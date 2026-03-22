Кузнецова - Письма апостола Петра и Иуды

Христиане жили во враждебном окружении и постоянно подвергались преследованиям и клеветническим нападкам со стороны своих соотечественников, включая друзей и близких, а также городской черни. Апостол ничего не говорит ни о гонениях со стороны Рима, ни о случаях мученичества христиан. Из этого можно заключить, что письмо вряд ли могло появиться во время гонений Нерона или вскоре после них. Петра заботило не только поведение страдающих христиан, но также уже существующий или только еще ожидаемый остракизм со стороны общества и государства.

Он пишет христианам это письмо, чтобы укрепить их веру, рассказывая им о надежде на окончательное спасение, которое дожидается их на небесах, и о том, что их страдания продлятся недолго. Тема страданий — одна из главнейших в письме. Автор прилагает все усилия к тому, чтобы ободрить читателей, вдохнуть в них мужество и помочь возрастанию их веры. Кроме того, он объясняет им, что ценными в глазах Бога являются только безвинные страдания за Христа. Вероятно, в это время появились христиане, которые понимали христианскую свободу как вседозволенность и отказывались подчиняться всем человеческим властям и установлениям. Христиане должны быть лояльными, не нарушать законы — и не только своими словами, но и всем своим поведением опровергать клеветнические наветы.

Кузнецова Валентина - Письма апостола Петра и Иуды. Текст и комментарий

М.: ОПУ осн. прот. А. Менем, 2018. 280 с.

ISBN 978-5-903612-40-6

Кузнецова Валентина - Письма апостола Петра и Иуды. Текст и комментарий - Содержание

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ПЕТРА

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ (1.3-2.10)

ХРИСТИАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ УСТАНОВЛЕНИЯМ (2.11-3.7)

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ (3.8-22)

СТРАДАНИЯ ЗА ПРАВЕДНОСТЬ (4.1-19)

ЖИЗНЬ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ (5.1-11)

ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА (5.12-14)

ВТОРОЕ ПИСЬМО ПЕТРА

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

1.1-2 Приветствие

1.3-11 Как войти в Царство Бога

1.12-15 Необходимость напоминания об истине

1.16-21 Свидетельство о Славе Христа

ЛЖЕУЧИТЕЛЯ И ЛЖЕПРОРОКИ В ЦЕРКВИ (2.1-22)

2.1-3 Предсказание о появлении лжеучителей

2.4-10а Примеры из Писания

2.10б-16 Как ведут себя лженаставники

2.17- 22 Какой конец ждет лжепророков

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА (3.1-13)

3.1-7 Господь придет!

3.7-13 Каким будет конец мира

ЗАВЕРШЕНИЕ ПИСЬМА (3.14-18)

ПИСЬМО ИУДЫ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ТЕКСТ И КОММЕНТАРИЙ

1-2 Приветствие

3-4 Какое письмо хотел написать Иуда

5-13 Примеры из Писания

14-16 Пророчество Еноха

17-25 Заключительные увещевания и завершение письма

СОКРАЩЕНИЯ