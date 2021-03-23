Жестокость, рождающая слезы боли, цинизм, приводящий к отчуждённости… Бесконечные конфликты в семье, в обществе, на работе, в Церкви. Современная реальность такова, что люди устали от того, что их жизнь стала полем битвы для постоянных «выяснений отношений», устали от бесплодных и никому не нужных споров: кто прав. Устали от того, что их часто вынуждают оправдываться и тратить силы на попытки защитить себя и своё достоинство, вместо того, чтобы просто жить, наслаждаясь общением с друзьями и близкими людьми. Наше общество утомлено бесконечными проблемами. И, как это ни парадоксально, но почти каждый человек, сколько бы лет ему ни было, в каком бы обществе он ни жил, и какого бы вероисповедания он ни придерживался, считает самыми серьёзными и действительно важными именно свои личные проблемы.

Для одного человека главной проблемой в жизни является постоянная нехватка денег. Для другого – выбор спутника жизни. Для третьего – покупка нового дома. Но все это – временные трудности, которые забываются, как сновидение, когда человек находит высокооплачиваемую работу, находит спутника жизни и покупает новый дом.

И всё же, есть одна глобальная проблема, присущая каждому человеку – это конфликты. Конфликты с Богом, с людьми и с самим собой. Конфликты лёгкие, по пустякам, и тяжёлые; быстро проходящие и затяжные. Но, каким бы ни был конфликт, он всегда ранит душу человека, несёт с собой разделение, одиночество, боль, разногласия и отчуждённость, что в конечном итоге может вылиться в полное разрушение отношений.

Никакую проблему невозможно решить, если сначала не увидеть её суть. Сначала важно понять, что проблема есть, увидеть, в чём же она состоит и что её породило. Поэтому способность не только решать, но и видеть проблему – это дар Божий.