Кураев - Миссия и насилие - Том 1

«Семейное насилие» стало привычным термином, обозначающим насилие со стороны того, кто вроде бы любит тебя и декларирует заботу о тебе. Церковные власти также подчеркивают свой патернализм и свою «отеческую заботу» о своих «чадах». Это позволяет им не просто допускать насилие, но и оправдывать его.

Один из приемов такого оправдания — отрицание: мол, в истории православия не было инквизиции и полицейского насилия. На деле, утверждает автор, существовали и теория, и практика понуждения к вере, причем обе они исходили не только от отдельных церковных деятелей, но закреплялись в церковном праве и исторической практике. Книга собирает обильную фактуру, показывая, что речь идет не о случайных отклонениях, а о болезненных элементах, глубоко вошедших в матрицу православной культуры.

Кураев Андрей – Миссия и насилие – Понуждение к вере в истории православия – Том 1

Кураев А. Миссия и насилие. Понуждение к вере в истории православия. Том 1 / Андрей Кураев. — BAbook, 2026. — 392 с.

ISBN 978-1-972707-00-5

Кураев Андрей – Миссия и насилие – Содержание