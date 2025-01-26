Славянские племена в древности жили на землях между реками Висла и Днепр, но затем распространились практически по всей Центральной и Восточной Европе. Они разделились на три группы: восточные славяне, западные и южные. И хотя со временем эти группы стали отличаться и по языкам, и по обычаям, у них сохранились общие корни. Они дошли до нас в виде апокрифов, летописей, волшебных сказок, обрядов, заговоров и даже вышивок. Лада Кутузова - автор славянского фэнтези, открывает нам мир языческих верований и суеверий наших далёких предков, скрытый завесой времён и цивилизаций.

Мировое дерево

Если мы обратимся к славянским заговорам, то часто в них мелькают остров Буян, камень Алатырь и дуб. Понятно, что дуб здесь не просто дерево, а нечто более — Мировое дерево. В славянской мифологии это символ мироздания, и олицетворяет оно три мира. Крона — верхний мир, ствол — земной, а корни — нижний мир. Растёт оно на острове Буяне на вершине Алатырь-камня. Обычно у славян Мировым деревом выступал дуб, но могла быть берёза, яблоня, кипарис или явор.

Магический дуб в заговорах бывает «ни наг, ни одет». Словно он застыл на пороге весны или осени. Когда дерево только-только сбросило листву (осенью) или почки ещё не проклюнулись (весной). Есть загадка о временах года, которая относится к Мировому дереву: «В саду царском стоит дерево райское: на одном боку цветы расцветают, на другом листы спадают, на третьем плоды созревают, на четвёртом сучья подсыхают».

Над дубом летает орёл, у корней спит серый волк, а по стволу бегает белка. Орёл связан с верхним миром, волк — с нижним. Белка — посланница между верхним и нижним миром.