Абсолютна чи складена єдність? Один Бог — три Особи

У цьому розділі доводиться, виключно на підставі Танаху, що в єдиному Бозі дивовижним чином існують три Особи, що в Ньому одночасно є єдність і множинність, але при цьому Він залишається неподільним. Наш людський розум не в змозі це осягнути, але Танах чітко свідчить про цей факт.

Ми не висуваємо власних здогадок, а послуговуємось тими свідченнями, які Сам Бог дає нам у Святому Писанні: (Притчі 3:5-8: «Усім своїм серцем довірся Господеві, - і не покладайся на власний розум. Памʼятай про Нього на всіх своїх дорогах, - і Він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, - бійся Господа й ухиляйся від зла. Це сприятиме здоровʼю твого тіла й лікуватиме твої кістки»)

Метою цього розділу також є допомогти читачеві краще пізнати Творця та Месію — зустрітися з Ним особисто, так, як знали Його Авраам, Ісак і Яків.

Второзаконня 6:4 каже: «Слухай, Ізраїлю! Господь, наш Бог, - Господь єдиний»

Цей вірш на івриті називається Шма — за першим словом: «слухай!», і з давніх часів є проголошенням віри кожного богобоязливого єврея. Мойсей зміг у короткій фразі передати велику істину про Божу єдність. У наші дні цей вірш записаний на пергаменті, вкладений у мезузу (футляр, прикріплений до дверної коробки кожного єврейського дому) і є нагадуванням про служіння єдиному Богу.

На івриті слово «Елохейну» (наш Бог) має форму множини (в однині — Ель).

Чому Бог говорить про Себе в множині, але завершує речення

словом «ехд» (один)?

Щоб зрозуміти цей вірш, слід дослідити: Значення слова «ехад» (тпх / один) у Танаху

Мено Калішер - Ісус у Старому Заповіті. Хто Він, Месія Ізраїлю

Copyright © 2014 Jerusalem Assembly – House of Redemption

© Видання українською мовою — Єрусалимська громада «Дім Викуплення», 2025

- 144 с.

Мено Калішер - Ісус у Старому Заповіті. Хто Він, Месія Ізраїлю - Зміст

Зміст

Передмова

ЧАСТИНА 1 — БОГ

Розділ 1 Абсолютна чи складена єдність? Один Бог — три Особи

Значення слова «один» у Танаху..

Множинність у слові «Елохім».

Скільки осіб є в одному Бозі?

Чи можливо визначити їх точну кількість?

Розділ 2 Бог Всемогутній (Ель Шаддай). Коли люди бачать Бога

У якому образі являвся Бог нашім праотцям?

Ангел Господній

Розділ 3 Імена Бога Всемогутнього відкривають риси Його характеру

Вождь Господнього війська

Ангел Господній та Бог ведіння

Ангел обличчя Його

Викупитель

Помазаник Господній (Месія)

Син Божий у 2-му Псалмі

Син Божий у Притчах 30

ЧАСТИНА 2 — МЕСІЯ. Явища у світі Бога Всемогутнього (Ель Шаддая) як Месії

Розділ 4 Ангел Заповіту. Підготовка до приходу Месії

Він прийде раптово. Хто Він — Ангел Заповіту?

Що ще має збутися?

Розділ 5 Еммануїл (Бог з нами). Пророцтво про народження від діви

Пророцтво на тлі безнадії

Шукаєш визволення? — проси чуда!

Пророцтво про віддалене майбутнє. «Ось Діва завагітніє…»

Розділ 6 Месія (Помазаник)

Один Месія — два приходи

Рабиністичні визначення «Месії»

Розділ 7 Цар. Що Старий Заповіт каже про прийдешнього Месію?

Прапор для народів. «Вовк житиме разом із ягням»

Пророцтво Ісаї 11 — частина 1 особа і характер Месії

Пророцтво Ісаї 11 — частина 2. Месіанська ера

Розділ 8 Месія, відданий на смерть. Що говорить Старий Заповіт про перше пришестя на Землю?

Пророцтво Даниїла (Дан. 9:22-27)

Дозвіл на будівництво. Коли починати відлік 490 років?

Пришестя Месії. Коли збулося 483 роки

Виконання. Месія, відданий на смерть

Майбутнє

Розділ 9 Раб Господній

Тільки Бог має право називатись «Високим і Піднесеним». Характер Раба і Його становище в суспільстві

Яким ви його уявляєте? Дії Бога вони поза межами наших уявлень

Раб Господній постраждав за Ізраїль та за всіх грішників

Раб Господній: здійснення

Є результати. Плоди самопожертви Раба Господня

Хто винен?

Раб Господній: підсумок

ЧАСТИНА 3 — СИН БОЖИЙ / СИН ЛЮДСЬКИЙ. Син Божий / Син Людський у Старому і Новому Заповітах

Висновок. Прийняти чи відкинути? — ось у чому питання