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Кураев - Миссия и насилие - Том 1

Кураев - Миссия и насилие - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy, Ethics, Religious Studies Atheism

«Семейное насилие» стало привычным термином, обозначающим насилие со стороны того, кто вроде бы любит тебя и декларирует заботу о тебе. Церковные власти также подчеркивают свой патернализм и свою «отеческую заботу» о своих «чадах». Это позволяет им не просто допускать насилие, но и оправдывать его.

Один из приемов такого оправдания — отрицание: мол, в истории православия не было инквизиции и полицейского насилия. На деле, утверждает автор, существовали и теория, и практика понуждения к вере, причем обе они исходили не только от отдельных церковных деятелей, но закреплялись в церковном праве и исторической практике. Книга собирает обильную фактуру, показывая, что речь идет не о случайных отклонениях, а о болезненных элементах, глубоко вошедших в матрицу православной культуры.

Кураев Андрей – Миссия и насилие – Понуждение к вере в истории православия – Том 1

Кураев А. Миссия и насилие. Понуждение к вере в истории православия. Том 1 / Андрей Кураев. — BAbook, 2026. — 392 с.
ISBN 978-1-972707-00-5

Кураев Андрей – Миссия и насилие – Содержание

  • Предисловие к серии

  • Предисловие

  • Глава 1. Гладиаторы в христианской столице

    • Легенда о Телемахе

    • Травля зверями в Византии

    • Казни распятием в Византии

  • Глава 2. Культ императора

  • Глава 3. Неотмененное рабство

  • Глава 4. Воцерковление войны

  • Глава 5. Превентивные преступления

  • Глава 6. Законы святых римских императоров против язычников

    • Первые законы против свободы совести

    • Юлиан Отступник

    • Мечты Лактанция и св. Григория Богослова о свободе совести

    • Законы Феодосия о государственной религии

  • Глава 7. От законов — к практике

  • Глава 8. Молчание Иоанна Златоуста

  • Глава 9. Монашеские расправы. Ипатия

  • Глава 10. «Жития святых» о борьбе с язычниками

  • Глава 11. Епископ и император. Амвросий и Феодосий

  • Глава 12. Каноны на еретиков

  • Глава 13. Как церковная полиция создала масонов

  • Глава 14. Гонимые гонители

  • Глава 15. Вынужденная толерантность

  • Глава 16. «Понуди внити»

  • Глава 17. Безносый император Юстиниан

  • Глава 18. Военная миссия Восточной империи

  • Глава 19. Почему православие потеряло Ближний Восток?

  • Глава 20. Военная миссия в православной Европе. Олафы

  • Глава 21. Крещение Руси

  • Глава 22. Крещение не-Руси

  • Глава 23. Миссия попрания чужих святынь

  • Глава 24. Присоединены любовью? О ликвидации Унии

    • Приложение. История одного патриотического тоста

  • Глава 25. Спецодежда для иноверцев

  • Глава 26. Янычары и харадж в православии

Views 60
Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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