Как однажды сказал Г.К.Честертон, мир полон христианских добродетелей, сошедших с ума. Среди них - великий дар недоверчивости. Но пользуются этим даром люди весьма односторонне. Не доверяют обычно тем идеям, общественным институтам, проповедникам, которые предлагают людям труд - непростой труд очеловечивания. От того, кто призывает к жизненной серьезности, слушатель требует неменее дотошного обоснования выводов, чем требуется от соискателя докторской степени. Но этот же человек С радостью доверяет тем идеям, тем изданиям и проповедникам, за которыми он чувствует призыв к гедонистическому послаблению.

Уж много говорено о том, что современная цивилизация является радикально гедонистической. И даже религию она воспринимает как еще одну сферу для утонченного наслаждения. Как писали в приснопамятных изданиях эпохи «научного атеизма», задача церкви - «удовлетворять религиозные потребности верующих. Сегодня люди уже не стесняются признаваться в том, что им желательно не пробуждать, а всего лишь «удовлетворять» эти самые «религиозные потребности». Но условия для справления своих духовных нужд, конечно, предпочитают максимально комфортные: «Познание через Радость и Комфорт».

В результате те идеи и символы, которые в былые времена именно лишали обывателя комфорта, будоражили его совесть, сегодня перетолковываются так, чтобы давать нравственную санкцию для, по сути, материалистического образа жизни. Религия Распятого на Голгофе Страдальца становится поводом к написанию брошюр на тему «Бизнес и Евангелие» с незамысловатой идеей о том, что только истинно евангельская вера американского обряда может сделать ваш бизнес удачным. Идея переселения душ и многократного возвращения в сей мир, которая страшила и дисциплинировала людей тех традиционных культур, которые ее принимали, сегодня воспринимается скорее как радостная индульгенция: если у меня будет еще немало жизней, значит, мне предстоит немало возможностей для исправления, а потому серьезную попытку систематического духовно-нравственного роста лучше отложить до следующей реинкарнации...

Диакон Андрей Кураев – Куда идет душа - Раннее христианство и переселение душ

Троицкое Слово – Феникс, 2001. – 579 с.

ISBN 5-222-01-603-Х

Диакон Андрей Кураев – Куда идет душа - Содержание

Введение

Глава 1. Представления о смерти в древнем мире Куда переселялась душа египтянина? На что не надеялись в Вавилоне? Недобрая весть из Индии Греческий импорт

Глава 2. Смерть в религии Израиля

Глава 3. Евангельская мистерия

Глава 4. Гностики и апокрифы

Глава 5. Раннехристианские писатели об идее переселения душ

Глава 6. В чем Ориген разошелся с церковью? Миссионерская эзотерика Оригена «Ориген-кентавр» Ориген и церковное предание Книга «О началах» . История Оригеновых книг Кто и за что преследовал Оригена? Споры об Оригене до V собора Кто анафематствовал Оригенга? Последующие осуждения оригенизма Была ли новизна в отвержении оригенизма? Споры о воскресении

Глава 7. Эзотерика?

Послесловие. Учение о реинкарнации: заметки востоковеда

Об источниках

Библиография