Квек - Экзегетика Евангелия от Марка

Курс «Экзегетика Евангелия от Марка» (Exegesis of the Gospel of Mark), подготовленный и прочитанный д-ром Суи Хва Квеком в стенах Сингапурской библейской семинарии, представляет собой фундаментальное и систематическое погружение в древнейшее каноническое Евангелие. Главная цель курса заключается в том, чтобы провести студента через практическую лабораторию грамматико-исторической экзегетики, научив вдумчивой работе со структурой, литературным стилем и богословским замыслом евангелиста. Шаг за шагом лектор последовательно разбирает священный текст — от пророческих ветхозаветных корней пролога и служения Предтечи до кульминационного повествования о Страстях Христовых и пустой гробнице, раскрывая скрытую динамику и композиционное единство книги Марка.

Центральной богословской осью курса выступает христологическая тайна Евангелия: раскрытие личности Иисуса как полновластного Сына Божьего и одновременно как кроткого Страдающего Раба, пришедшего послужить и отдать Свою душу для искупления многих. Преподаватель всесторонне освещает природу мессианского служения, мотив непонимания учеников, противостояние религиозным предрассудкам и радикальную суть истинного следования за Христом. Для русскоязычных читателей и служителей этот курс обладает непреходящей ценностью: он задает высокую планку экзегетической честности, предостерегая от поверхностного аллегоризирования, догматических крайностей и субъективных домыслов. Материал курса дает надежные ориентиры для подготовки глубоких экспозиционных проповедей и формирует библейски взвешенное мировоззрение, столь необходимое в современном церковном служении.

Квек Суи Хва – Экзегетика Евангелия от Марка – Курс Сингапурской библейской семинарии

Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 371 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

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