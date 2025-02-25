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Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2

Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, **History of Russian Orthodoxy, **History of GDL and Slavs, **Persecution Secret Services, Sociology Political Science, Philology Literature
В значительной мере предлагаемая книга — это сборник банальностей. Что-то вроде справочника или подручного пособия (handbook), которое может пригодиться для защиты своего личного пространства от натиска пропаганды. В мифологии «Гражданской Религии России», насаждаемой государственной и церковной пропаганде, пышно цветут четыре мифа:
1. Россия никогда ни на кого не нападала, и вела лишь справедливые оборонительные войны.
2. Россия расширялась к присной радости присоединяемого населения.
3. Россия сохранила все народы, вошедшие в ее состав, и создала условия для процветания их национальных культур.
4. «Коллективный Запад» всегда ненавидел Россию и стремился ее погубить.
Под их раскидистой клюквенной сенью наливается восторженной субстанцией пятый миф: «Богом хранимая наша держава всегда была победоносна и никогда не проигрывала войн». Для многих людей очевидно, что это вовсе не так. Но если все же кому-то понадобятся аргументы и факты для обоснования своего несогласия с громким пропагандистским майнстримом, то их (АиФ) можно найти в предлагаемой книге. Исторический кругозор многих людей ограничен школьным учебником или воскресной (теле)проповедью. Если чего-то в том учебнике не было — значит, и в истории такого не случалось. Такое сужение сознания опасно: оно не позволяет посмотреть на себя глазами «другого» — соседа, иноверца, члена не майнстримной социальной группы. И не позволяет прогнозировать его реакции и действия. Ответ на вопрос «А нас-то за что?» становится труднонаходим.
Вполне библейская очевидность заповеди «Не бомбите, да не бомбимы будете!» никак не может попасть в зону очевидности российского обывателя и тем самым вывести его из имперской зоны комфорта. Кроме того, нераскаянное, неосужденное и даже героизированное насилие может легко повториться. Это книга «дискредитации». Корень этого слова — credo. Это высокое слово, которое я могу относить только к Тому, о Ком и говорит credo христиан. Белоснежность земных правителей точно в этот символ веры не входит. Работа христианского миссионера всегда сопровождалась критикой языческих «суеверий», мифов и традиций. Если сегодня идол государственного левиафана навис над душами людей, причем с требованием credo-вать в него — значит, миссионеру стоит отложить до иных времен свои споры с «сектантами» и предостеречь от иной опасности.
Работа философа также предполагает критику зон очевидностей и комфорта. Тезис философа во все века один и тот же: «всё не так, как кажется». Ну, а историку на судьбе написано осаживать свободный от фактов полет историософских фантазий, перенасыщенных кванторами всеобщности (все, всегда, никогда…) Ксенофобия, защита своей территории и своих самок — это стандарт поведения животных.

Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2

Издательство BAbook, 2024
Объем pdf файла: 811 стр. + 918 стр.
эл. издание

Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2 - Содержание

Том 1
  • Часть 1 «Мы никогда ни на кого не нападали»
    • Предисловие
    • Глава 1 О чем спор?
    • Глава 2 Определение войны и нападения
    • Глава 3 Что считать Россией?
    • Глава 4 Русские против русских
    • Глава 5 Почему мы такие большие?
    • Глава 6 Идем на Восток
    • Глава 7 Идем на Юг
    • Глава 8 Идем на Север: войны со Швецией
    • Глава 9 Идем на Запад
    • Глава 10 Что не нравится спящей красавице?
    • Глава 11 «Права она или нет — это моя страна»
    • Глава 12 Вселенская претензия Москвы
    • Глава 13 «Я в березовые ситцы нарядил бы целый свет»
    • Глава 14 Где границы России?
  • Часть 2 «Солдат ребенка не обидит»
    • Глава 15 И в воздух чепчики бросали?
    • Глава 16 Наши военные преступники: дезертиры
    • Глава 17 Наши военные преступники: мародеры
    • Глава 18 Наши военные преступники: отношение к пленным
    • Глава 19 Безгрешное закапывание живьем
    • Глава 20 Когда начальство ушло
    • Глава 21 Русская литература о вражеском «мирняке»
    • Глава 22 «Солдат ребенка не обидит»
    • Глава 23 Мужские «победы» в тени большой войны
    • Глава 24 Потерянные народы
том 2Том 2
  • Часть 3 «Весь мир против нас»
    • Глава 25 Где найти «Весь Запад»?
    • Глава 26 Реал-политик вместо конфессионального единства
    • Глава 27 Европейские союзники России
    • Глава 28 Европейцы на русской службе
    • Глава 29 Русско-австрийская дружба
    • Глава 30 Cоюзная Германия
    • Глава 31 Большая Английская Игра
    • Глава 32 Союз с США от колыбели до
    • Глава 33 Как американцы Владивосток для России отстояли
    • Глава 34 Как Америка создавала российскую индустрию
    • Глава 35 Победа без ленд-лиза, но и без безоговорочной капитуляции
    • Глава 36 Сказка об американской поддержке Гитлера
    • Глава 37 Вторая Мировая: переворачивание фронтов
    • Глава 38 В поисках «второго фронта»
    • Глава 39 Как Сталин союзников спасал
    • Глава 40 Патриарх о превосходстве Германии
    • Глава 41 Прописка и мобилизация
    • Глава 42 Несколько слов про НАТО
  • Часть 4 Патриарх Кирилл и Наполеон
    • Глава 43 Наполеоновские планы или что значит «уничтожить Россию»
    • Глава 44 Железная цена, заплаченная за что?
    • Глава 45 Агрессора назначает победитель
    • Глава 46 Где тут «вся Европа»?
    • Глава 47 Россия снова не готова?
    • Глава 48 Бородино. В поисках победителя
    • Глава 49 Мороз и Голод для всех
    • Глава 50 Победоносная икона
  • Часть 5 Сократ и война
    • Глава 51 Не-славянофильские выводы
    • Глава 52 «Болгарская неблагодарность»
    • Глава 53 Россия всегда побеждала
    • Глава 54 Праздничные дни конфузий
    • Глава 55 Как сообщить о поражении
    • Глава 56 По дороге разочарований
2024-11-18
Views 4 971
Rating 4.6 / 5
Added 25.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.6/5 (10)

Comments (2 comments)

B
bobo 10 months ago

А как скачать-то PDF? Господа, пираты, я не понял...
Светлана Мягкова 1 year ago
Где можно купить книгу Мифологии русских воин Андрей Кураев?

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