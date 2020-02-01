Куперман - Двенадцать колен еврейского народа
Общеизвестно, что еврейский народ составили двенадцать колен. Почему двенадцать, а не одно, не два, не пять и не восемь? Что означает 12? Скрыт ли в этом некий замысел Бога? Если да, то какой? Ведь у Авраама и Ицхака было всего по одному продолжившему их путь сыну. У Яакова же сыновей оказалось двенадцать, и эти двенадцать превращаются в тринадцать, когда колено Иосефа делится на колена Эфраима и Менаше.
Нужно сказать, что число колен символично. Если внимательно проанализировать наше духовное наследие (Письменную и Устную Тору), станет ясно, что 12 и 13 присутствуют повсюду. Например, еврейский год - целостный временной отрезок, состоящий из двенадцати, а иногда из тринадцати месяцев; каждый месяц имеет свои особенности: погоду, настроение, присущие ему задачи и т. д. Год - единое целое, собрание, включающее в себя все это разнообразное «общество».
В те годы, когда двенадцать месяцев превращаются в тринадцать, добавляется не просто определенное число календарных дней (равное дополнительному месяцу), а нечто гораздо более значительное. Превращение из двенадцати в тринадцать можно увидеть и в молитве Амида. Она начинается тремя предварительными и завершается тремя заключительными благословениями - число тех и других неизменно. А вот с центральными, срединными благословениями дело обстоит иначе: изначально их в Амиде было двенадцать, потом стало тринадцать. То в одной области, то в другой прослеживается определенное тяготение к числу тринадцать.
Рабанит Хава Куперман - Двенадцать колен еврейского народа
Иерусалим, 2019г. - 228стр.
ISBN 978-965-7511-20-6
Рабанит Хава Куперман - Двенадцать колен еврейского народа - Содержание
- От составителя
- Введение
- Реувен
- Шимон и Леви
- Йеуда
- Иссахар
- Звулун
- Йосеф
- Биньямин
- Дан
- Ашер
- Нафтали
- Гад
- Три силы
- Камни
Рабанит Хава Куперман - Двенадцать колен еврейского народа - Введение
Двенадцать сыновей - как двенадцать месяцев в году, вместе они создают целостную основу. И, между прочим, у брата Авраама Нахора их действительно родилось двенадцать: восемь от главной жены и четверо от второстепенной - служанки (см. Берешит, Ваера, конец 22-й главы). Примечательно, что у Яакова то же соотношение - восемь сыновей от главных жен и четверо от их служанок. Ицхак также мог иметь двенадцать сыновей, но Эйсав и Яаков запечатали утробу Ривки; родив двоих, она не смогла рожать дальше. По поводу Ишмаэля Тора говорит (Берешит, 17,20): «12 князей произведет он...» И у Рахели должно было быть 12 детей, но они родились через поколение - у Иосефа два сына, у Биньямина - десять.
Если бы в нашем народе было I I колен, то общество («десять»), которое, разумеется, представляет собой единое целое, и индивид («один») былибы противопоставлены друг другу, и это порождало бы постоянный конфликт. (На самом же деле в иудаизме есть место и для индивидуума с его собственным мнением, на которое он имеет право, в рамках основ Торы, разумеется. Споры о законе неизбежны, но они не являются разрушительными и не приводят к конфликту, а разрешаются установленным порядком - голосованием мудрецов Синедриона.)
Однако иногда конфликт необходим - если его можно использовать для общего блага. Так, конфликтное число 11 присутствовало в кторет (смеси благовоний, воскуряемых в Храме). В состав смеси входили одиннадцать растений, одно из которых имело резкий, неприятный запах. Конфликтуя с остальными десятью - с «обществом», этот компонент лишь подчеркивал общую гармонию и благоухание.
Итак, единица - это обязательно проявление индивидуализма. Между единицей и обществом трения неизбежны.
спасибо