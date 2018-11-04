Предлагаемый вниманию читателя учебник содержит материал по общим проблемам философии и методологии науки, который соответствует задачам подготовки магистров по специальности «Социальная работа», определенным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения.

Григорий Кузьменко - Философия и методология науки

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.

ISBN 978-5-9916-3886-9

Григорий Кузьменко - Философия и методология науки - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философия и методология науки»

Глава 2. Философское понимание науки

Глава 3. Динамика науки: философское понимание

Глава 4. Структура научного знания и его основные элементы

Глава 5. Проблема истинности и рациональности в научном познании

Глава 6. Науки о природе и науки о культуре

Глава 7. Ценности и их роль в социально - гуманитарном познании

Глава 8. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук

Глава 9. Методы науки и их роль в поиске истины

Глава 10. Школы и направления современной методологии

Глава 11. Научная проблема — исходный пункт исследования

Глава 12. Гипотетико – дедуктивныи путь познания

Глава 13. Абдукция и поиск объяснительных гипотез

Глава 14. Методы анализа и построения теории

Глава 15. Методы и функции научного объяснения

Глава 16. Методы и функции понимания

Глава 17. Философские методы в сфере подготовки научного исследования

Глава 18. Философия социальной работы

Вопросы и задания для самоконтроля

Темы рефератов

Литература

Григорий Кузьменко - Философия и методология науки - Предисловие

Учебник преследует следующие цели:

Дать магистрантам представление о генезисе и основной проблематике философии науки. Ознакомить будущих магистров с современными философскими концепциями науки как феномена культуры, как системы знаний, как социального института. Дать представление о многообразии современных методов научного исследования, выявить специфику методологических подходов в контексте открытия и в контексте обоснования научного знания. На основе современных философских представлений о сущности науки выявить специфику теории социальной работы как актуального и развивающегося научного направления.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки магистров.