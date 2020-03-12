Кузенков - Логос — мир — человек
Преподобный Максим Исповедник (+ 662) без преувеличения может быть назван величайшим богословом VII столетия и одним из крупнейших авторитетов во всей христианской традиции, чьи труды заслуживают столь же почетного места, что и творения великих учителей Церкви «золотого века» патристики.
Однако судьба богословского наследия преподобного Максима оказалась непростой. Его трактатам, которые написаны достаточно сложным языком и предназначены для людей высокообразованных, было суждено попасть в совершенно иную среду. Средневековые византийские книжники, разумеется, читали и высоко ценили «философа и мученика Максима», но цитировали его в основном по частным вопросам.
Кузенков Павел - Логос — мир — человек. Космология святого Максима Исповедника
М. : Издательство Сретенского монастыря, 2020. 152 с.
ISBN 978-5-7533-1586-1
Кузенков Павел - Логос — мир — человек. Космология святого Максима Исповедника - Оглавление
Ярослав Совгира. Слово к читателю
Введение
Жизнь и труды преподобного Максима Исповедника
1. БОГ И ТВОРЕНИЕ
- 1.1. Божественная сущность
- 1.2. Тварный мир
- 1.3. Судьба творения
2. МИР И ЛОГОСЫ
- 2.1. Концепт логоса в философии и богословии
- 2.2. Логосы и тропосы тварных сущностей
- 2.3. Движение логосов
3. ЧЕЛОВЕК
- 3.1. Искажение и восстановление логоса человечества
- 3.1.1. Грехопадение
- 3.1.2. Воплощение Бога Слова
- 3.1.3. Спасение как восстановление логоса человечества
- 3.2. Откровение естественное и библейское
- 3.2.1. Естественное откровение
- 3.2.2. Библейское откровение
- 3.2.3. Три уровня познания и три вида любомудрия
- 3.3. Путь умного восхождения к Богу
- 3.3.1. Свобода как предпосылка к совершенству творения
- 3.3.2. Пути естественного созерцания логосов
- З.З.З. Умозрение как путь обожения
Заключение
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ Тексты преподобного Максима Исповедника
- 1. Бог
- 2. Мир
- 3. Человек
БИБЛИОГРАФИЯ
Творения преподобного Максима Исповедника
Рекомендуемая литература
Кузенков Павел - Логос — мир — человек. Космология святого Максима Исповедника - Слово к читателю
Уважаемый читатель, Вашему вниманию предлагается книга, в которой представлено описание мироустройства, изложенное в трудах одного из самых сложных и до недавнего времени недооцененных христианских богословов — преподобного Максима Исповедника. В настоящее время известно множество более или менее детально разработанных космологических систем, каждая из которых предлагает свое вйдение картины мира. Эти системы есть у всех мировых религий, у неорелигиозных, эзотерических и даже оккультных течений. А что же христианство? У тех, кто лишь поверхностно знаком с христианским богословием, существует устойчивый стереотип, что, помимо картины творения мира, изложенной в библейской Книге Бытия, христианская космология как таковая практически не разработана. А между тем это совсем не так.
Победа над блестящей эллинской философией, одержанная в поздней Античности святыми отцами и учителями Церкви, была бы невозможна, если бы христианские ученые мужи не представили широким кругам греко-римского общества такую картину мироздания, которая отвечала на самые острые и сложные вопросы, волновавшие искушенные в философии умы. Другое дело, что впоследствии многое из этого древнехристианского наследия было забыто, и лишь теперь мы открываем для себя сокровищницу святоотеческого учения. Преподобный Максим Исповедник, крупнейший христианский ученый VII века, излагает в своих трудах стройную систему богословских взглядов на происхождение и устроение мира и человека. И центральное место в его богословской системе принадлежит концепту логоса, который он понимает трояко. Логос для преподобного Максима — и фундаментальная причина бытия, и сущность каждой видимой и невидимой вещи, и предмет созерцания человеческого ума, через который нам становится доступным умозрение о Боге. И если вы, дорогие читатели, захотите глубже познакомиться с христианской космологией в изложении преподобного Максима Исповедника, то эта книга для вас.
Ярослав Совгира
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