Преподобный Максим Исповедник (+ 662) без преувеличения может быть назван величайшим богословом VII столетия и одним из крупнейших авторитетов во всей христианской традиции, чьи труды заслуживают столь же почетного места, что и творения великих учителей Церкви «золотого века» патристики.

Однако судьба богословского наследия преподобного Максима оказалась непростой. Его трактатам, которые написаны достаточно сложным языком и предназначены для людей высокообразованных, было суждено попасть в совершенно иную среду. Средневековые византийские книжники, разумеется, читали и высоко ценили «философа и мученика Максима», но цитировали его в основном по частным вопросам.

Кузенков Павел - Логос — мир — человек. Космология святого Максима Исповедника

М. : Издательство Сретенского монастыря, 2020. 152 с.

ISBN 978-5-7533-1586-1

Кузенков Павел - Логос — мир — человек. Космология святого Максима Исповедника - Оглавление

Ярослав Совгира. Слово к читателю

Введение

Жизнь и труды преподобного Максима Исповедника

1. БОГ И ТВОРЕНИЕ

1.1. Божественная сущность

1.2. Тварный мир

1.3. Судьба творения

2. МИР И ЛОГОСЫ

2.1. Концепт логоса в философии и богословии

2.2. Логосы и тропосы тварных сущностей

2.3. Движение логосов

3. ЧЕЛОВЕК

3.1. Искажение и восстановление логоса человечества

3.1.1. Грехопадение

3.1.2. Воплощение Бога Слова

3.1.3. Спасение как восстановление логоса человечества

3.2. Откровение естественное и библейское

3.2.1. Естественное откровение

3.2.2. Библейское откровение

3.2.3. Три уровня познания и три вида любомудрия

3.3. Путь умного восхождения к Богу

3.3.1. Свобода как предпосылка к совершенству творения

3.3.2. Пути естественного созерцания логосов

З.З.З. Умозрение как путь обожения

Заключение

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ Тексты преподобного Максима Исповедника

1. Бог

2. Мир

3. Человек

БИБЛИОГРАФИЯ

Творения преподобного Максима Исповедника

Рекомендуемая литература

Кузенков Павел - Логос — мир — человек. Космология святого Максима Исповедника - Слово к читателю

Уважаемый читатель, Вашему вниманию предлагается книга, в которой представлено описание мироустройства, изложенное в трудах одного из самых сложных и до недавнего времени недооцененных христианских богословов — преподобного Максима Исповедника. В настоящее время известно множество более или менее детально разработанных космологических систем, каждая из которых предлагает свое вйдение картины мира. Эти системы есть у всех мировых религий, у неорелигиозных, эзотерических и даже оккультных течений. А что же христианство? У тех, кто лишь поверхностно знаком с христианским богословием, существует устойчивый стереотип, что, помимо картины творения мира, изложенной в библейской Книге Бытия, христианская космология как таковая практически не разработана. А между тем это совсем не так.

Победа над блестящей эллинской философией, одержанная в поздней Античности святыми отцами и учителями Церкви, была бы невозможна, если бы христианские ученые мужи не представили широким кругам греко-римского общества такую картину мироздания, которая отвечала на самые острые и сложные вопросы, волновавшие искушенные в философии умы. Другое дело, что впоследствии многое из этого древнехристианского наследия было забыто, и лишь теперь мы открываем для себя сокровищницу святоотеческого учения. Преподобный Максим Исповедник, крупнейший христианский ученый VII века, излагает в своих трудах стройную систему богословских взглядов на происхождение и устроение мира и человека. И центральное место в его богословской системе принадлежит концепту логоса, который он понимает трояко. Логос для преподобного Максима — и фундаментальная причина бытия, и сущность каждой видимой и невидимой вещи, и предмет созерцания человеческого ума, через который нам становится доступным умозрение о Боге. И если вы, дорогие читатели, захотите глубже познакомиться с христианской космологией в изложении преподобного Максима Исповедника, то эта книга для вас.

Ярослав Совгира