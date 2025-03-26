Курц - Избери жизнь - Десять заповедей

Десять Заповедей Божиих. Кто не слышал о них? Даже самый непросвещенный в богословии человек когда-то слышал такие заповеди, как ”не убивай”, "не прелюбодействуй", "не кради".

Многие ошибочно считают, что это - человеческая мудрость, что эти повеления когда-то были даны мудрыми людьми. Однако это не так. На самом деле эти заповеди - подарок Бога для людей. Он был записан около 3400 лет тому назад, о чём свидетельствует Библия, а также другие древнейшие документы.

В Десяти Заповедях представлены совершенные и непревзойденные законы отношений человека с Богом и людьми. Время от времени некоторые люди старались переделать их, но у них ничего не получалось. Десять Заповедей даны Совершенным и Вечным Богом, и потому они нужны всем без исключения людям.

Эти заповеди были даны человеку после явного отступления от Бога, как Его основной Закон. При этом должны были решиться следующие важнейшие задачи:

1. Познакомить с Истинным Единым Богом, чтобы люди славили Его.

2. Объяснить, как люди могут иметь правильные отношения с Богом, чтобы потом их нормально развивать.

3. Иметь совершенные законы, которые описывают отношения людей между собой и с обществом, в котором они живут.

4. Лучше понять самого себя, увидеть свои несовершенства и свои грехи; понять, что совершенный им грех делает его Божьим противником.

5. Осознать, что каждый человек не способен стать лучше из - за своей внутренней испорченности.

6. Прийти к пониманию, что все люди нуждаются в Божьей помощи и Его милости.

7. Подвести каждого человека к вере в Иисуса Христа, в Его Искупительную Жертву.

Бог дал совершенный Закон, но человек по своей природе (после грехопадения первых людей) не является совершенным. В силу своей греховности, ни один человек не в состоянии исполнить совершенные заповеди Бога. Библия - письменное Божье Слово предупреждает: кто нарушил одну из Божьих заповедей, но при этом старался исполнять все остальные, становится виновным во всем (Иак. 2:8-11). Поэтому Закон мог только подвести человека к пониманию греха и необходимости иметь своего Заместителя, Который мог бы исполнить этот Закон. Таким Посредником стал Господь Иисус Христос.

В Десяти Заповедях Бог одновременно показывает человеку, каким он должен быть, и каким он есть на самом деле. Тем самым, Бог говорит о невозможности спасения своими собственными силами, и открывает единственный путь спасения - воспользоваться Его подарком любви.

Курц В. - Избери жизнь - Десять заповедей

Под общ. ред. Немцева В. Издание второе, проверенное и исправленное. - К.: ’’Библейская Лига”, 2002. - 77 с.

Курц В. - Избери жизнь - Десять заповедей – Содержание

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ - ПУТЬ КО ХРИСТУ (Введение