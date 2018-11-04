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Кузьменко - Философия и методология науки - учебник для магистратуры

Григорий Кузьменко Философия и методология науки
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, Educational
Предлагаемый вниманию читателя учебник содержит материал по общим проблемам философии и методологии науки, который соответствует задачам подготовки магистров по специальности «Социальная работа», определенным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения.

Григорий Кузьменко - Философия и методология науки

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.
ISBN 978-5-9916-3886-9

Григорий Кузьменко - Философия и методология науки - Содержание

Предисловие
  • Глава 1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философия и методология науки»
  • Глава 2. Философское понимание науки
  • Глава 3. Динамика науки: философское понимание
  • Глава 4. Структура научного знания и его основные элементы
  • Глава 5. Проблема истинности и рациональности в научном познании
  • Глава 6. Науки о природе и науки о культуре
  • Глава 7. Ценности и их роль в социально - гуманитарном познании
  • Глава 8. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук
  • Глава 9. Методы науки и их роль в поиске истины
  • Глава 10. Школы и направления современной методологии
  • Глава 11. Научная проблема — исходный пункт исследования
  • Глава 12. Гипотетико – дедуктивныи путь познания
  • Глава 13. Абдукция и поиск объяснительных гипотез
  • Глава 14. Методы анализа и построения теории
  • Глава 15. Методы и функции научного объяснения
  • Глава 16. Методы и функции понимания
  • Глава 17. Философские методы в сфере подготовки научного исследования
  • Глава 18. Философия социальной работы
Вопросы и задания для самоконтроля
Темы рефератов
Литература

Григорий Кузьменко - Философия и методология науки - Предисловие

Учебник преследует следующие цели:
  1. Дать магистрантам представление о генезисе и основной проблематике философии науки.
  2. Ознакомить будущих магистров с современными философскими концепциями науки как феномена культуры, как системы знаний, как социального института.
  3. Дать представление о многообразии современных методов научного исследования, выявить специфику методологических подходов в контексте открытия и в контексте обоснования научного знания.
  4. На основе современных философских представлений о сущности науки выявить специфику теории социальной работы как актуального и развивающегося научного направления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки магистров.
Views 745
Rating 5.0 / 5
Added 04.11.2018
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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