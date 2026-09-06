Квек - Экзегетика Евангелия от Марка
Курс «Экзегетика Евангелия от Марка» (Exegesis of the Gospel of Mark), подготовленный и прочитанный д-ром Суи Хва Квеком в стенах Сингапурской библейской семинарии, представляет собой фундаментальное и систематическое погружение в древнейшее каноническое Евангелие. Главная цель курса заключается в том, чтобы провести студента через практическую лабораторию грамматико-исторической экзегетики, научив вдумчивой работе со структурой, литературным стилем и богословским замыслом евангелиста. Шаг за шагом лектор последовательно разбирает священный текст — от пророческих ветхозаветных корней пролога и служения Предтечи до кульминационного повествования о Страстях Христовых и пустой гробнице, раскрывая скрытую динамику и композиционное единство книги Марка.
Центральной богословской осью курса выступает христологическая тайна Евангелия: раскрытие личности Иисуса как полновластного Сына Божьего и одновременно как кроткого Страдающего Раба, пришедшего послужить и отдать Свою душу для искупления многих. Преподаватель всесторонне освещает природу мессианского служения, мотив непонимания учеников, противостояние религиозным предрассудкам и радикальную суть истинного следования за Христом. Для русскоязычных читателей и служителей этот курс обладает непреходящей ценностью: он задает высокую планку экзегетической честности, предостерегая от поверхностного аллегоризирования, догматических крайностей и субъективных домыслов. Материал курса дает надежные ориентиры для подготовки глубоких экспозиционных проповедей и формирует библейски взвешенное мировоззрение, столь необходимое в современном церковном служении.
Квек Суи Хва – Экзегетика Евангелия от Марка – Курс Сингапурской библейской семинарии
Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 371 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Квек Суи Хва – Экзегетика Евангелия от Марка – Содержание
О преподавателе
О курсе
Лекция 1. Введение в экзегетику Евангелия от Марка: цели курса, библиография и предпонимание в толковании текста
Автобиографический очерк преподавателя, академический путь и цели курса экзегетики
Процедуры оценивания, избранная библиография и богословие жанра Евангелия
Предпонимание в толковании текста, герменевтический круг, Бультман, Барт и школа истории религий
Метод критики форм, классификация жанров устной традиции и библейская оценка
Лекция 2. Синопсисы Евангелий, текстология Нового Завета и справочные пособия для экзегезы
Синопсисы Евангелий: греческие издания для параллельного чтения
Текстология Нового Завета: издания греческого текста, эклектический метод и полемика вокруг Textus Receptus
Словари и лексиконы Нового Завета: от Арндта–Гингрича до теории динамического перевода
Пособия по методу экзегезы и подстрочные переводы
Грамматики греческого языка Нового Завета: от Уэнэма до Цервика–Гросвенор
Лекция 3. Язык, авторство, стиль, приоритет Марка и пролог Евангелия
Природа документа: язык койне, жанр Евангелия, очевидец Петр, авторство и датировка
Язык, стиль, повествовательные приемы Марка и аргументы в пользу приоритета Марка
Пролог Евангелия от Марка: текстология, ветхозаветные цитаты и явление Мессии
Лекция 4. Экзегеза пролога, Иоанн Креститель и обзор комментариев на Евангелие от Марка
Заглавие, безартикльность, богословие благовестия и текстология титула «Сын Божий»
Составная пророческая цитата, Иосиф Флавий об Иоанне Крестителе, кумранские омовения и прозелитическое крещение
Гомилетические и пастырские комментарии: Ленски, Ланге, Элликотт, Кальвин
Фундаментальные академические комментарии: Крэнфилд, Тейлор, Лейн, Швейцер
