Кузьменко - Философия и методология науки - учебник для магистратуры
Предлагаемый вниманию читателя учебник содержит материал по общим проблемам философии и методологии науки, который соответствует задачам подготовки магистров по специальности «Социальная работа», определенным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения.
Григорий Кузьменко - Философия и методология науки
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.
ISBN 978-5-9916-3886-9
Григорий Кузьменко - Философия и методология науки - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философия и методология науки»
- Глава 2. Философское понимание науки
- Глава 3. Динамика науки: философское понимание
- Глава 4. Структура научного знания и его основные элементы
- Глава 5. Проблема истинности и рациональности в научном познании
- Глава 6. Науки о природе и науки о культуре
- Глава 7. Ценности и их роль в социально - гуманитарном познании
- Глава 8. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук
- Глава 9. Методы науки и их роль в поиске истины
- Глава 10. Школы и направления современной методологии
- Глава 11. Научная проблема — исходный пункт исследования
- Глава 12. Гипотетико – дедуктивныи путь познания
- Глава 13. Абдукция и поиск объяснительных гипотез
- Глава 14. Методы анализа и построения теории
- Глава 15. Методы и функции научного объяснения
- Глава 16. Методы и функции понимания
- Глава 17. Философские методы в сфере подготовки научного исследования
- Глава 18. Философия социальной работы
Вопросы и задания для самоконтроля
Темы рефератов
Литература
Григорий Кузьменко - Философия и методология науки - Предисловие
Учебник преследует следующие цели:
- Дать магистрантам представление о генезисе и основной проблематике философии науки.
- Ознакомить будущих магистров с современными философскими концепциями науки как феномена культуры, как системы знаний, как социального института.
- Дать представление о многообразии современных методов научного исследования, выявить специфику методологических подходов в контексте открытия и в контексте обоснования научного знания.
- На основе современных философских представлений о сущности науки выявить специфику теории социальной работы как актуального и развивающегося научного направления.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки магистров.
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