Кураев - Дары и анафемы
диакон Андрей Кураев - Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? Размышления на пороге III тысячелетия
5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2019. - 432 с.
ISBN 978-5-392-30132-4
также предыдущее издание
Москва, Эксмо, Яуза, 2004
ISBN 5-699-08748-6
диакон Андрей Кураев - Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? Размышления на пороге III тысячелетия - Содержание
ЧТО ХРИСТИАНСТВО ПРИНЕСЛО В МИР
1. ВСЕГДА ЛИ ПЛОХА ФАМИЛЬЯРНОСТЬ?
2. СВОБОДА СОВЕСТИ: ХРИСТИАНСКИЙ ДАР, ОТВЕРГНУТЫЙ ХРИСТИАНСКОЙ ИНКВИЗИЦИЕЙ
3. КАК ЧЕЛОВЕК СТАЛ БОЛЬШЕ МИРА
4. СЛЁЗНЫЙ ДАР
5. НЕ-КОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
6. ХРИСТИАНСКАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
7. ПЕЙЗАЖ, СВОБОДНЫЙ ОТ ДЕМОНОВ
8. ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ: ПУТЬ К НАУКЕ
ЕСЛИ БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ КАК СРАВНИВАТЬ ВЕРЫ?
РАБОТА ШАМАНА
БОГИ, ЗАСЛОНИВШИЕ БОГА
МОГУТ ЛИ ЗАКОН ИЛИ ЭНЕРГИЯ БЫТЬ СУБЪЕКТОМ ЛЮБВИ?
БУДДИЗМ: БЕЗБОЖНОЕ БЕССТРАСТИЕ
ИСЛАМ: ВЕСТЬ О БОГЕ НЕ БЕРУЩЕМ КРЕСТ
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ: БОГ-РЕВНИТЕЛЬ
«БХАГАВАД-ГИТА»: «ИНДИЙСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ».
И ВСЕ-ТАКИ ЕВАНГЕЛИЕ…
УСТАРЕЛ ЛИ НОВЫЙ ЗАВЕТ? В ГОСТЯХ У «ХРИСТА»-ВИССАРИОНА
В ПОИСКАХ «ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА»
ПОЛИТЕИЗМ, ПАНТЕИЗМ И МОНОТЕИЗМ
ЕСЛИ ПРАВЫ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»
ЖЕСТОК ЛИ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ? С КЕМ ШЛА ВОЙНА?
УРОКИ ТЕРПЕНИЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ИЗРАИЛЬ ИЗБРАН?
О ЧЕМ МОЛЧИТ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
ТРУД ПЕДАГОГА
КТО МОЖЕТ НЕ ИДТИ НА ВОЙНУ?
РАДИ ЧЕГО ВЕДЁТСЯ ВОЙНА?
ЖЕРТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ И БОЖЕСКАЯ
БУДДИСТСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В ИНДИИ.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В АНТИЧНОМ МИРЕ
КАК ПРИНОСИЛИ ЖЕРТВЫ В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ
ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ, ЕСЛИ БОГ У МЕНЯ В ДУШЕ?
МОЖНО ЛИ СПАСТИСЬ ВНЕ ЦЕРКВИ? ВОЗДУШНАЯ БЛОКАДА ИЛИ ГДЕ ЖИВУТ ДЕМОНЫ
ПОТЕРЯННОЕ БЕССМЕРТИЕ
БОГОСЛОВИЕ ЧЕРНОБЫЛЯ
АПОСТОЛЬСКАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ
ПРОТЕСТАНТ В «ЧЕРНОБЫЛЕ»
ГРЕХ БЕЗ ПРОЩЕНИЯ
СТРАШНЫЙ СУД
ВИНОВНО ЛИ ХРИСТИАНСТВО В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ?
БЫЛ ЛИ ИИСУС В ИНДИИ?
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ? АПОСТОЛЫ КАК СВИДЕТЕЛИ
ИСКАЖЁН ЛИ ТЕКСТ НОВОГО ЗАВЕТА?
ЧТО ГЛАВНОЕ В ЕВАНГЕЛИИ?
БОЛЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ
БОГ В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА
ПРИЧАСТИЕ: РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ ДЛЯ ПЛОТИ
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТА
ГЛАВНОЕ РАЗЛИЧИЕ ПРАВОСЛАВИЯ И ПРОТЕСТАНТИЗМА
О РЕЛИГИИ ВНЕ МОРАЛИ (ВМЕСТО РЕЗЮМЕ)
No comments yet. Be the first!