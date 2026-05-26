Куртуа - Искусство воспитания детей нашего времени
Книга Гастона Куртуа посвящена воспитанию детей как сложному и деликатному искусству, в котором должны соединяться опыт, здравый смысл, любовь и христианское понимание родительской миссии. Автор подчеркивает, что воспитание начинается не с набора приемов, а с самовоспитания родителей, их способности понимать ребенка, сохранять авторитет и создавать в семье атмосферу доверия.
Куртуа рассматривает ребенка как бесконечную ценность, вверенную Богом родителям, и предлагает практические советы для разных сторон семейного воспитания: послушания, наказания, поощрения, совести, религиозного чувства, воли, искренности, справедливости, порядка, целомудрия и семейного духа.
Куртуа Гастон – Искусство воспитания детей нашего времени
Куртуа Гастон. Искусство воспитания детей нашего времени / пер. с итал. Татьяна Кольцова. – М.: Паолине, 2001. – 238 с. – («Психология и личность».)
ISBN 5-900086-13-5
Куртуа Гастон – Искусство воспитания детей нашего времени – Содержание
Введение
Ваша миссия
Прекрасная миссия
Трудная задача
Условия успеха
До рождения
После рождения
Познавать и понимать психологию ребенка
Создать атмосферу доверия
Создать атмосферу мужественной любви
Создать христианскую атмосферу
Самообладание, пример, постоянство и единство родителей
Практика воспитания
Искусство заставлять слушаться
Искусство упрекать
Искусство наказывать
Поощрение и вознаграждение
Воспитание совести, религиозного чувства и воли
Искренность, справедливость, вежливость и порядок
Человеколюбие и целомудренная чистота
Некоторые практические проблемы
Семейный дух
Необщительный ребенок
Школьные проблемы
Отдых и развлечения
Подростковый возраст
Развитие любви родителей к детям
Заключение
No comments yet. Be the first!