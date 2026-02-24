Трактат «Об изваяниях, или Книга астрологических талисманов» (De Imaginibus) представляет собой один из наиболее значимых памятников средневековой магической мысли, приписываемый Сабиту ибн Курре — выдающемуся ученому IX века из Харрана. Являясь наследником сабейской традиции, автор объединяет в этой работе строгую астрономию с древними техниками герметической магии. Труд посвящен искусству создания «одушевленных образов», способных привлекать и удерживать небесные влияния для достижения земных целей.

В тексте подробно описываются алгоритмы изготовления талисманов для защиты городов, обретения любви, власти и процветания. Автор настаивает на том, что эффективность магического предмета напрямую зависит от точного астрологического расчета: выбора правильного часа, положения Луны и планетных достоинств. В отличие от поздних упрощенных практик, ибн Курра опирается на концепцию «лучей», пронизывающих Вселенную, и учит мага выступать в роли инженера небесных сил, направляющего энергию звезд в физическую форму.

Издание 2022 года от Thesaurus Deorum включает уникальный подбор приложений, позволяющий проследить путь этих идей от арабского Востока до европейского Ренессанса. Читатель найдет здесь фрагменты из трудов Марсилио Фичино и Генриха Корнелия Агриппы, которые развивали и комментировали методы ибн Курры. Книга снабжена необходимым справочным материалом по эссенциальным достоинствам планет, что делает её ценным пособием как для историков эзотеризма, так и для практикующих исследователей традиционной магии.

Сабит ибн Курра — Об изваяниях (Книга астрологических талисманов)

М.: Thesaurus Deorum, 2022. — 80 с.

Пер. и коммент. Анны Блейз

