"Когда все люди говорили еще на одном языке, некоторые из них начали строить страшной высоты башню, чтобы при помощи ее взойти на небо. Боги, однако, наслали ветры, сокрушили башню и при этом дали каждому [из строителей] особый язык. Отсюда и город стал называться Вавилоном...

В конце концов люди вследствие своего разноязычия стали расходиться и расселились повсюду по земле, кто куда попадал или кого куда привел Господь, так что вся суша, как внутренние, центральные места, так и береговые полосы, покрылись населением. Явились также и такие люди, которые переправились на кораблях на острова и заняли их. Некоторые народы сохранили при этом свои прежние, основные названия, другие их переменили..."

Сивилла (Иосиф Флавий. Иудейские древности. Глава 5).

Билл Купер - После потопа: ранняя история Европы

Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 1997 г. — 256 с.

ISBN: 1 874367 40 X

Билл Купер - После потопа: ранняя история Европы - Содержание

Введение: В начале

Глава 1 Знания о Боге у древних языческих народов

Глава 2 С чего начать?

Глава 3 Ненний и таблица европейских народов

Глава 4 Хроники древних бриттов

Глава 5 Древняя история бриттских королей

Глава 6 Происхождение англосаксонских королей

Глава 7 Происхождение датских и норвежских королей

Глава 8 Происхождение королей ирландских кельтов

Глава 9 Древние хронологии и возраст Земли

Глава 10 Динозавры из англосаксонских и других летописей

Глава 11 Беовульф и датские чудовища

Глава 12 Заключение

Глава 13 Что такое CSM?

Приложения

Приложение 1 Народы Сима

Приложение 2 Народы Хама

Приложение 3 Народы Иафета

Приложение 4 Уцелевшие манускрипты древних валлийских хроник

Приложение 5 Латинский текст (и перевод) глав 17 и 18 "Истории бриттов" Ненния

Приложение 6 Молмутовы законы и языческая Британия

Приложение 7 Генеалогия древних бриттских королей

Приложение 8 Генеалогия восточносакских королей

Приложение 9 Исторические персонажи "Беовульфа"

Приложение10 Зоологические термины в эпосе "Беовульф"

Приложение 11 От Иафета до Брута

Приложение 12 Происхождение народа миауцо (Китай) от Иафета

Приложение 13 Первый христианин Британии

Приложение 14 Ирландские хроники и конец ледникового периода

Литература

Билл Купер - После потопа: ранняя история Европы - Введение

В наше время принято считать, что доверия достойна лишь та информация, истинность которой подтверждена наблюдениями и научно продемонстрирована. Эта концепция известна сегодня как эмпиризм. Она существует с 1920-х годов и гласит, что ничего нельзя принимать на веру, что любые идеи, не имеющие прямых доказательств, должны быть вычеркнуты из анналов человеческого знания на том основании, что знать их попросту незачем. Не мудрено, что эту мысль тотчас подхватили те, кто лелеял мечту внести в "черный список" и Библию. Без лишних вопросов и сомнений было решено, что в библейской летописи — особенно в ранних ее главах — нет ничего реального и достоверного. Особенно "не повезло" Книге Бытия. Все ее содержание было отнесено (по крайней мере, богословами-модернистами, стремившимися "шагать в ногу со временем") — к области мифологии и вымысла, и объявлено не имеющим никакой ценности — в том числе и моральной — для человека XX века. Иными словами, в свете прожекторов современной науки нас торжественно заверили, что с исторической точки зрения Книга Бытия попросту не стоит даже бумаги, на которой она написана.

Впервые столкнувшись с этим около тридцати лет назад, я пришел в замешательство. С одной стороны — Библия, называющая себя Словом Самого Бога; с другой — многочисленные комментарии, в один голос убеждающие меня, что Библия — это всего-навсего "винегрет" из ближневосточных мифов и преданий, в которых делались наивные попытки объяснить устройство Вселенной; что части этих преданий были собраны под одной обложкой более поздними издателями; и что к современной науке все это не имеет ни малейшего отношения.

Совершенно очевидно, что из этих двух подходов к Библии истинным может быть только один. И я счел своим долгом — по крайней мере, перед собственной совестью — выяснить, какой именно. Именно тогда я и пришел к решению выбрать отдельные эпизоды из Книги Бытия и подвергнуть их испытанию — причем в применении к любому другому историческому документу подобное испытание выглядело бы неоправданно суровым. Я решил, что не прекращу эксперимента, пока не выясню наверняка, что же все-таки представляет собой Книга Бытия: вымысел или убедительное истори­ческое свидетельство. Каким бы ни был результат, думал я, он позволит мне решить раз и навсегда, достойна ли библейская история моего доверия.

Конечно, такой подход к Книге, именуемой Словом Божьим, выглядит в некотором роде кощунственно. Но если истина — не отвлеченное понятие, то Библия должна выдержать испытание. Если же Книга Бытия содержит неточности или ошибки, или умышленно вводит читателей в заблуждение, и мой тест выявит это — тогда я сам присоединюсь к хору ученых, называющих Библию "сказками".

Когда в каком-либо историческом документе обнаруживается ошибка или даже ряд ошибок, это вовсе не означает, что этот текст нельзя рассматривать как историческое свидетельство и использовать в научной работе. Однако Библия — не обычная летопись. Ведь никакой другой исторический текст не заявляет о собственной непогрешимости! (Да и попытайся он это сделать, ученые не остави­ли бы от него камня на камне!) Но если Книга Бытия — действитель­но летопись событий глубокой древности; если она и в самом деле то, чем провозглашает себя — значит, никакие проверки и испытания не опровергнут ее истину, а лишь подтвердят ее. Ведь истина несокру­шима.

Но тогда я и предположить не мог, что эта работа поглотит мое внимание и энергию более чем на четверть века! Кроме того, я не представлял себе, с какой потрясающей точностью подтвердится истинность Книги Бытия, особенно ее десятой и одиннадцатой глав. Исследователи Писания обычно называют эти главы Таблица наро­дов. Обилие и глубина исторических доказательств ее верности просто ошеломили меня! Начиная работу, я не мог и помыслить о таком! Но это был лишь первый сюрприз.

Идея моего теста была весьма проста. Если имена людей, семей, народов и племен, перечисленные в таблице народов, не вымышлены, а реальны, то эти же имена должны встречаться и в летописях других народов Ближнего Востока. Данные археологии тоже должны подтверждать, что эти семьи и народы перечислены в Библии в правильном этнологическом, географическом и лингвистическом по­рядке. Я допускал, что изрядная часть этих имен больше нигде не встречается, потому что летописи, содержавшие их, давным-давно исчезли, или же сами эти имена из-за языковых и диалектных различий изменились до неузнаваемости. Многие имена должны были просто затеряться, кануть в неизвестность. Было бы чистым безумием ожидать, что все имена, встречающиеся в Книге Бытия, будут найдены в древних ближневосточных анналах, которые к тому же сохранятся до наших дней! Найдись подтверждение хотя бы 40% имен, это было бы уже превосходно, особенно если учитывать возраст таблицы народов и скудость внебиблейских источников, совпадающих с ней по древности.