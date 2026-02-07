Кузнецова Ольга - Похищение чудовищ

Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature

«Похищение чудовищ» — это книга о том, как человеческое воображение работает с реальностью. Ольга Кузнецова показывает, что в Средние века «чудовище» не обязательно было чем-то злым; оно было «чудом», знаком, который нужно было расшифровать.

Автор мастерски прослеживает, как филологические ошибки и неправильные переводы античных текстов порождали новые смыслы и визуальные образы. Книга написана очень изящно и эрудированно, она будет интересна медиевистам, искусствоведам и всем, кто любит разгадывать загадки древних символов. Это блестящий пример того, как через историю одного образа можно увидеть всю историю европейского мышления.

Ольга Кузнецова - Похищение чудовищ

М.: Издательство АСТ, 2022. - 288 с.
ISBN 978-5-17-146219-2

Ольга Кузнецова - Похищение чудовищ - Античность на Руси - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • Почему похищение?

Глава 1. ПОХИЩЕНИЕ ДРАКОНОВ

  • Драка с драком

  • Дракон в тени

  • Дракон на потеху

Глава 2. МЕДУЗЫ В ПЕЧАЛИ

  • От чудища к герою

  • Неправильные медузы

  • Новый поворот

Глава 3. ДЕВКИ ЗМЕИНЫ

  • В клубе змей

  • Гидрат дракона

  • Демонический Екатерин

Глава 4. МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ГИБРИДОМ

  • Собачья красота

  • Харибда-2

Глава 5. ОБЛАЕВИЧ ЦЕРБЕР

  • Первые шаги

  • Собачка Платона

  • Зрелища из пасти

Глава 6. САТИРИЧЕСКИЕ КЕНТАВРЫ

  • И на дуде игрец

  • Совершеннейший осел

  • Игра в лошадки

  • Боевое крещение

  • Сам черт связал веревочкой

Глава 7. СИРИНЫ-СИРЕНЫ

  • Венок русалок

  • Вилами по воде

  • Скромный платочек Улисса

  • Полюбить чудовище

Глава 8. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

  • Озверение мантикоры

  • Мантикора в кармане

  • Бесхребетная химера

  • Загадка свинга

  • Загадка систра

Глава 9. ТРИ СЕСТРЫ

  • Что в имени тебе моем?

  • Золото для гарпий

  • Лукомойры

Глава 10. ТВОИ ДРУЗЬЯ В АДУ

  • Кузнецы несчастья

  • А Харон?

  • Адский зоосад

  • Монстр-проводник

Книги, полезные для чудовищных исследований
Указатель источников: тексты про чудовищ

