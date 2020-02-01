Рабанит Хава Куперман - Двенадцать колен еврейского народа

Общеизвестно, что еврейский народ составили двенадцать колен. Почему двенадцать, а не одно, не два, не пять и не восемь? Что означает 12? Скрыт ли в этом некий замысел Бога? Если да, то какой? Ведь у Авраама и Ицхака было всего по одному продолжившему их путь сыну. У Яакова же сыновей оказалось двенадцать, и эти двенадцать превращаются в тринадцать, когда колено Иосефа делится на колена Эфраима и Менаше.

Нужно сказать, что число колен символично. Если внимательно проанализировать наше духовное наследие (Письменную и Устную Тору), станет ясно, что 12 и 13 присутствуют повсюду. Например, еврейский год - целостный временной отрезок, состоящий из двенадцати, а иногда из тринадцати месяцев; каждый месяц имеет свои особенности: погоду, настроение, присущие ему задачи и т. д. Год - единое целое, собрание, включающее в себя все это разнообразное «общество».

В те годы, когда двенадцать месяцев превращаются в тринадцать, добавляется не просто определенное число календарных дней (равное дополнительному месяцу), а нечто гораздо более значительное. Превращение из двенадцати в тринадцать можно увидеть и в молитве Амида. Она начинается тремя предварительными и завершается тремя заключительными благословениями - число тех и других неизменно. А вот с центральными, срединными благословениями дело обстоит иначе: изначально их в Амиде было двенадцать, потом стало тринадцать. То в одной области, то в другой прослеживается определенное тяготение к числу тринадцать.