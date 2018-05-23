Серия - Просто о сложном

Ислам (или мусульманство) — самая молодая из мировых религий. В мире насчитывается около 900 миллионов ее приверженцев, преимущественно в Северной Африке, Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Азии. Практически все арабоязычные, тюркоязычные и ираноязычные народы исповедуют ислам. много мусульман среди представителей североиндийских народов. Население Индонезии также почти целиком придерживается ислама.

Если с начала XIX века колониальное унижение и остро ощущавшаяся отсталость исламских стран вызвали к жизни энергичное стремление к модернизации ислама, если после Второй мировой войны крушение колониальной системы повлекло за собой эпоху радикальных социальных преобразований и породило лозунги «исламского социализма», то с 70-х годов XX века усиление экономической (за счет обильного потока нефтедолларов) и политической мощи стран ислама стало вести к росту националистических амбиций правящих слоев многих из этих стран.

Соответственно, возросла роль ислама в качестве мощной национальной традиции, на которую удобнее всего опереться в борьбе с иноземными влияниями.

Под знамена ислама зачастую становятся силы, борющиеся за национальную независимость, за освобождение той или иной страны от давления иностранных держав, как это случилось, например, в ходе революции в Иране.

Однако нельзя забывать и о том, что в ходе этой справедливой борьбы порой — как в том же Иране — проявляются едва ли не самые консервативные стороны ислама с его призывами ограничить права женщин, ориентироваться на жесткие нормы шариата. Нельзя забывать и о том, что националистический уклон с опорой на первозданную силу ислама ведет к усилению позиций наиболее реакционных слоев духовенства и соответственно — к ослаблению позиций прогрессивных реформаторов.

Правда, в ряде современных исламистских стран попрежнему идут энергичные преобразования. Некоторые из них, как известно, отдали даже дань так называемому пути «социалистической ориентации». Но, как известно, все такого рода социалистические эксперименты в конце ХХ века с треском провалились. И это создало в исламском мире принципиально новую ситуацию, широко раскрывшую двери для рискованных экспериментов фундаменталистов, то есть активных сторонников возвращения к средневековой чистоте ислама с одновременным решительным отрицанием духовного влияния со стороны «развращенного» Запада.

Иными словами, за последние десятилетия в мире создались определенные объективные условия для усиления ислама в его наиболее жесткой форме. И эти условия стали активно реализовываться усилиями фундаменталистов, число которых с каждым годом растет, а их действия — по меньшей мере в ряде стран, как, например, в Алжире, — принимают все более откровенный экстремистский характер. В том же Алжире банды вырезают целые деревни.

Кровь невинных людей льется во имя того, чтобы устрашить остальных и заставить их стать на сторону экстремистски настроенных фундаменталистов. Если прибавить к этому те фундаменталистские установки, с которыми идут к власти в современном Афганистане талибы, то общая картина станет еще более тревожной. И далеко не случайно некоторые современные политологи, смотря в недалекое будущее, видят едва ли не основные конфликты следующего века в войне цивилизаций: в столкновении Запада с миром ислама. И для таких мрачных прогнозов есть достаточно весомые основания.

Ульяна Курганова - Ислам - Просто о сложном

Издательство — Фолио — 153 с. — 2013 г.

ISBN 978-966-03-5414-2

Ульяна Курганова - Ислам - Содержание

Аннотация

Ислам в современном мире

Зарождение и распространение ислама

Течения в исламе история расколов и сект

Хариджизм

Шиизм

Суннизм

Суфизм

Ваххабизм

Бабистское движение

Главные книги ислама. Истоки мусульманского права

Коран

Сунна

Кийас

Картина мира в исламе

Догматы ислама

Пять столпов ислама

Шахада

Салят

Саум

Закят

Хадж

Джихад

Главные символы ислама

Мечеть

Замзам

Медина

Мекка

Полумесяц и звезда

Праздники

Ид уль-адха (Курбан-байрам)

Рамадан

Ид уль-фитр (Рамадан-байрам)

Джума (День собрания)

День Арафат

День Ашура

Ночь предопределения (могущества)

Мусульманская этика

Основа мусульманского права (Шариат)

Мусульманское право

Брак

Наследственные отношения

Мусульманские обряды

Рождение ребенка

Бракосочетание

Похороны

Паломничество

Традиции

Личность

Женщина

Cемья

Искусство

Одежда

Запреты и табу

Приложение

Самые знаменитые мечети мира

Мечеть Аль-Харам (Саудовская Аравия)

Аль-масджид аль-Набави (Саудавская Аравия)

Мечеть Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Израиль)

Мечеть Омейядов

Большая мечеть Джуймера (Дубай)

Мечеть Ибн-Тулуна (Египет)

Голубая мечеть (Турция)

Мечеть шейха Зайеда (абу-Даби)

