Квантовая физика
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА
- ЧТО ТАКОЕ СВЕТ - ЧАСТИЦА ИЛИ ВОЛНА?
- КАК ТОМСОН ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ АТОМ?
- ПОЧЕМУ ЭЛЕКТРОН НЕ ПАДАЕТ НА ЯДРО АТОМА?
- ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОН - ВОЛНА ИЛИ ЧАСТИЦА?
- ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ БОРА?
- ЧТО ТАКОЕ БОЗОН ХИГГСА, ИЛИ «ЧАСТИЦА БОГА»?
- ЭЛЕМЕНТАРЕН ЛИ ПРОТОН?
- ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ СТРУН?
- ... и многое другое
Квантовая физика. Знания, которые не займут много места
М.: Эксмо, 2022. - 128 с.
ISBN 978-5-04-163881-8
Квантовая физика. Знания, которые не займут много места - Содержание
- На какие вопросы отвечает эта книга
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Глава I. Как все начиналось
- Глава II. Корпускулярно-волновой дуализм
- Глава III. Высокая планка Планка
- Глава IV. Деление неделимого
- Глава V. На сцену выходят фотоны, или Понятый свет
- Глава VI. Не верь глазам своим
- Глава VII. Гениальная догадка Бора
- Глава VIII. Запретить нельзя разрешить
- Глава IX. Электронные волны де Бройля
- Глава X. Уравнение Шредингера
- Глава XI. Обретение неопределенности
- Глава XII. Дополнительность Бора
- Глава XIII. Спин
- Глава XIV. Статистика Ферми - Дирака
- Глава XV. Статистика Бозе - Эйнштейна
- Глава XVI. Сверхпроводимость
- Глава XVII. Квантовая теория поля
- Глава XVIII.Релятивистская квантовая механика. Уравнение Дирака
- Глава XIX. Квантовая электродинамика
- Глава XX. Слабые взаимодействия. Энрико Ферми
- Глава XXI. Создание ускорителей заряженных частиц
- Глава XXII. Кварки и глюоны
- Глава XXIII. Ядерные реакции и термоядерный синтез
- Глава XXIV. Парадоксы квантовой физики
- Глава XXV. Квантовая теория конденсированных сред
- Глава XXVI. Квантовая теория твердого тела
- Глава XXVII. Квантовая оптика
- Глава XXVIII. Квантовая криптография
- Глава XXIX. Квантовый компьютер
- Глава XXX. Теория струн
Список источников
Интересная тема, красиво изданная и качественно сделанная книга. Спасибо! Жаль, что ее нет у меня в бумаге, так приятней читать...