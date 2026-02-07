Кузнецова Ольга - Похищение чудовищ

«Похищение чудовищ» — это книга о том, как человеческое воображение работает с реальностью. Ольга Кузнецова показывает, что в Средние века «чудовище» не обязательно было чем-то злым; оно было «чудом», знаком, который нужно было расшифровать.

Автор мастерски прослеживает, как филологические ошибки и неправильные переводы античных текстов порождали новые смыслы и визуальные образы. Книга написана очень изящно и эрудированно, она будет интересна медиевистам, искусствоведам и всем, кто любит разгадывать загадки древних символов. Это блестящий пример того, как через историю одного образа можно увидеть всю историю европейского мышления.

Ольга Кузнецова - Похищение чудовищ

М.: Издательство АСТ, 2022. - 288 с.

ISBN 978-5-17-146219-2

Ольга Кузнецова - Похищение чудовищ - Античность на Руси - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Почему похищение?

Глава 1. ПОХИЩЕНИЕ ДРАКОНОВ

Драка с драком

Дракон в тени

Дракон на потеху

Глава 2. МЕДУЗЫ В ПЕЧАЛИ

От чудища к герою

Неправильные медузы

Новый поворот

Глава 3. ДЕВКИ ЗМЕИНЫ

В клубе змей

Гидрат дракона

Демонический Екатерин

Глава 4. МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ГИБРИДОМ

Собачья красота

Харибда-2

Глава 5. ОБЛАЕВИЧ ЦЕРБЕР

Первые шаги

Собачка Платона

Зрелища из пасти

Глава 6. САТИРИЧЕСКИЕ КЕНТАВРЫ

И на дуде игрец

Совершеннейший осел

Игра в лошадки

Боевое крещение

Сам черт связал веревочкой

Глава 7. СИРИНЫ-СИРЕНЫ

Венок русалок

Вилами по воде

Скромный платочек Улисса

Полюбить чудовище

Глава 8. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ

Озверение мантикоры

Мантикора в кармане

Бесхребетная химера

Загадка свинга

Загадка систра

Глава 9. ТРИ СЕСТРЫ

Что в имени тебе моем?

Золото для гарпий

Лукомойры

Глава 10. ТВОИ ДРУЗЬЯ В АДУ

Кузнецы несчастья

А Харон?

Адский зоосад

Монстр-проводник

Книги, полезные для чудовищных исследований

Указатель источников: тексты про чудовищ