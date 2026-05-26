Куртуа - Искусство воспитания детей нашего времени

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Психология и личность (2 books)

Книга Гастона Куртуа посвящена воспитанию детей как сложному и деликатному искусству, в котором должны соединяться опыт, здравый смысл, любовь и христианское понимание родительской миссии. Автор подчеркивает, что воспитание начинается не с набора приемов, а с самовоспитания родителей, их способности понимать ребенка, сохранять авторитет и создавать в семье атмосферу доверия.

Куртуа рассматривает ребенка как бесконечную ценность, вверенную Богом родителям, и предлагает практические советы для разных сторон семейного воспитания: послушания, наказания, поощрения, совести, религиозного чувства, воли, искренности, справедливости, порядка, целомудрия и семейного духа.

Куртуа Гастон. Искусство воспитания детей нашего времени / пер. с итал. Татьяна Кольцова. – М.: Паолине, 2001. – 238 с. – («Психология и личность».)

ISBN 5-900086-13-5

Куртуа Гастон – Искусство воспитания детей нашего времени – Содержание

  • Введение

  1. Ваша миссия

    • Прекрасная миссия

    • Трудная задача

  2. Условия успеха

    • До рождения

    • После рождения

    • Познавать и понимать психологию ребенка

    • Создать атмосферу доверия

    • Создать атмосферу мужественной любви

    • Создать христианскую атмосферу

    • Самообладание, пример, постоянство и единство родителей

  3. Практика воспитания

    • Искусство заставлять слушаться

    • Искусство упрекать

    • Искусство наказывать

    • Поощрение и вознаграждение

    • Воспитание совести, религиозного чувства и воли

    • Искренность, справедливость, вежливость и порядок

    • Человеколюбие и целомудренная чистота

  4. Некоторые практические проблемы

    • Семейный дух

    • Необщительный ребенок

    • Школьные проблемы

    • Отдых и развлечения

    • Подростковый возраст

    • Развитие любви родителей к детям

  • Заключение

