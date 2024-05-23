Кузин - Господи научи нас молиться
Много лет тому назад, читая вышеприведенные строки, я задумался о том, что я знаю о молитве и что для меня она значит.И скренне признаваясь пред Господом, я мог сказать, что моя молитва была слаба, радости и удовлетворения от нее я не испытывал, как правильно молиться, не знал. Но в глубине сердца было желание познать силу молитвы, и, подобно ученикам Иисуса Христа, я начал взывать к Господу: «Научи меня молиться!»
Ученики не просили ни чудес, ни знамений, ни денег. Они, постоянно общаясь с Учителем, понимали, что Его сила и премудрость высвобождались через молитвенное общение с Отцом Небесным.
Вспоминая свой первый молитвенный опыт, можно только улыбаться и удивляться, насколько велика милость Божья к Его детям, которые взывают к престолу милости и благ из всех уголков земли, чтобы иметь с Ним общение.
Вполне вероятно, что ты не раз встречался с людьми очень красноречивыми, начитанными и образованными, но когда им нужно было совершать молитву, то перед тобой оказывался человек, которому с трудом удавалось произнести несколько слов, обращенных к Господу. Таковым был и мой первый опыт в молитве. Что-то непонятное происходило во мне, когда нужно было произнести вслух молитву перед небольшой аудиторией, даже если она состояла из двух-трех человек. Я терялся. Я краснел. Старался всячески, чтобы «пронеслась мимо меня эта чаша», избегал любой возможности молитвы.Ч асто сковывал непонятный страх, и во рту все пересыхало.
Наша первая совместная молитва с женой после свадьбы кроме мучительных минут ничего более не оставила в памяти. (Пишу для многих мужей, которые не совершают то, что обязаны делать каждый день за свои семьи.)
Василий Кузин - Господи научи нас молиться
МРО ХВЕП «Христианская Миссия» 2008. - 192 с.
ISBN 978-5-8445-0188-3
Василий Кузин - Господи научи нас молиться - Оглавление
Введение
- Глава 1 Молитва посвящения
- Глава 2 Молитва благодарения
- Глава З Молитва прошения
- Глава 4 Молитва власти
- Глава 5 Молитва ходатайства
- Глава 6 Молитва веры
- Глава 7 Молитва согласия
- Глава 8 Откровение о молитве
- Глава 9 «Отче наш, сущий на небесах»
- Глава 10 «Да свя тится имя Твое»
- Глава 11 «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя»
- Глава 12 «Хлеб наш насущный дай нам»
- Глава 13 «И прости нам долги наши»
- Глава 14 «И не введи нас в искушение»
- Глава 15 «Ибо Твое есть царство и сила, и слава»
Свидетельства
Заключение
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