однині — Ель).
Чому Бог говорить про Себе в множині, але завершує речення
словом «ехд» (один)?
Щоб зрозуміти цей вірш, слід дослідити: Значення слова «ехад» (тпх / один) у Танаху
Мено Калішер - Ісус у Старому Заповіті. Хто Він, Месія Ізраїлю
Copyright © 2014 Jerusalem Assembly – House of Redemption
© Видання українською мовою — Єрусалимська громада «Дім Викуплення», 2025
- 144 с.
Мено Калішер - Ісус у Старому Заповіті. Хто Він, Месія Ізраїлю - Зміст
Зміст
Передмова
ЧАСТИНА 1 — БОГ
Розділ 1 Абсолютна чи складена єдність? Один Бог — три Особи
Значення слова «один» у Танаху..
Множинність у слові «Елохім».
Скільки осіб є в одному Бозі?
Чи можливо визначити їх точну кількість?
Розділ 2 Бог Всемогутній (Ель Шаддай). Коли люди бачать Бога
У якому образі являвся Бог нашім праотцям?
Ангел Господній
Розділ 3 Імена Бога Всемогутнього відкривають риси Його характеру
Вождь Господнього війська
Ангел Господній та Бог ведіння
Ангел обличчя Його
Викупитель
Помазаник Господній (Месія)
Син Божий у 2-му Псалмі
Син Божий у Притчах 30
ЧАСТИНА 2 — МЕСІЯ. Явища у світі Бога Всемогутнього (Ель Шаддая) як Месії
Розділ 4 Ангел Заповіту. Підготовка до приходу Месії
Він прийде раптово. Хто Він — Ангел Заповіту?
Що ще має збутися?
Розділ 5 Еммануїл (Бог з нами). Пророцтво про народження від діви
Пророцтво на тлі безнадії
Шукаєш визволення? — проси чуда!
Пророцтво про віддалене майбутнє. «Ось Діва завагітніє…»
Розділ 6 Месія (Помазаник)
Один Месія — два приходи
Рабиністичні визначення «Месії»
Розділ 7 Цар. Що Старий Заповіт каже про прийдешнього Месію?
Прапор для народів. «Вовк житиме разом із ягням»
Пророцтво Ісаї 11 — частина 1 особа і характер Месії
Пророцтво Ісаї 11 — частина 2. Месіанська ера
Розділ 8 Месія, відданий на смерть. Що говорить Старий Заповіт про перше пришестя на Землю?
Пророцтво Даниїла (Дан. 9:22-27)
Дозвіл на будівництво. Коли починати відлік 490 років?
Пришестя Месії. Коли збулося 483 роки
Виконання. Месія, відданий на смерть
Майбутнє
Розділ 9 Раб Господній
Тільки Бог має право називатись «Високим і Піднесеним». Характер Раба і Його становище в суспільстві
Яким ви його уявляєте? Дії Бога вони поза межами наших уявлень
Раб Господній постраждав за Ізраїль та за всіх грішників
Раб Господній: здійснення
Є результати. Плоди самопожертви Раба Господня
Хто винен?
Раб Господній: підсумок
ЧАСТИНА 3 — СИН БОЖИЙ / СИН ЛЮДСЬКИЙ. Син Божий / Син Людський у Старому і Новому Заповітах
Висновок. Прийняти чи відкинути? — ось у чому питання
Особисте свідчення
Імена та описи Ісуса Христа в Старому Заповіті
Імена та описи Ісуса Христа в Новому Заповіті
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