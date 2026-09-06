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Квек - Экзегетика Евангелия от Марка

Квек - Экзегетика Евангелия от Марка
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Открытая кафедра (14 books)

Курс «Экзегетика Евангелия от Марка» (Exegesis of the Gospel of Mark), подготовленный и прочитанный д-ром Суи Хва Квеком в стенах Сингапурской библейской семинарии, представляет собой фундаментальное и систематическое погружение в древнейшее каноническое Евангелие. Главная цель курса заключается в том, чтобы провести студента через практическую лабораторию грамматико-исторической экзегетики, научив вдумчивой работе со структурой, литературным стилем и богословским замыслом евангелиста. Шаг за шагом лектор последовательно разбирает священный текст — от пророческих ветхозаветных корней пролога и служения Предтечи до кульминационного повествования о Страстях Христовых и пустой гробнице, раскрывая скрытую динамику и композиционное единство книги Марка.

Центральной богословской осью курса выступает христологическая тайна Евангелия: раскрытие личности Иисуса как полновластного Сына Божьего и одновременно как кроткого Страдающего Раба, пришедшего послужить и отдать Свою душу для искупления многих. Преподаватель всесторонне освещает природу мессианского служения, мотив непонимания учеников, противостояние религиозным предрассудкам и радикальную суть истинного следования за Христом. Для русскоязычных читателей и служителей этот курс обладает непреходящей ценностью: он задает высокую планку экзегетической честности, предостерегая от поверхностного аллегоризирования, догматических крайностей и субъективных домыслов. Материал курса дает надежные ориентиры для подготовки глубоких экспозиционных проповедей и формирует библейски взвешенное мировоззрение, столь необходимое в современном церковном служении.

Квек Суи Хва – Экзегетика Евангелия от Марка – Курс Сингапурской библейской семинарии

Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 371 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Квек Суи Хва – Экзегетика Евангелия от Марка – Содержание

  1. О преподавателе

  2. О курсе

  3. Лекция 1. Введение в экзегетику Евангелия от Марка: цели курса, библиография и предпонимание в толковании текста

    • Автобиографический очерк преподавателя, академический путь и цели курса экзегетики

    • Процедуры оценивания, избранная библиография и богословие жанра Евангелия

    • Предпонимание в толковании текста, герменевтический круг, Бультман, Барт и школа истории религий

    • Метод критики форм, классификация жанров устной традиции и библейская оценка

  4. Лекция 2. Синопсисы Евангелий, текстология Нового Завета и справочные пособия для экзегезы

    • Синопсисы Евангелий: греческие издания для параллельного чтения

    • Текстология Нового Завета: издания греческого текста, эклектический метод и полемика вокруг Textus Receptus

    • Словари и лексиконы Нового Завета: от Арндта–Гингрича до теории динамического перевода

    • Пособия по методу экзегезы и подстрочные переводы

    • Грамматики греческого языка Нового Завета: от Уэнэма до Цервика–Гросвенор

  5. Лекция 3. Язык, авторство, стиль, приоритет Марка и пролог Евангелия

    • Природа документа: язык койне, жанр Евангелия, очевидец Петр, авторство и датировка

    • Язык, стиль, повествовательные приемы Марка и аргументы в пользу приоритета Марка

    • Пролог Евангелия от Марка: текстология, ветхозаветные цитаты и явление Мессии

  6. Лекция 4. Экзегеза пролога, Иоанн Креститель и обзор комментариев на Евангелие от Марка

    • Заглавие, безартикльность, богословие благовестия и текстология титула «Сын Божий»

    • Составная пророческая цитата, Иосиф Флавий об Иоанне Крестителе, кумранские омовения и прозелитическое крещение

    • Гомилетические и пастырские комментарии: Ленски, Ланге, Элликотт, Кальвин

    • Фундаментальные академические комментарии: Крэнфилд, Тейлор, Лейн, Швейцер

  7. Лекция 5. Искушение Христа в пустыне и начало служения в Галилее

    • Крещение Иоанново и крещение Духом, разверзшиеся небеса и сошествие Голубя

    • Глас Отца, ветхозаветные аллюзии и Дух, изгоняющий в пустыню

    • Сорок дней искушения, противоборство с сатаной, дикие звери и служение ангелов

    • Взятие Иоанна под стражу, выход в Галилею и провозглашение Царства Божьего

  8. Лекция 6. Начало служения в Галилее, суббота в Капернауме и исцеление прокаженного

