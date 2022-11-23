Кюблер-Росс - Живи сейчас
Когда в компании Scribner сказали, что выпустили юбилейное издание «Живи сейчас!», я поду мал о том, как гордилась бы этим соавтор книги Элизабет Кюблер-Росс, которой не стало летом 2004 года.
Я сомневался, будет ли книга востребована вообще и станет ли нужной сейчас. Ведь она повествует о том, как прожить каждый момент жизни в полную силу — с осознанием того, что мы не вечны.
«Живи сейчас!» спрашивает: «Так ли я хотел провести свою жизнь?» Прошли годы, и все, кажется, ускорилось: мы делаем больше, движемся быстрее, списки дел становятся длиннее; все более сложно угнаться за самим собой. По мере взросления спрашиваем себя: «Если бы я продолжал делать то, чем занимаюсь сейчас, желал бы продолжить это? Или мне хочется иметь высокое качество жизни, быть любимым и умиротворенным?»
Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас - Уроки жизни от людей - которые видели смерть
Перевод с английского Ю. А. Ким. — 2-е издание. — Москва: Эксмо, 2022. — 272 с.— (Практическая психотерапия).
ISBN 978-5-04-161744-8
Элизабет Кюблер-Росс - Живи сейчас – Содержание
- ПРЕДИСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЙНОМУ ИЗДАНИЮ
- ОБРАЩЕНИЕ ЭЛИЗАБЕТ
- ОБРАЩЕНИЕ ДЭВИДА
- К ЧИТАТЕЛЯМ
- Глава 1. ПОДЛИННОСТЬ
- Глава 2. ЛЮБОВЬ
- Глава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
- Глава 4. ПОТЕРИ
- Глава 5. СИЛА
- Глава 6. ВИНА
- Глава 7. ВРЕМЯ
- Глава 8. СТРАХ
- Глава 9. ЗЛОСТЬ
- Глава 10. ИГРА
- Глава 11. ТЕРПЕНИЕ
- Глава 12. СОГЛАСИЕ
- Глава 13. ПРОЩЕНИЕ
- Глава 14. СЧАСТЬЕ
- ПОСЛЕДНИЙ УРОК
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЭТОЙ КНИГИ (ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ)
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ
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