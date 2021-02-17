Фрейд и будущее религии - Ганс Кюнг

В данной книге я старался уделить как можно больше вни мания той научной дисциплине, которая, так сказать, балан сирует на границе между естественными и гуманитарными науками и оказала в XX веке существенное влияние на фор мирование представлений человека о самом себе. Я имею в виду психотерапию, в особенности психоанализ.

В этой кни ге я исследую спектр проблем, связанных с этой сферой, всту пая в дискуссию с ключевой фигурой в данной области — Зиг мундом Фрейдом, — которая и в наши дни вызывает острые споры. Исключительно важным в этой связи оказывается вопрос о взаимоотношениях между психоанализом и религией. Мож но сказать, эта проблема была сформулирована уже Карлом Марксом: он показал, что религия может стать опиумом для масс, средством для успокоения социальных волнений и раздачей дешевых обещаний.

Может, но не должна. Кроме того, Фрейд утверждает, что религия может быть иллюзией, проявлением невроза или психической незрелости (регрес сии). Может, но не должна. Ни теория об опиуме у Маркса, ни теория об иллюзии у Фрейда, как бы они ни были верны в своих наблюдениях, не могут доказать, что Бог не суще ствует.

Кюнг Ганс - Фрейд и будущее религии

Пер. с нем. (Серия «Богословие и наука»)

М.: Издательство ББИ, 2013. - xii + 139 с.

ISBN 978-5-89647-294-0

Кюнг Ганс - Фрейд и будущее религии - Введение

Вопрос остается открытым. Особое значение этот вопрос приобретает в России, в по лемике со стремительно растущим обскурантизмом и рели гиозным фундаментализмом, который в последнее время вы ражает себя также и посредством своеобразной формы креационизма, утверждающего, что можно доказать верность религиозных тезисов при помощи методов естественных наук.

Верующие правильно поступают, когда задают критиче ские вопросы, чтобы прийти к просвещенной, понимающей вере; только такая вера и может выдержать испытание време нем в современном секулярном мире, частью которого явля ется и российское общество. Это означает, что если кто-то расстается с религиозным фундаментализмом, ему необязательно впадать в научный скептицизм, который зачастую принимает форму агрессивно го атеистического «фундаментализма».

С фундаментализмом как в одном, так и в другом изводе практически невозможно вести диалог. Но существует третий путь: в своей вере я впол не серьезно принимаю результаты научных исследований, од нако в тот момент, когда я отвечаю на важнейшие вопросы человечества, моя мысль их превосходит. Так поступает вера, ищущая понимания, которая делает возможным диалог меж ду религиозной и нерелигиозной сферами и способна внести существенный вклад в этот междисциплинарный диалог.

Особую проблему в связи с Фрейдом представляет вопрос о взаимоотношениях между религиозностью (кото рую Фрейд отвергал) и сексуальностью (которую он по ставил в центр своего внимания). Поэтому вторая часть данной книги поднимает мало обсуждающуюся проблему вытеснения религиозности из психологии, психиатрии и психотерапии, при этом серьезно ставя вопрос и о выте снении сексуальности в религиозном контексте. Многие из аргументов Фрейда, направленных против вытеснения сексуальности из сферы религии, несомненно, актуальны и для России и настоятельно нуждаются в критическом ос мыслении.

Кюнг Ганс - Фрейд и будущее религии - Предисловие

Диалог между психиатрией, психотерапией и психоанализом, с одной стороны, и богословием и религией, с другой, стал сегодня куда более сложным, чем он был десять лет назад. Во-первых, это связано со взрывом религиозности по всему миру во всех возможных формах (мифологической, культо вой, мистической; христианской, индийской, дальневосточ ной; прогрессивной, консервативной), который доказывает лживость тезиса о «смерти религии», но вызывает как у пси хологов, так и у богословов смешанные чувства.

А во-вторых, богословие начало воспринимать всерьез критику религии с позиций психоанализа, прежде всего, Зигмундом Фрейдом, причем одновременно с двух позиций: как деконструкцию лживых, регрессивных и репрессивных представлений о Боге и как созидание «чистых», «освобождающих», «исцеляю щих» представлений о Нем. Несмотря на этот процесс, в рам ках психологии, психиатрии, а зачастую и психоанализа, ре лигия по-прежнему продолжает влачить жалкое существование. В повседневной практике психиатров и в особенности психоана литиков религия — в отличие от сексуальности — почти не при нимается во внимание. Что это, один из случаев «вытеснения»?