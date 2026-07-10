Кураев - Миссия и насилие - Том 1
«Семейное насилие» стало привычным термином, обозначающим насилие со стороны того, кто вроде бы любит тебя и декларирует заботу о тебе. Церковные власти также подчеркивают свой патернализм и свою «отеческую заботу» о своих «чадах». Это позволяет им не просто допускать насилие, но и оправдывать его.
Один из приемов такого оправдания — отрицание: мол, в истории православия не было инквизиции и полицейского насилия. На деле, утверждает автор, существовали и теория, и практика понуждения к вере, причем обе они исходили не только от отдельных церковных деятелей, но закреплялись в церковном праве и исторической практике. Книга собирает обильную фактуру, показывая, что речь идет не о случайных отклонениях, а о болезненных элементах, глубоко вошедших в матрицу православной культуры.
Кураев Андрей – Миссия и насилие – Понуждение к вере в истории православия – Том 1
Кураев А. Миссия и насилие. Понуждение к вере в истории православия. Том 1 / Андрей Кураев. — BAbook, 2026. — 392 с.
ISBN 978-1-972707-00-5
Кураев Андрей – Миссия и насилие – Содержание
Предисловие к серии
Предисловие
Глава 1. Гладиаторы в христианской столице
Легенда о Телемахе
Травля зверями в Византии
Казни распятием в Византии
Глава 2. Культ императора
Глава 3. Неотмененное рабство
Глава 4. Воцерковление войны
Глава 5. Превентивные преступления
Глава 6. Законы святых римских императоров против язычников
Первые законы против свободы совести
Юлиан Отступник
Мечты Лактанция и св. Григория Богослова о свободе совести
Законы Феодосия о государственной религии
Глава 7. От законов — к практике
Глава 8. Молчание Иоанна Златоуста
Глава 9. Монашеские расправы. Ипатия
Глава 10. «Жития святых» о борьбе с язычниками
Глава 11. Епископ и император. Амвросий и Феодосий
Глава 12. Каноны на еретиков
Глава 13. Как церковная полиция создала масонов
Глава 14. Гонимые гонители
Глава 15. Вынужденная толерантность
Глава 16. «Понуди внити»
Глава 17. Безносый император Юстиниан
Глава 18. Военная миссия Восточной империи
Глава 19. Почему православие потеряло Ближний Восток?
Глава 20. Военная миссия в православной Европе. Олафы
Глава 21. Крещение Руси
Глава 22. Крещение не-Руси
Глава 23. Миссия попрания чужих святынь
Глава 24. Присоединены любовью? О ликвидации Унии
Приложение. История одного патриотического тоста
Глава 25. Спецодежда для иноверцев
Глава 26. Янычары и харадж в православии
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