Лекция 5. Искушение Христа в пустыне и начало служения в Галилее
Крещение Иоанново и крещение Духом, разверзшиеся небеса и сошествие Голубя
Глас Отца, ветхозаветные аллюзии и Дух, изгоняющий в пустыню
Сорок дней искушения, противоборство с сатаной, дикие звери и служение ангелов
Взятие Иоанна под стражу, выход в Галилею и провозглашение Царства Божьего
Лекция 6. Начало служения в Галилее, суббота в Капернауме и исцеление прокаженного
Полнота времени, близость Царства Божьего, покаяние и вера
Призвание первых четырех учеников у Галилейского моря и свидетельство Петра
Суббота в Капернауме, власть учения, изгнание нечистого духа и исцеление тещи Петра
Утренняя молитва, классификация чудес и исцеление прокаженного
Лекция 7. Срывание колосьев, Господин субботы и избрание двенадцати апостолов
Срывание колосьев в субботу, Авиафар и хлебы предложения
Господин субботы, исцеление сухорукого и методология богословской экзегезы
Множество народа у моря, поставление Двенадцати и отсутствие Нагорной проповеди у Марка
Непонимание родных, синоптическая хронология и Нагорная проповедь
Лекция 8. Клевета о Веельзевуле, грех против Духа Святого и притча о сеятеле
Клевета книжников, связывание сильного и грех против Духа Святого
Марковское обрамление, истинная семья Иисуса и природа притчи
Притча о сеятеле, тайна Царства Божьего и толкование Христа
Лекция 9. Притчи о Царстве, укрощение бури и власть над стихиями и духами
Тайна Царства Божьего, сеятель, растущее семя и горчичное зерно
Укрощение бури, сон Иисуса и страх учеников
Гадаринский бесноватый, кровоточивая женщина и дочь Иаира
Отвержение в Назарете и миссия Двенадцати
Лекция 10. Насыщение пяти тысяч, хождение по водам и служение за пределами Галилеи
Насыщение пяти тысяч, сострадание Пастыря и мессианская трапеза
Хождение по водам, теофания «Я есмь» и исцеления в Геннисарете
Предание старцев, корван и вера сирофиникиянки
Исцеление глухокосноязычного, насыщение четырех тысяч и требование знамения
Лекция 11. Сын Божий в Евангелии от Марка: пять уровней богословия о Личности Христа
Пять уровней богословия и экзегетическое богословие титула «Сын Божий»
Семантическое поле, скрытые свидетельства и библейское богословие Сына Божьего
Систематическое богословие: две природы, ипостасное единство и соборные вероопределения
Историческое богословие отцов Церкви и гомилетическое провозглашение Христа
Лекция 12. Слепой в Вифсаиде, исповедание Петра и первое предсказание Страстей
Исцеление слепого в Вифсаиде и двухэтапное прозрение
Водораздел Евангелия и исповедание Петра в Кесарии Филипповой
Первое предсказание Страстей и прекословие Петра
Обличение Петра, второе предсказание Страстей и служение за Иорданом
Лекция 13. Служение Христа в Иудее и Перее, цена искупления и внутренняя логика пути в Иерусалим
Брак и развод, благословение детей и богатый юноша
Третье предсказание Страстей, спор о первенстве, Искупитель как выкуп и слепой Вартимей
Лекция 14. Беседа за круглым столом: обзор справочных пособий по экзегетике Нового Завета
Греческие симфонии, аналитические словари, лексикон Бауэра и Моултон–Миллиган
Вайн, Баркли, Леон-Дюфур, Новый библейский словарь и Хейстингс
Киттель, Колин Браун и критика Джеймса Барра
Комментарии на Евангелие от Марка, синопсисы и пастырская библиотека
Лекция 15. Иерусалимское служение, Страсти, смерть и воскресение Господа
Вход в Иерусалим, смоковница, очищение Храма и злые виноградари
Иерусалимские споры и Елеонский апокалипсис
Помазание в Вифании, Тайная вечеря, Гефсимания, арест и суд Синедриона
Суд Пилата, Голгофа, смерть Спасителя, исповедание сотника и воскресение Христа
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