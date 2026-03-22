Кузнецова - Мудрость Иисуса Сираха

Книга мудрости Иисуса Сираха - одна из самых удивительных книг Писания. Во-первых, автор сам называет свое имя, известен также его переводчик на греческий язык и, кроме того, время написания можно определить в пределах нескольких лет, а это уникальное явление для библейской литературы. Книга называется по-разному: в восточной Церкви - Мудрость Иисуса, сына Сираха, в западной - Экклезиастикус, то есть Церковная книга, а иногда можно встретить название Сирацид, в еврейской традиции - обычно Бен Сира. Так как начало еврейского текста отсутствует, то мы не знаем, как ее назвал сам автор. В рукописях есть разные названия: Мудрость бен Сира, Наставления бен Сира и Притчи бен Сира. Хотя обиходным языком того времени уже стал арамейский, Сирах писал по-еврейски.

История этой книги напоминает детектив. Она была написана в начале II в. до н. э., через несколько десятилетий переведена на греческий язык и вошла в состав Священных Писаний для грекоговорящих евреев, сразу же была переведена на латинский, сирийский, армянский, эфиопский и другие языки. Все это говорит о широком распространении книги. Но когда стал формироваться еврейский канон Священного Писания (конец I - начало II в.), каноническое достоинство книги вызвало сомнения. Уже рабби Акива называл ее «внешней», то есть книгой, читатели которой не получат благодаря ее чтению удела в будущем веке. В те времена шли споры и о других книгах: о Песни Песней, Экклезиасте, Руфи, Эсфири и даже о Иезекииле, но они были оставлены в каноне. Вероятно, причиной того, что книга Сираха не была включена, стало ее позднее происхождение: обычно в канон принимались книги древние, написанные не раньше V-IV вв. до н. э., хотя для Даниила было сделано исключение.

Может быть, в вину автору было поставлено и то, что он прямо объявил свое имя, а не приписал книгу кому-нибудь из древних, например, покровителю мудрецов Соломону, как было принято в то время. Ведь есть книга, написанная александрийским евреем по-гречески почти через сто лет после Сираха, но приписанная Соломону - это книга Премудрости. В Сирахе нет ничего еретического, а по сравнению с Песнью Песней с ее страстной эротикой, книгой Иова с его гневным вызовом Бога на суд и с разочарованным скепсисом Экклезиаста - она просто образец благочестия. Но хотя книга Сираха не стала канонической, она все же оставалась очень популярной. Так, например, она двадцать восемь раз одобрительно цитируется в Талмуде и других раввинистических текстах, причем иногда как Писание, и то, что фрагменты еврейских рукописей были потом найдены в самых разных местах, подтверждает то, что она пользовалась большим почетом.

Книга Сираха оказала значительное влияние на последующую литературу. Так, например, несмотря на то, что в Новом Завете она нигде прямо не цитируется, в ряде новозаветных текстов сходство с Сирахом очень велико, и таких мест насчитывается около сорока. Особенно много параллелей в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, но больше всего в Письме Иакова, этой своеобразной книге мудрости раннего христианства, автор которой явно очень хорошо знал Сираха и вдохновлялся им. Христианская Церковь приняла в качестве своего Священного Писания греческую Библию. Примерно с III в. книга Сираха на Западе получила название церковной книги, вероятно, потому, что широко использовалась при наставлении новообращенных и оглашаемых. Впрочем, там тоже были споры: так, Иероним, в отличие от Августина, полагал, что христианский канон должен совпадать с еврейским, так что он не придавал книге статус священной.

Мудрость Иисуса Сираха - Перевод Валентины Кузнецовой

