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Кюблер-Росс - Живи сейчас

Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Когда в компании Scribner сказали, что выпустили юбилейное издание «Живи сейчас!», я поду мал о том, как гордилась бы этим соавтор книги Элизабет Кюблер-Росс, которой не стало летом 2004 года.
Я сомневался, будет ли книга востребована вообще и станет ли нужной сейчас. Ведь она повествует о том, как прожить каждый момент жизни в полную силу — с осознанием того, что мы не вечны.
«Живи сейчас!» спрашивает: «Так ли я хотел провести свою жизнь?» Прошли годы, и все, кажется, ускорилось: мы делаем больше, движемся быстрее, списки дел становятся длиннее; все более сложно угнаться за самим собой. По мере взросления спрашиваем себя: «Если бы я продолжал делать то, чем занимаюсь сейчас, желал бы продолжить это? Или мне хочется иметь высокое качество жизни, быть любимым и умиротворенным?»

Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас - Уроки жизни от людей - которые видели смерть

Перевод с английского Ю. А. Ким. — 2-е издание. — Москва: Эксмо, 2022. — 272 с.— (Практическая психотерапия).
ISBN 978-5-04-161744-8

Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ
  • ОБРАЩЕНИЕ ЭЛИЗАБЕТ
  • ОБРАЩЕНИЕ ДЭВИДА
  • К ЧИТАТЕЛЯМ
  • Глава 1. ПОДЛИННОСТЬ
  • Глава 2. ЛЮБОВЬ
  • Глава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
  • Глава 4. ПОТЕРИ
  • Глава 5. СИЛА
  • Глава 6. ВИНА
  • Глава 7. ВРЕМЯ
  • Глава 8. СТРАХ
  • Глава 9. ЗЛОСТЬ
  • Глава 10. ИГРА
  • Глава 11. ТЕРПЕНИЕ
  • Глава 12. СОГЛАСИЕ
  • Глава 13. ПРОЩЕНИЕ
  • Глава 14. СЧАСТЬЕ
  • ПОСЛЕДНИЙ УРОК
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ КНИГИ (ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ)
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 23.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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