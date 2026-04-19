Кузинер - Вечный побег

Книга Игоря Кузинера «Вечный побег» — это захватывающее историческое исследование, переворачивающее представления о старообрядцах как о замкнутом и застывшем во времени сообществе. В центре внимания автора — радикальная группа странников (или бегунов), чье вероучение строилось на тотальном отрицании государства, собственности и любых контактов с миром, который они считали царством Антихриста. Однако парадокс истории заключается в том, что именно эти «беглецы от реальности» проявили невероятную социальную гибкость, сумев не просто выжить, но и преуспеть в условиях бурного развития капитализма и даже раннесоветского строя.

Автор исследует этот феномен через судьбы трех лидеров общины разных поколений, показывая, как апокалиптическое сознание странников парадоксальным образом уживалось с рациональным предпринимательством. Читатель узнает, как религиозные фанатики становились пионерами кооперации, успешными промышленниками и артельщиками. Кузинер не просто пишет биографию секты, он вписывает её в глобальный контекст российской модерности, доказывая, что путь к современности в России пролегал не только через заводы и манифесты, но и через подпольные типографии, тайные приюты и напряженные богословские споры о конце света.

Книга поднимает важный вопрос: как маргинальные группы адаптируются к репрессивным режимам и почему радикальное мироотречение иногда становится лучшим инструментом для социальной интеграции. Это глубокий труд о том, как «люди подполья» находили свое место между имперским прошлым, большевистским настоящим и вечным ожиданием Апокалипсиса.

Кузинер И. - Вечный побег: старообрядцы-странники между капитализмом, коммунизмом и апокалипсисом

М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 336 с.: ил. (Серия «Studia religiosa»).

ISBN 978-5-4448-2740-6. Автор: Игорь Кузинер.

