Но, безусловно, книга окажется подспорьем тем, кто уже живёт еврейской жизнью и ищет упорядоченных знаний об основах и аргументах иудаизма. Также эта книга может оказаться полезной и для специалистов в области теологии. Да и любой человек, склонный к духовной жизни, пытающийся понять окружающий мир и свое место в нем, найдёт в ней ответы на многие вопросы. А тем, кто не ищет всем сердцем истину, эта книга никакой пользы не принесёт.

В силу сложности темы, обширности материала и сжатости изложения книга не предназначена для широкого круга читателей. Изначально она была написана для тех редких русскоязычных евреев, которые пытаются понять своё духовное наследие и традицию, несмотря на потерю связи с ними, и для которых вопрос о смысле жизни и о рациональных основах существования имеет первостепенную важность.

Ашер Кушнир - Реальность и иллюзия - Часть 1 - Предисловие

Жизнь и Мироздание предстают перед пытливым разумом человека как колоссальная загадка.

Почему и как они возникли? Почему существует мир, а не ничто? В чём смысл Жизни? Как жить?

Поиск ответов на эти и другие фундаментальные вопросы бытия человека неизбежно заставляет обратиться к двум противоположным воззрениям — теизму [1] и атеизму.

Теизм ищет ответ на все вопросы в существовании реальности Творца, а атеизм находит ответы на те же вопросы, отрицая Его реальность.

Следовательно, вопрос о реальности Творца - вопрос всех вопросов, который требует однозначного ответа: либо положительного, либо отрицательного.

Если Творца нет, и Жизнь образовалась случайным образом, то все утверждения теизма — не более чем человеческая выдумка и фантазия, а религиозный образ жизни мучителен, да и просто нелеп. И тогда атеизм — это вершина человеческой гениальности, разгадка секрета жизни и освобождение от религиозных предрассудков.

Но если Творец существует, тогда все аргументы и доказательства атеизма алогичны и ложны. Жизнь самого атеиста бессмысленна, так как в конце не приводит ни к какой цели. И тогда теизм оказывается вершиной рациональности и единственным правильным пониманием этого мира. Жизнь теиста преисполнена смысла, так как у него есть ясная цель — для него жить — и средства достижения цели — как жить.

Итак, выбор между теизмом и атеизмом касается не какой-то одной области жизни, а определяет всю жизнь человека и является самым важным и принципиальным жизненным решением.

Цель этой книги — опираясь на рациональный анализ, детально разобраться в основных положениях и аргументах теизма и атеизма и выяснить, истинны ли они или ложны.