    • Полнота времени, близость Царства Божьего, покаяние и вера

    • Призвание первых четырех учеников у Галилейского моря и свидетельство Петра

    • Суббота в Капернауме, власть учения, изгнание нечистого духа и исцеление тещи Петра

    • Утренняя молитва, классификация чудес и исцеление прокаженного

  9. Лекция 7. Срывание колосьев, Господин субботы и избрание двенадцати апостолов

    • Срывание колосьев в субботу, Авиафар и хлебы предложения

    • Господин субботы, исцеление сухорукого и методология богословской экзегезы

    • Множество народа у моря, поставление Двенадцати и отсутствие Нагорной проповеди у Марка

    • Непонимание родных, синоптическая хронология и Нагорная проповедь

  10. Лекция 8. Клевета о Веельзевуле, грех против Духа Святого и притча о сеятеле

    • Клевета книжников, связывание сильного и грех против Духа Святого

    • Марковское обрамление, истинная семья Иисуса и природа притчи

    • Притча о сеятеле, тайна Царства Божьего и толкование Христа

  11. Лекция 9. Притчи о Царстве, укрощение бури и власть над стихиями и духами

    • Тайна Царства Божьего, сеятель, растущее семя и горчичное зерно

    • Укрощение бури, сон Иисуса и страх учеников

    • Гадаринский бесноватый, кровоточивая женщина и дочь Иаира

    • Отвержение в Назарете и миссия Двенадцати

  12. Лекция 10. Насыщение пяти тысяч, хождение по водам и служение за пределами Галилеи

    • Насыщение пяти тысяч, сострадание Пастыря и мессианская трапеза

    • Хождение по водам, теофания «Я есмь» и исцеления в Геннисарете

    • Предание старцев, корван и вера сирофиникиянки

    • Исцеление глухокосноязычного, насыщение четырех тысяч и требование знамения

  13. Лекция 11. Сын Божий в Евангелии от Марка: пять уровней богословия о Личности Христа

    • Пять уровней богословия и экзегетическое богословие титула «Сын Божий»

    • Семантическое поле, скрытые свидетельства и библейское богословие Сына Божьего

    • Систематическое богословие: две природы, ипостасное единство и соборные вероопределения

    • Историческое богословие отцов Церкви и гомилетическое провозглашение Христа

  14. Лекция 12. Слепой в Вифсаиде, исповедание Петра и первое предсказание Страстей

    • Исцеление слепого в Вифсаиде и двухэтапное прозрение

    • Водораздел Евангелия и исповедание Петра в Кесарии Филипповой

    • Первое предсказание Страстей и прекословие Петра

    • Обличение Петра, второе предсказание Страстей и служение за Иорданом

  15. Лекция 13. Служение Христа в Иудее и Перее, цена искупления и внутренняя логика пути в Иерусалим

    • Брак и развод, благословение детей и богатый юноша

    • Третье предсказание Страстей, спор о первенстве, Искупитель как выкуп и слепой Вартимей

  16. Лекция 14. Беседа за круглым столом: обзор справочных пособий по экзегетике Нового Завета

    • Греческие симфонии, аналитические словари, лексикон Бауэра и Моултон–Миллиган

    • Вайн, Баркли, Леон-Дюфур, Новый библейский словарь и Хейстингс

    • Киттель, Колин Браун и критика Джеймса Барра

    • Комментарии на Евангелие от Марка, синопсисы и пастырская библиотека

  17. Лекция 15. Иерусалимское служение, Страсти, смерть и воскресение Господа

    • Вход в Иерусалим, смоковница, очищение Храма и злые виноградари

    • Иерусалимские споры и Елеонский апокалипсис

    • Помазание в Вифании, Тайная вечеря, Гефсимания, арест и суд Синедриона

    • Суд Пилата, Голгофа, смерть Спасителя, исповедание сотника и воскресение Христа

Views 65
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 14 hours ago
Благодарю.

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