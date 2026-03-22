Из всех текстов Нового Завета Письмо евреям, вероятно, самое загадочное. Кто-то очень точно сказал, что мы о нем ничего не знаем: неизвестно, кто его написал, кому оно было написано, где было написано, когда написано и по какой причине. Впрочем, мы не знаем даже, письмо это или нет. Поэтому в этом Введении читатели вряд ли получат ответы, но зато узнают, как пытались ответить на эти вопросы ученые, исследователи и богословы как в древние времена, так и в наши дни.

Если принадлежность части писем апостола Павла стала подвергаться сомнению только в XIX и в XX веке, то авторство этого текста вызывало недоумение уже в раннехристианские времена. Каких только имен не предлагали в качестве автора! Наиболее часто говорили о спутнике Павла Варнаве и о Клименте Римском.

Иногда выдвигалась странная гипотеза, что письмо написал сам Павел, но почему-то на арамейском. Свое же имя апостол якобы решил не ставить в зачине письме, чтобы не оттолкнуть этим тех евреев из христиан, которые по-прежнему соблюдали заповеди Закона и относились к Павлу недоброжелательно, считая его предателем своего народа. А так как язык и стиль письма совершенно точно не может принадлежать Павлу, то оно якобы было переведено на греческий язык Лукой. Так, например, считал Кальвин, объяснявший хороший греческий язык тем, что письмо было написано Лукой или Климентом Римским. Иногда говорили о Прискилле и Аквиле, Аристионе, евангелисте Филиппе, Эпафрасе и даже о Деве Марии!

М.: ИД «Жизнь с Богом», Храм свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине, ОПУ осн. прот. А. Менем, 2018. - 288 с.

Валентина Николаевна Кузнецова - Комментарий на Письмо евреям - Содержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

СЫН ПРЕВЫШЕ ВСЕГО (1.1-2.18)

МИЛОСЕРДНЫЙ И ВЕРНЫЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК (3.1-4.13)

ПЕРВОСВЯЩЕННИК ИИСУС - ИСТОЧНИК ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ (5.11-6.20)

ИИСУС - ИСТИННЫЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИК (7.1-7.28)

СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА КАК ПЕРВОСВЯЩЕННИКА (8.1-10.39)

ВЕЛИКИЕ ГЕРОИ ВЕРЫ (11.1-12.13)

ЖИЗНЬ ХРИСТИАН ВО ВРАЖДЕБНОМ МИРЕ (12.14-13.25)