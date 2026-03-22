Кузнецова - Письмо апостола Павла церкви в Филиппах

Будучи ревностным фарисеем и гораздо более нетерпимым, чем его кроткий учитель Гамлиэль, Шауль видел в нарождающемся христианстве опасную еретическую секту, подрывающую самые основы веры отцов, в Иисусе же, которого он, скорее всего, никогда не видел, отступника, лжепророка и самозванца, распятие которого на кресте стало заслуженным наказанием Божьим. Он осуждал христианство не только словом, но и делом, прилагая усилия для его уничтожения. Так, он получил полномочия от старших священников попытаться искоренить христианскую общину в Дамаске, вероятно основанную бежавшими от гонений последователями первомученика Стефана. Но у Шауля произошла встреча, которая в один миг изменила всю его жизнь: направляясь в Дамаск, он в пути встретил самого воскресшего Господа, представшего перед ним в сиянии Божьей Славы. Во время этой встречи умер фарисей и родился новый человек, апостол Христа.

Чтобы понять то, что и как проповедовал Павел, мы должны постоянно помнить об этом событии, изменившем его жизнь, мировоззрение и чувства. Все его мировосприятие стало иным. Не из рассказов других людей, но на собственном опыте Павел осознал, что Бог любит и прощает людей не за их заслуги, а потому, что Он - добрый и милосердный Отец, не дожидавшийся, пока люди раскаются, но пославший Своего Сына на смерть ради них, когда они еще были грешниками. Бог хочет только одного: чтобы люди приняли Его великий дар, то есть уверовали в Него, доверились Ему, а вера преобразит жизнь тех, кто пришел к Нему через Иисуса Христа. Потрясенный Павел осознал парадоксальную, непостижимую мудрость Бога, которая так отличается от человеческой: вместо силы Он явил Свою любовь, что людям кажется слабостью и даже глупостью. Вера в спасение Божье, свершившееся через Христа, не нуждается ни в организации, ни в специальных зданиях, ни в ритуалах и обрядах, ни в законах - все это может даже заслонить собой крест Христов. Христос стал концом не только Закона Моисея, но и всякой религии.

Благодаря Ему люди вступают в новые отношения с Богом и становятся - через Иисуса - детьми Божьими. И для этих новых отношений не важны ни национальная принадлежность, ни религиозное наследие, ни пол, ни социальное положение. Это полный переворот, настоящая революция!

М.: ОПУ осн. прот. А. Менем, 2015. - 240 с.

ISBN 978-5-87507-297-0

Валентина Кузнецова - Письмо апостола Павла церкви в Филиппах - Комментарий - Садержание

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ (1.1-2)

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА (1.3-11)

НАСТАВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ (1.27-2.18)

ИСТИННАЯ ПРАВЕДНОСТЬ (3.1-21)

