Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2

Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2
В значительной мере предлагаемая книга — это сборник банальностей. Что-то вроде справочника или подручного пособия (handbook), которое может пригодиться для защиты своего личного пространства от натиска пропаганды. В мифологии «Гражданской Религии России», насаждаемой государственной и церковной пропаганде, пышно цветут четыре мифа:
1. Россия никогда ни на кого не нападала, и вела лишь справедливые оборонительные войны.
2. Россия расширялась к присной радости присоединяемого населения.
3. Россия сохранила все народы, вошедшие в ее состав, и создала условия для процветания их национальных культур.
4. «Коллективный Запад» всегда ненавидел Россию и стремился ее погубить.
Под их раскидистой клюквенной сенью наливается восторженной субстанцией пятый миф: «Богом хранимая наша держава всегда была победоносна и никогда не проигрывала войн». Для многих людей очевидно, что это вовсе не так. Но если все же кому-то понадобятся аргументы и факты для обоснования своего несогласия с громким пропагандистским майнстримом, то их (АиФ) можно найти в предлагаемой книге. Исторический кругозор многих людей ограничен школьным учебником или воскресной (теле)проповедью. Если чего-то в том учебнике не было — значит, и в истории такого не случалось. Такое сужение сознания опасно: оно не позволяет посмотреть на себя глазами «другого» — соседа, иноверца, члена не майнстримной социальной группы. И не позволяет прогнозировать его реакции и действия. Ответ на вопрос «А нас-то за что?» становится труднонаходим.
Вполне библейская очевидность заповеди «Не бомбите, да не бомбимы будете!» никак не может попасть в зону очевидности российского обывателя и тем самым вывести его из имперской зоны комфорта. Кроме того, нераскаянное, неосужденное и даже героизированное насилие может легко повториться. Это книга «дискредитации». Корень этого слова — credo. Это высокое слово, которое я могу относить только к Тому, о Ком и говорит credo христиан. Белоснежность земных правителей точно в этот символ веры не входит. Работа христианского миссионера всегда сопровождалась критикой языческих «суеверий», мифов и традиций. Если сегодня идол государственного левиафана навис над душами людей, причем с требованием credo-вать в него — значит, миссионеру стоит отложить до иных времен свои споры с «сектантами» и предостеречь от иной опасности.
Работа философа также предполагает критику зон очевидностей и комфорта. Тезис философа во все века один и тот же: «всё не так, как кажется». Ну, а историку на судьбе написано осаживать свободный от фактов полет историософских фантазий, перенасыщенных кванторами всеобщности (все, всегда, никогда…) Ксенофобия, защита своей территории и своих самок — это стандарт поведения животных.
Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2
Издательство BAbook, 2024
Объем pdf файла: 811 стр. + 918 стр.
эл. издание
Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2 - Содержание
Том 1
-
Часть 1 «Мы никогда ни на кого не нападали»
- Предисловие
- Глава 1 О чем спор?
- Глава 2 Определение войны и нападения
- Глава 3 Что считать Россией?
- Глава 4 Русские против русских
- Глава 5 Почему мы такие большие?
- Глава 6 Идем на Восток
- Глава 7 Идем на Юг
- Глава 8 Идем на Север: войны со Швецией
- Глава 9 Идем на Запад
- Глава 10 Что не нравится спящей красавице?
- Глава 11 «Права она или нет — это моя страна»
- Глава 12 Вселенская претензия Москвы
- Глава 13 «Я в березовые ситцы нарядил бы целый свет»
- Глава 14 Где границы России?
-
Часть 2 «Солдат ребенка не обидит»
- Глава 15 И в воздух чепчики бросали?
- Глава 16 Наши военные преступники: дезертиры
- Глава 17 Наши военные преступники: мародеры
- Глава 18 Наши военные преступники: отношение к пленным
- Глава 19 Безгрешное закапывание живьем
- Глава 20 Когда начальство ушло
- Глава 21 Русская литература о вражеском «мирняке»
- Глава 22 «Солдат ребенка не обидит»
- Глава 23 Мужские «победы» в тени большой войны
- Глава 24 Потерянные народы
Том 2
-
Часть 3 «Весь мир против нас»
- Глава 25 Где найти «Весь Запад»?
- Глава 26 Реал-политик вместо конфессионального единства
- Глава 27 Европейские союзники России
- Глава 28 Европейцы на русской службе
- Глава 29 Русско-австрийская дружба
- Глава 30 Cоюзная Германия
- Глава 31 Большая Английская Игра
- Глава 32 Союз с США от колыбели до
- Глава 33 Как американцы Владивосток для России отстояли
- Глава 34 Как Америка создавала российскую индустрию
- Глава 35 Победа без ленд-лиза, но и без безоговорочной капитуляции
- Глава 36 Сказка об американской поддержке Гитлера
- Глава 37 Вторая Мировая: переворачивание фронтов
- Глава 38 В поисках «второго фронта»
- Глава 39 Как Сталин союзников спасал
- Глава 40 Патриарх о превосходстве Германии
- Глава 41 Прописка и мобилизация
- Глава 42 Несколько слов про НАТО
-
Часть 4 Патриарх Кирилл и Наполеон
- Глава 43 Наполеоновские планы или что значит «уничтожить Россию»
- Глава 44 Железная цена, заплаченная за что?
- Глава 45 Агрессора назначает победитель
- Глава 46 Где тут «вся Европа»?
- Глава 47 Россия снова не готова?
- Глава 48 Бородино. В поисках победителя
- Глава 49 Мороз и Голод для всех
- Глава 50 Победоносная икона
-
Часть 5 Сократ и война
- Глава 51 Не-славянофильские выводы
- Глава 52 «Болгарская неблагодарность»
- Глава 53 Россия всегда побеждала
- Глава 54 Праздничные дни конфузий
- Глава 55 Как сообщить о поражении
- Глава 56 По дороге разочарований
2024-11-18
А как скачать-то PDF? Господа, пираты, я не понял...