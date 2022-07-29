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Квантовая физика

Квантовая физика. Знания, которые не займут много места
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Educational
НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА
  • ЧТО ТАКОЕ СВЕТ - ЧАСТИЦА ИЛИ ВОЛНА?
  • КАК ТОМСОН ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ АТОМ?
  • ПОЧЕМУ ЭЛЕКТРОН НЕ ПАДАЕТ НА ЯДРО АТОМА?
  • ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОН - ВОЛНА ИЛИ ЧАСТИЦА?
  • ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ БОРА?
  • ЧТО ТАКОЕ БОЗОН ХИГГСА, ИЛИ «ЧАСТИЦА БОГА»?
  • ЭЛЕМЕНТАРЕН ЛИ ПРОТОН?
  • ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ СТРУН?
  • ... и многое другое

Квантовая физика. Знания, которые не займут много места

М.: Эксмо, 2022. - 128 с.
ISBN 978-5-04-163881-8

Квантовая физика. Знания, которые не займут много места - Содержание

  • На какие вопросы отвечает эта книга
ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Глава I. Как все начиналось
  • Глава II. Корпускулярно-волновой дуализм
  • Глава III. Высокая планка Планка
  • Глава IV. Деление неделимого
  • Глава V. На сцену выходят фотоны, или Понятый свет
  • Глава VI. Не верь глазам своим
  • Глава VII. Гениальная догадка Бора
  • Глава VIII. Запретить нельзя разрешить
  • Глава IX. Электронные волны де Бройля
  • Глава X. Уравнение Шредингера
  • Глава XI. Обретение неопределенности
  • Глава XII. Дополнительность Бора
  • Глава XIII. Спин
  • Глава XIV. Статистика Ферми - Дирака
  • Глава XV. Статистика Бозе - Эйнштейна
  • Глава XVI. Сверхпроводимость
  • Глава XVII. Квантовая теория поля
  • Глава XVIII.Релятивистская квантовая механика. Уравнение Дирака
  • Глава XIX. Квантовая электродинамика
  • Глава XX. Слабые взаимодействия. Энрико Ферми
  • Глава XXI. Создание ускорителей заряженных частиц
  • Глава XXII. Кварки и глюоны
  • Глава XXIII. Ядерные реакции и термоядерный синтез
  • Глава XXIV. Парадоксы квантовой физики
  • Глава XXV. Квантовая теория конденсированных сред
  • Глава XXVI. Квантовая теория твердого тела
  • Глава XXVII. Квантовая оптика
  • Глава XXVIII. Квантовая криптография
  • Глава XXIX. Квантовый компьютер
  • Глава XXX. Теория струн
Список источников
Views 302
Rating 5.0 / 5
Added 29.07.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 4 years ago

Интересная тема, красиво изданная и качественно сделанная книга. Спасибо! Жаль, что ее нет у меня в бумаге, так приятней читать...

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