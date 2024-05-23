Много лет тому назад, читая вышеприведенные строки, я задумался о том, что я знаю о молитве и что для меня она значит.И скренне признаваясь пред Господом, я мог сказать, что моя молитва была слаба, радости и удовлетворения от нее я не испытывал, как правильно молиться, не знал. Но в глубине сердца было желание познать силу молитвы, и, подобно ученикам Иисуса Христа, я начал взывать к Господу: «Научи меня молиться!»

Ученики не просили ни чудес, ни знамений, ни денег. Они, постоянно общаясь с Учителем, понимали, что Его сила и премудрость высвобождались через молитвенное общение с Отцом Небесным.

Вспоминая свой первый молитвенный опыт, можно только улыбаться и удивляться, насколько велика милость Божья к Его детям, которые взывают к престолу милости и благ из всех уголков земли, чтобы иметь с Ним общение.

Вполне вероятно, что ты не раз встречался с людьми очень красноречивыми, начитанными и образованными, но когда им нужно было совершать молитву, то перед тобой оказывался человек, которому с трудом удавалось произнести несколько слов, обращенных к Господу. Таковым был и мой первый опыт в молитве. Что-то непонятное происходило во мне, когда нужно было произнести вслух молитву перед небольшой аудиторией, даже если она состояла из двух-трех человек. Я терялся. Я краснел. Старался всячески, чтобы «пронеслась мимо меня эта чаша», избегал любой возможности молитвы.Ч асто сковывал непонятный страх, и во рту все пересыхало.

Наша первая совместная молитва с женой после свадьбы кроме мучительных минут ничего более не оставила в памяти. (Пишу для многих мужей, которые не совершают то, что обязаны делать каждый день за свои семьи.)

Василий Кузин - Господи научи нас молиться