Кузинер - Вечный побег
Книга Игоря Кузинера «Вечный побег» — это захватывающее историческое исследование, переворачивающее представления о старообрядцах как о замкнутом и застывшем во времени сообществе. В центре внимания автора — радикальная группа странников (или бегунов), чье вероучение строилось на тотальном отрицании государства, собственности и любых контактов с миром, который они считали царством Антихриста. Однако парадокс истории заключается в том, что именно эти «беглецы от реальности» проявили невероятную социальную гибкость, сумев не просто выжить, но и преуспеть в условиях бурного развития капитализма и даже раннесоветского строя.
Автор исследует этот феномен через судьбы трех лидеров общины разных поколений, показывая, как апокалиптическое сознание странников парадоксальным образом уживалось с рациональным предпринимательством. Читатель узнает, как религиозные фанатики становились пионерами кооперации, успешными промышленниками и артельщиками. Кузинер не просто пишет биографию секты, он вписывает её в глобальный контекст российской модерности, доказывая, что путь к современности в России пролегал не только через заводы и манифесты, но и через подпольные типографии, тайные приюты и напряженные богословские споры о конце света.
Книга поднимает важный вопрос: как маргинальные группы адаптируются к репрессивным режимам и почему радикальное мироотречение иногда становится лучшим инструментом для социальной интеграции. Это глубокий труд о том, как «люди подполья» находили свое место между имперским прошлым, большевистским настоящим и вечным ожиданием Апокалипсиса.
Кузинер И. - Вечный побег: старообрядцы-странники между капитализмом, коммунизмом и апокалипсисом
М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 336 с.: ил. (Серия «Studia religiosa»).
ISBN 978-5-4448-2740-6. Автор: Игорь Кузинер.
Кузинер И. - Вечный побег - Содержание
Странники в мире Антихриста (Глава 1): История зарождения общины и формирование её уникальной идеологии «вечного побега». Описание того, как странники конструировали свое подполье, обживая «серые зоны» имперского законодательства и превращая сокрытие от властей в духовную практику.
Мельница безградных (Глава 2): Глава о столкновении страннического аскетизма с экономическим прогрессом. Опыт успешного участия мироотреченцев в капиталистических отношениях и их неожиданное превращение в артельщиков и кооператоров в первые годы советской власти.
Апокалипсис в Вятке (Глава 3): Глубокое погружение в жизнь общин в советской провинции. История Христофора Иванова и его учеников, их попытки найти смысл в столкновении с «советским антихристом» и трагический опыт выживания в условиях сталинского давления.
Три жизни Максима Залесского (Глава 4): Биографический очерк о страннике, чей путь стал символом адаптации. От традиционного воспитания в общине до поиска социальной ниши в новом большевистском мире, где странничество обрело неожиданные формы.
В лабиринтах современности (Глава 5 и Эпилог): Итоговые размышления о судьбе тех, кто «все еще в пути». Анализ того, как радикальная вера помогла или помешала странникам вписаться в советский проект и что осталось от их наследия сегодня.
No comments yet. Be the first!