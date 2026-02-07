Кузнецова Ольга - Похищение чудовищ
«Похищение чудовищ» — это книга о том, как человеческое воображение работает с реальностью. Ольга Кузнецова показывает, что в Средние века «чудовище» не обязательно было чем-то злым; оно было «чудом», знаком, который нужно было расшифровать.
Автор мастерски прослеживает, как филологические ошибки и неправильные переводы античных текстов порождали новые смыслы и визуальные образы. Книга написана очень изящно и эрудированно, она будет интересна медиевистам, искусствоведам и всем, кто любит разгадывать загадки древних символов. Это блестящий пример того, как через историю одного образа можно увидеть всю историю европейского мышления.
М.: Издательство АСТ, 2022. - 288 с.
ISBN 978-5-17-146219-2
Ольга Кузнецова - Похищение чудовищ - Античность на Руси - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Почему похищение?
Глава 1. ПОХИЩЕНИЕ ДРАКОНОВ
Драка с драком
Дракон в тени
Дракон на потеху
Глава 2. МЕДУЗЫ В ПЕЧАЛИ
От чудища к герою
Неправильные медузы
Новый поворот
Глава 3. ДЕВКИ ЗМЕИНЫ
В клубе змей
Гидрат дракона
Демонический Екатерин
Глава 4. МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ГИБРИДОМ
Собачья красота
Харибда-2
Глава 5. ОБЛАЕВИЧ ЦЕРБЕР
Первые шаги
Собачка Платона
Зрелища из пасти
Глава 6. САТИРИЧЕСКИЕ КЕНТАВРЫ
И на дуде игрец
Совершеннейший осел
Игра в лошадки
Боевое крещение
Сам черт связал веревочкой
Глава 7. СИРИНЫ-СИРЕНЫ
Венок русалок
Вилами по воде
Скромный платочек Улисса
Полюбить чудовище
Глава 8. ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ
Озверение мантикоры
Мантикора в кармане
Бесхребетная химера
Загадка свинга
Загадка систра
Глава 9. ТРИ СЕСТРЫ
Что в имени тебе моем?
Золото для гарпий
Лукомойры
Глава 10. ТВОИ ДРУЗЬЯ В АДУ
Кузнецы несчастья
А Харон?
Адский зоосад
Монстр-проводник
Книги, полезные для чудовищных исследований
Указатель источников: тексты про чудовищ
