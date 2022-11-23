Когда в компании Scribner сказали, что выпустили юбилейное издание «Живи сейчас!», я поду мал о том, как гордилась бы этим соавтор книги Элизабет Кюблер-Росс, которой не стало летом 2004 года.

Я сомневался, будет ли книга востребована вообще и станет ли нужной сейчас. Ведь она повествует о том, как прожить каждый момент жизни в полную силу — с осознанием того, что мы не вечны.

«Живи сейчас!» спрашивает: «Так ли я хотел провести свою жизнь?» Прошли годы, и все, кажется, ускорилось: мы делаем больше, движемся быстрее, списки дел становятся длиннее; все более сложно угнаться за самим собой. По мере взросления спрашиваем себя: «Если бы я продолжал делать то, чем занимаюсь сейчас, желал бы продолжить это? Или мне хочется иметь высокое качество жизни, быть любимым и умиротворенным?»

Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас - Уроки жизни от людей - которые видели смерть

Перевод с английского Ю. А. Ким. — 2-е издание. — Москва: Эксмо, 2022. — 272 с.— (Практическая психотерапия).

ISBN 978-5-04-161744-8

Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ

ОБРАЩЕНИЕ ЭЛИЗАБЕТ

ОБРАЩЕНИЕ ДЭВИДА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Глава 1. ПОДЛИННОСТЬ

Глава 2. ЛЮБОВЬ

Глава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Глава 4. ПОТЕРИ

Глава 5. СИЛА

Глава 6. ВИНА

Глава 7. ВРЕМЯ

Глава 8. СТРАХ

Глава 9. ЗЛОСТЬ

Глава 10. ИГРА

Глава 11. ТЕРПЕНИЕ

Глава 12. СОГЛАСИЕ

Глава 13. ПРОЩЕНИЕ

Глава 14. СЧАСТЬЕ

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ КНИГИ (ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ)

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