Валентина Николаевна Кузнецова - Евангелие от Луки – Комментарий

Общедоступный Православный университет, основанный протоиереем Александром Менем

Москва 2004, 556 стр.

ISBN 5-87507-267-9

Третье Евангелие отличается от остальных тем, что оно было задумано автором как произведение, состоящее из двух частей и охватывающее не только время земной деятельности Иисуса Христа, но и начало и становление Его Церкви, в которой действует Его Дух. Но так получилось, что потом эти две части были разделены и стали восприниматься как самостоятельные книги – «Евангелие от Луки» и «Деяния апостолов».

Хотя это Евангелие, как и остальные Евангелия, анонимно, то есть в самом тексте автор нигде не называет своего имени, христианская традиция с древних времен называет его автора Лукой. Скорее всего, это сокращенная форма распространенного латинского имени Лукий (в традиционном русском произношении – Люций). В конце самой древней дошедшей до нас рукописи Евангелия (вероятно, конец II – начало III в.) указывается имя Лука. В Каноне Муратори о Евангелии говорится следующее: «Третья книга Евангелия – Евангелие от Луки. Этот Лука был врачом. После вознесения Христа, когда Павел взял его с собой как человека, посвятившего себя ведению записей, он написал под своим собственным именем то, что слышал от других, поскольку сам не видел Господа во плоти. Он записал события так, как смог о них разузнать, начав свой рассказ с рождения Иоанна». Ириней Лионский (конец II в.) тоже называет автором Евангелия спутника Павла Луку и сообщает, что он изложил в своей книге Весть, проповеданную апостолом. К этому же времени относится еще один документ, так называемый греческий пролог к Евангелию от Луки, в котором сообщаются некоторые биографические сведения об авторе: «Лука был сирийцем из Антиохии, по профессии врачом, учеником апостолов; позднее он следовал за Павлом до его мученической смерти. Он безраздельно служил Господу, не имел ни жены, ни детей и умер в возрасте восьмидесяти четырех лет в Беотии, исполненный Святого Духа». Там же сообщалось, что Лука приступил к написанию своего Евангелия по велению Святого Духа, хотя уже существовали Евангелие от Матфея, написанное в Иудее, и Евангелие от Марка, написанное в Италии. Лука же составил свое в Ахайе для обращенных в христианство язычников.