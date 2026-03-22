Кузнецова - Письма апостола Павла церкви в Фессалонике

Из Деяний апостолов известно, что во время второго миссионерского путешествия апостол намеревался ограничиться городами Малой Азии. Но вышло совсем по-другому. Во сне Павлу было видение, где его призывали в Македонию (Деян 16.9). Апостол, поняв, что такова воля Бога, двинулся на западное побережье Малой Азии, где в Троаде сел на корабль и отплыл в Македонию. Сначала он со своими спутниками побывал в Филиппах, где основал христианскую общину. Но спустя некоторое время он из-за преследований был вынужден покинуть этот город. Затем апостолы отправились в столицу провинции Фессалонику и прибыли туда около 50 г. О пребывании Павла в Фессалонике рассказывается в Деян 17.1-9.

До определенного времени проповедь в Фессалонике была очень успешной. Как обычно, Павел начинал свою проповедь с синагоги, где у него уже была готовая аудитория. Ведь, кроме евреев, синагогу посещали так называемые боящиеся Бога (или «чтущие Бога»). Это были язычники, которые уже уверовали в Единого Бога Израиля, соблюдали нормы библейской морали, исполняли большинство заповедей. Но они еще по какой-то причине не приняли обрезания и поэтому в глазах евреев оставались язычниками. Как правило, эти люди были более открытыми к христианской Вести, так что именно они стали первыми членами христианской общины в городе. Успех апостола вызвал зависть и ревность среди местных евреев, которые сумели настроить против христиан власти и городскую чернь. По мнению соплеменников Павла, он разрушал веру отцов и принимал язычников в народ Божий Израиля без необходимых для этого процедур: обрезания, соблюдения субботы и специальной диеты. Жизни апостолов угрожала серьезная опасность, так что они были вынуждены под покровом ночи покинуть Фессалонику и, пройдя через македонские города Амфиполь и Аполлонию, а затем, остановившись на некоторое время в Афинах, они пришли в Коринф, где и оставались полтора года.

Кузнецова Валентина - Письма апостола Павла церкви в Фессалонике. Перевод и комментарий

М.: ОПУ осн. прот. А. Менем, 2017. 256 с.

ISBN 978-5-903612-37-6

Кузнецова Валентина - Письма апостола Павла церкви в Фессалонике. Перевод и комментарий - Содержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ЦЕРКВИ В ФЕССАЛОНИКЕ

ВТОРОЕ ПИСЬМО ЦЕРКВИ В ФЕССАЛОНИКЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ЦЕРКВИ В ФЕССАЛОНИКЕ

1.1 Приветствие

Экскурс: Христос

1.2-10 Благодарственная молитва

2.1-12 Служение Павла в Фессалонике

2.13-16 Полемика с неверующими евреями

2.17-3.10 Желание Павла еще раз посетить Фессалонику

3.11-13 Завершающая молитва

4.1-12 Призыв к нравственной жизни

4.13-18 О возвращении Господа

5.1-11 О времени пришествия Христа

5.12-22 Практические наставления

5.23-28 Завершение письма

ВТОРОЕ ПИСЬМО ЦЕРКВИ В ФЕССАЛОНИКЕ

1.1-2 Приветствие

1.3-12 Благодарственная молитва

2.1-12 Явление Злодея в конце времен

2.13-17 Избранные для спасения

3.1-5 Взаимная молитва

3.6-15 Предостережения бездельникам

3.16-18 Завершающее благословение

БИБЛИОГРАФИЯ

СОКРАЩЕНИЯ