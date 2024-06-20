Кураев – Куда идет душа
Как однажды сказал Г.К.Честертон, мир полон христианских добродетелей, сошедших с ума. Среди них - великий дар недоверчивости. Но пользуются этим даром люди весьма односторонне. Не доверяют обычно тем идеям, общественным институтам, проповедникам, которые предлагают людям труд - непростой труд очеловечивания. От того, кто призывает к жизненной серьезности, слушатель требует неменее дотошного обоснования выводов, чем требуется от соискателя докторской степени. Но этот же человек С радостью доверяет тем идеям, тем изданиям и проповедникам, за которыми он чувствует призыв к гедонистическому послаблению.
Уж много говорено о том, что современная цивилизация является радикально гедонистической. И даже религию она воспринимает как еще одну сферу для утонченного наслаждения. Как писали в приснопамятных изданиях эпохи «научного атеизма», задача церкви - «удовлетворять религиозные потребности верующих. Сегодня люди уже не стесняются признаваться в том, что им желательно не пробуждать, а всего лишь «удовлетворять» эти самые «религиозные потребности». Но условия для справления своих духовных нужд, конечно, предпочитают максимально комфортные: «Познание через Радость и Комфорт».
В результате те идеи и символы, которые в былые времена именно лишали обывателя комфорта, будоражили его совесть, сегодня перетолковываются так, чтобы давать нравственную санкцию для, по сути, материалистического образа жизни. Религия Распятого на Голгофе Страдальца становится поводом к написанию брошюр на тему «Бизнес и Евангелие» с незамысловатой идеей о том, что только истинно евангельская вера американского обряда может сделать ваш бизнес удачным. Идея переселения душ и многократного возвращения в сей мир, которая страшила и дисциплинировала людей тех традиционных культур, которые ее принимали, сегодня воспринимается скорее как радостная индульгенция: если у меня будет еще немало жизней, значит, мне предстоит немало возможностей для исправления, а потому серьезную попытку систематического духовно-нравственного роста лучше отложить до следующей реинкарнации...
Диакон Андрей Кураев – Куда идет душа - Раннее христианство и переселение душ
Троицкое Слово – Феникс, 2001. – 579 с.
ISBN 5-222-01-603-Х
Диакон Андрей Кураев – Куда идет душа - Содержание
Введение
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Глава 1. Представления о смерти в древнем мире
- Куда переселялась душа египтянина?
- На что не надеялись в Вавилоне?
- Недобрая весть из Индии
- Греческий импорт
- Глава 2. Смерть в религии Израиля
- Глава 3. Евангельская мистерия
- Глава 4. Гностики и апокрифы
- Глава 5. Раннехристианские писатели об идее переселения душ
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Глава 6. В чем Ориген разошелся с церковью?
- Миссионерская эзотерика Оригена
- «Ориген-кентавр»
- Ориген и церковное предание
- Книга «О началах» .
- История Оригеновых книг
- Кто и за что преследовал Оригена?
- Споры об Оригене до V собора
- Кто анафематствовал Оригенга?
- Последующие осуждения оригенизма
- Была ли новизна в отвержении оригенизма?
- Споры о воскресении
- Глава 7. Эзотерика?
- Послесловие. Учение о реинкарнации: заметки востоковеда
Об источниках
Библиография
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