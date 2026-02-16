Кушнир - Реальность и иллюзия - 2 тома
В силу сложности темы, обширности материала и сжатости изложения книга не предназначена для широкого круга читателей. Изначально она была написана для тех редких русскоязычных евреев, которые пытаются понять своё духовное наследие и традицию, несмотря на потерю связи с ними, и для которых вопрос о смысле жизни и о рациональных основах существования имеет первостепенную важность.
Но, безусловно, книга окажется подспорьем тем, кто уже живёт еврейской жизнью и ищет упорядоченных знаний об основах и аргументах иудаизма. Также эта книга может оказаться полезной и для специалистов в области теологии. Да и любой человек, склонный к духовной жизни, пытающийся понять окружающий мир и свое место в нем, найдёт в ней ответы на многие вопросы. А тем, кто не ищет всем сердцем истину, эта книга никакой пользы не принесёт.
Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 1
Reality and Illusion by Asher Kushnir
Ашер Кушнир, 2017
Издательство А.Х.И.
Израиль, 2017, 364 с.
Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 1 - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Вступление
- Глава 2. Обоснование теизма
- Глава 3. Критика атеизма
- Глава 4. Вывод
- Глава 5. Человек и Творец
- Глава 6. Смысл жизни
- Приложение 1. Реальность духа и иллюзорность материи
Введение
1.1. Мир
1.1.1.Форма
1.1.2.Материя
1.1.3.Органы чувств
1.1.4.Квантовая механика
1.1.5.Итог
2.1. Человек
2.1.1.Материально ли сознание?
2.1.2.Материальна ли воля?
2.1.3.Материально ли мышление?
2.1.4.Материальна ли ментальная деятельность?
2.1.5.Нематериальная «материя»
2.1.6.Итог
Дополнение № 1. Фармакология и химия,
Дополнение № 2. Эмерджентность и бифуркация
3.1. Жизнь
4.1. Как незнание выдаётся за знание?
5.1. Идеологический постулат,
6.1. Заключение
Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 1 - Предисловие
Жизнь и Мироздание предстают перед пытливым разумом человека как колоссальная загадка.
Почему и как они возникли? Почему существует мир, а не ничто? В чём смысл Жизни? Как жить?
Поиск ответов на эти и другие фундаментальные вопросы бытия человека неизбежно заставляет обратиться к двум противоположным воззрениям — теизму[1] и атеизму.
Теизм ищет ответ на все вопросы в существовании реальности Творца, а атеизм находит ответы на те же вопросы, отрицая Его реальность.
Следовательно, вопрос о реальности Творца - вопрос всех вопросов, который требует однозначного ответа: либо положительного, либо отрицательного.
Если Творца нет, и Жизнь образовалась случайным образом, то все утверждения теизма — не более чем человеческая выдумка и фантазия, а религиозный образ жизни мучителен, да и просто нелеп. И тогда атеизм — это вершина человеческой гениальности, разгадка секрета жизни и освобождение от религиозных предрассудков.
Но если Творец существует, тогда все аргументы и доказательства атеизма алогичны и ложны. Жизнь самого атеиста бессмысленна, так как в конце не приводит ни к какой цели. И тогда теизм оказывается вершиной рациональности и единственным правильным пониманием этого мира. Жизнь теиста преисполнена смысла, так как у него есть ясная цель — для него жить — и средства достижения цели — как жить.
Итак, выбор между теизмом и атеизмом касается не какой-то одной области жизни, а определяет всю жизнь человека и является самым важным и принципиальным жизненным решением.
Цель этой книги — опираясь на рациональный анализ, детально разобраться в основных положениях и аргументах теизма и атеизма и выяснить, истинны ли они или ложны.
[1] В гл. 1.1. будет разъяснён как термин «теизм»> так и причина его употребления вместо понятия «иудаизм». Как правило, у каждого человека есть своя сфера интересов. Одни увлечены бизнесом, другие — наукой, политикой, искусством или спортом. Но хотя такая область деятельности занимает центральное место в сознании, ей уделяются время и силы, вряд ли она может быть самой важной: ведь кроме неё, существуют и иные стороны жизни, которые могут оказаться не менее важными в другие периоды жизни. Значит, самым важным для человека должно быть то, что охватывает все стороны его жизни — и субъективные интересы, и объективные обстоятельства. Такой важностью обладает вопрос о смысле жизни, от решения которого должна зависеть вся осознанная деятельность человека. Но вопрос о смысле жизни, в свою очередь, всецело зависит от ответа на вопрос о существовании Творца. Поэтому прояснение реальности Творца для человека является вопросом всех вопросов и началом всех рассуждений.
Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 2
Ашер Кушнир, 2018
Издательство А.Х.И.
Израиль, 2018, 413 с.
Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 2 - Содержание
Глава 1. Вступление
- 1.1. Религия и наука
- 1.2. Разногласия
- 1.3. Неприемлемые «согласования»
- 1.4. Вопрос о компетентности
- 1.5. Позиция мудрецов Торы
Глава 2. O рациональном познании духовного
- 2.1. Неразумные отговорки
- 2.2. Уместные претензии
Глава 3. Творение и наука
- 3.1. Наука — повеление Творца
- 3.2. Роль науки в Творении
- 3.3. Место науки в Творении
- 3.4. Итог
Глава 4. Происхождение Вселенной
- 4.1. Позиция науки
- 4.2. Позиция Торы
- 4.3. Итог
Глава 5. Возраст Вселенной
- 5.1. Хронология науки
- 5.2. Хронология Торы
- 5.3. Итог
Глава 6. Происхождение Жизни
- 6.1. Взгляд науки
- 6.2. Взгляд Торы
- 6.3. Итог
Глава 7. Проверяемые следствия
- 7.1. Концепция Творения
- 7.2. Свидетельства Творения
- 7.3. Уместная проверка
Глава 8. Итог темы «Тора и наука»
Глава 9. Единая модель Мира
- 9.1. Модель эволюции
- 9.2. Модель Творения
Глава 10. Ловушка Бога
- 10.1. «Заблуждение» — часть Замысла Творения
- 10.2. Ложь создаёт заблуждение
- 10.3. Человек может заблуждаться
- 10.4. Природа приводит к заблуждению
- 10.5. Тора позволяет заблуждаться
- 10.6. Ловушка иллюзии
- 10.7. Кто и как попал в ловушку?
- 10.8. Неужели Бог занимается подлогом?
- 10.9. Судьбоносный выбор
- 10.10. Разгадка
Эпилог
Приложение 1 Введение в духовный мир
- Предисловие
- 1. О духовном мире
- 2. Об источнике духовных знаний — Торе
- 3.О духовных понятиях
- 4. Духовная методика
- 5. О Творении
- 6.Составляющие Творения
Приложение 2 О границах научного познания
- Предисловие
- 1.Всё ли знает наука?
- 2.Всесильна ли наука?
- 3.Раскрывает ли наука истину?
- 4. Является ли научный метод единственным методом познания?
- 5. Объективны ли учёные?
- 6. Итог
Приложение 3 Эволюция?
- 1. Вступление
- 2. Что оспаривается?
- 3. Необходимые условия
- 4. Недостающие звенья
- 5. Синтетическая теория эволюции
- 6. Микроэволюция
- 7. Макроэволюция
- 8. Мутации
- 9. Естественный отбор
- 10. О методике
- 11. Итог
Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 2 - Религия и наука
Прежде чем углубиться в тему взаимоотношений Торы и науки, необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать историю развития отношений между религией и наукой в целом.
Зарождение и начальное развитие науки происходило в полной гармонии с религией. Изначально наукой занимались именно люди религиозные, и более того, побуждением для научных исследований служило желание понять «мысли Бога». Исаак Ньютон, Блез Паскаль, Иоганн Кеплер и многие другие были выдающимися учёными, но не в меньшей, а то и в большей степени — великими теологами. Первые университеты в Средние века были религиозными институтами.
Но с XVI века, после появления трудов Коперника, Бруно и Галилея, а затем — в XVII и XVIII веках — на фоне новых идей социальной справедливости, борьбы свободомыслящей элиты с засильем церкви во всех областях жизни и гонений на первопроходцев науки, между религией и наукой в Европе начал постепенно развиваться конфликт. Столкновение было неизбежно, и в развернувшемся противостоянии церковь потеряла свои позиции и былой авторитет. Во Франции, а затем и в других странах Европы религия была отделена от государства и лишена возможности влиять на воспитание нового поколения.
Параллельно с этим наука сделала гигантские шаги в исследовании природы и открыла её фундаментальные законы, знание которых было использовано на благо человечества. Новизна научных открытий и перспективы их широкого применения вызвали необыкновенный энтузиазм у передовой интеллигенции Европы. Наука стала восприниматься как средство, ведущее к всезнанию, а главное, оказалось, что понимание природы не требует Бога.
Так пришёл бурный XIX век — также известный как «век безбожия»,— когда человек почувствовал опьянение от своих сил. Тогда и утвердилась гегемония идеологии атеизма.
Выйдя на государственный уровень, атеисты стали полностью контролировать систему просвещения и средства массовой информации.
Научная мысль возводится ими в ранг непререкаемой истины, религия представляется как система заблуждений, а тема Творения полностью выводится за рамки рационального обсуждения.
Так появляются поколения, воспитанные только в духе атеизма, полностью убеждённые, что между религией и наукой существует противоречие, что они принципиально несовместимы, и более того, что религия — враг науки.
