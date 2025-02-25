Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2

В значительной мере предлагаемая книга — это сборник банальностей. Что-то вроде справочника или подручного пособия (handbook), которое может пригодиться для защиты своего личного пространства от натиска пропаганды. В мифологии «Гражданской Религии России», насаждаемой государственной и церковной пропаганде, пышно цветут четыре мифа:

1. Россия никогда ни на кого не нападала, и вела лишь справедливые оборонительные войны.

2. Россия расширялась к присной радости присоединяемого населения.

3. Россия сохранила все народы, вошедшие в ее состав, и создала условия для процветания их национальных культур.

4. «Коллективный Запад» всегда ненавидел Россию и стремился ее погубить.

Под их раскидистой клюквенной сенью наливается восторженной субстанцией пятый миф: «Богом хранимая наша держава всегда была победоносна и никогда не проигрывала войн». Для многих людей очевидно, что это вовсе не так. Но если все же кому-то понадобятся аргументы и факты для обоснования своего несогласия с громким пропагандистским майнстримом, то их (АиФ) можно найти в предлагаемой книге. Исторический кругозор многих людей ограничен школьным учебником или воскресной (теле)проповедью. Если чего-то в том учебнике не было — значит, и в истории такого не случалось. Такое сужение сознания опасно: оно не позволяет посмотреть на себя глазами «другого» — соседа, иноверца, члена не майнстримной социальной группы. И не позволяет прогнозировать его реакции и действия. Ответ на вопрос «А нас-то за что?» становится труднонаходим.

Вполне библейская очевидность заповеди «Не бомбите, да не бомбимы будете!» никак не может попасть в зону очевидности российского обывателя и тем самым вывести его из имперской зоны комфорта. Кроме того, нераскаянное, неосужденное и даже героизированное насилие может легко повториться. Это книга «дискредитации». Корень этого слова — credo. Это высокое слово, которое я могу относить только к Тому, о Ком и говорит credo христиан. Белоснежность земных правителей точно в этот символ веры не входит. Работа христианского миссионера всегда сопровождалась критикой языческих «суеверий», мифов и традиций. Если сегодня идол государственного левиафана навис над душами людей, причем с требованием credo-вать в него — значит, миссионеру стоит отложить до иных времен свои споры с «сектантами» и предостеречь от иной опасности.

Работа философа также предполагает критику зон очевидностей и комфорта. Тезис философа во все века один и тот же: «всё не так, как кажется». Ну, а историку на судьбе написано осаживать свободный от фактов полет историософских фантазий, перенасыщенных кванторами всеобщности (все, всегда, никогда…) Ксенофобия, защита своей территории и своих самок — это стандарт поведения животных.

Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2

Издательство BAbook, 2024

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эл. издание

Диакон Андрей Кураев - Мифология русских войн - Том 1-2 - Содержание

Том 1

Часть 1 «Мы никогда ни на кого не нападали» Предисловие Глава 1 О чем спор? Глава 2 Определение войны и нападения Глава 3 Что считать Россией? Глава 4 Русские против русских Глава 5 Почему мы такие большие? Глава 6 Идем на Восток Глава 7 Идем на Юг Глава 8 Идем на Север: войны со Швецией Глава 9 Идем на Запад Глава 10 Что не нравится спящей красавице? Глава 11 «Права она или нет — это моя страна» Глава 12 Вселенская претензия Москвы Глава 13 «Я в березовые ситцы нарядил бы целый свет» Глава 14 Где границы России?

Часть 2 «Солдат ребенка не обидит» Глава 15 И в воздух чепчики бросали? Глава 16 Наши военные преступники: дезертиры Глава 17 Наши военные преступники: мародеры Глава 18 Наши военные преступники: отношение к пленным Глава 19 Безгрешное закапывание живьем Глава 20 Когда начальство ушло Глава 21 Русская литература о вражеском «мирняке» Глава 22 «Солдат ребенка не обидит» Глава 23 Мужские «победы» в тени большой войны Глава 24 Потерянные народы



Том 2 Том 2