Словарь

Примечания

Ульяна Курганова - Ислам - Коран

Основные положения вероучения ислама изложены в Коране. Коран (от араб. «ал-куран» — «чтение вслух», «назидание») — главная священная книга мусульман, представляет собой запись пророческих откровений, произнесенных Мухаммедом между 610-м и 632 годом. Согласно преданию, текст Корана был поведан пророку самим Аллахом через ангела Джабраила, который был посредником между Богом и людьми. Первоначально проповеди Мухаммеда, в которых пророк делился с общиной полученными откровениями, передавались устно, но со временем их стали записывать. Первые полные тексты откровений появились уже после смерти пророка в кругу его ближайших сподвижников. Эти сводные тексты отличались друг от друга количеством и порядком записи откровений, написанием отдельных слов.

Решение составить общий текст Корана, основанный на существующих записях и свидетельствах людей, лично слышавших откровения Мухаммеда, было принято при халифе Усмане между 650-м и 656 годом. Этот учитывавший ранее составленные сводные тексты и объявленный официальным список Корана был подготовлен Зайдом ибн Сабитом, выполнявшим при мухаммеде роль секретаря. Он закрепил сложившуюся к тому времени систему разбивки текста на суры (главы) и аяты (стихи). Хотя в дальнейшем структура Корана все же претерпела некоторые изменения. В конце 1Х века в текст Корана были введены огласовки, то есть специальные знаки, указывающие на «правильное чтение», а для удобства запоминания и декламации текст был поделен на 30 частей (джус) и 60 отрезков (хизб).

Коран содержит 114 сур разной величины. Они расположены по мере увеличения текста: более длинные ближе к началу, более короткие — к концу. Первую суру — «Фатиха», что означает «Открывающая» — обязан знать на арабском языке каждый мусульманин. Для последователей ислама она означает примерно то же самое, что для христиан «Отче наш». Большинство сур состоит из фрагментов откровения, часто не связанных тематически и произнесенных в разное время. По месту произнесения суры подразделяются на мекканские (610—622) и мединские (622— 632). Коран является основой ислама, он устанавливает религиозные обряды, правовые и моральные нормы, жизненный уклад и правила поведения для миллионов мусульман.

Без знакомства с Кораном невозможно понимание обычаев и традиций, существующих в мире ислама. Вместе с тем, понимание самого текста Корана представляет для современного читателя непростую задачу. В «Ниспосланной книге» (как обычно называют Коран) наряду с ясно изложенными стихами-мухкамат существуют откровения, смысл которых не поддается однозначной интерпретации. Такие стихи называются муташабихат. Их комментированием занимаются наиболее ученые и авторитетные знатоки ислама. В соответствии с исламской традицией только Коран на арабском языке считается настоящим Кораном. Большая часть текста Корана представляет собой полемику в форме диалога между Аллахом, говорящим от первого или третьего лица, либо через посредничество ангела Джабраила, но всегда устами мухаммеда, и противниками пророка, или же обращение Аллаха с увещеваниями и предписаниями к последователям мухаммеда.

Аллах в Коране — первопричина жизни и творец мироздания. Поэтому многобожие осуждается, наказание за него — страдания как в земной жизни, так и в будущей. Значительную часть Корана составляют предупреждения о Судном дне, описания ада и рая, поучительные рассказы о наказании народов, отвергнувших пророков, назидательные истории, восходящие к иудео-христианским преданиям и аравийскому фольклору. Коран запечатлел также борьбу мухаммеда с язычниками, его полемику с иудаизмом и христианством. Большое место в Коране занимают религиозно-правовые предписания, определяющие образ жизни и поведение мусульман и правила отправления культа. В домах зажиточных мусульман Коран хранится в отдельной чистой комнате, специально предназначенной для молитв и чтения Священного Писания.

При недостатке свободного места Коран можно хранить на отдельной настенной полке, расположенной выше всего находящегося рядом. После чтения Коран заворачивают в ткань, чтобы предохранить от пыли. Вполне благопристойным считается использование Корана в качестве настенного украшения: его обычно размещают на стене, к которой обращены лица всех присутствующих, так как поворачиваться спиной к Корану считается неприличным. В комнате, где находится Коран, от мусульман ожидают благопристойного поведения, здесь совершенно исключены всяческие распри, скандалы, проявления эгоизма и высокомерия.

Нельзя, например, включать телевизор и смотреть фильмы, пропагандирующие насилие. Считается, что Коран способствует возникновению в доме атмосферы молитвы, являясь безмолвным символом мусульманской покорности Аллаху. При чтении Корана вслух мусульманам не позволяется говорить, есть, пить, курить и создавать какой-либо отвлекающий шум. Прежде чем прикоснуться к Корану, мусульманин должен находиться в состоянии вуду или же по меньшей мере вымыть руки. Женщинам, имеющим регулы, и роженицам прикасаться к Корану запрещается.