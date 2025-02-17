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Кюнг - Начало всех вещей

Начало всех вещей - Ганс Кюнг
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Series Богословие и наука (13 books)

Книга по взаимоотношениям естествознания и религии,написанная выдающимся богословом современности Гансом Кюнгом. В своей книге один из ведущих богословов современности выступает за примирение рационализма и христианской веры.

Это важнейшая задача в той сфере, где встречаются естествознание и религия, где встают такие вопросы: Почему есть нечто, а не ничто? Что есть начало человека и мира? Опираясь на многолетние исследования, Ганс Кюнг поднимает центральные темы: Бог как начало? Творение или эволюция?

Случайно ли все? Свобода воли - иллюзия?Книга Кюнга демонстрирует разные ответы: естествознания, философии, религии. Только естествознание и религия вместе могут дать ответ на вопрос, «что удерживает мир изнутри».

Кюнг Ганс - Начало всех вещей - Естествознание и религия

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, твердый переплет, 2007

Серия Богословие и наука
ISBN: 5-89647-159-9

Кюнг Ганс. Начало всех вещей. Естествознание и религия - Содержание

Глава I. ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО?

  • 1. Загадка реальности

  • 2. Физическое описание начала

  • 3. Вселенной внутренняя связь

  • 4. Спор об основаниях в математике

  • 5. Недостатки позитивизма

  • 6. Проблематичность реальности

  • 7. Естествознание и богословие: разные перспективы

Глава II. БОГ КАК НАЧАЛО?

  • 1. Вопрос о начале начал

  • 2. Критика со стороны естествознания блокирует религию?

  • 3. Откуда взялись природные константы?

  • 4. Реакции на точную космическую согласованность

  • 5. Почему не существует ничто?

Глава III. СОТВОРЕНИЕ МИРА ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

  • 1. Начало как начало становления

  • 2. Богословская оборона

  • 3. Эволюция с Богом или без Бога?

  • 4. Как мыслить Бога?

  • 5. Библия и творение

  • 6. Свидетельство веры о последнем «откуда»

Глава IV. ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ?

  • 1. С какого времени существует жизнь?

  • 2. Как появилась жизнь?

  • 3. Случайность или необходимость?

  • 4. Почему космос пригоден для жизни?

  • 5. Чудеса

  • 6. Как мыслить действия Бога?

Глава V. НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

  • 1. Физическое развитие человека

  • 2. Психическое развитие человека

  • 3. Мозг и дух

  • 4. Пределы исследования мозга

Эпилог: КОНЕЦ ВСЕХ ВЕЩЕЙ

  • Физические гипотезы о конце

  • Апокалиптические видения конца

  • Смысл библейских видений

  • Смерть, ведущая в свет

  • Слова благодарности

Кюнг Ганс. Начало всех вещей. Естествознание и религия - От автора

Для меня всегда было очень важно принимать всерьез фантастические достижения естественнонаучных изысканий, особенно в области астрофизики, микробиологии и антропологии. Нет смысла создавать большие богословские или философские теории, не усвоив прежде соответствующих естественнонаучных знаний. Поэтому в этой книге в первую очередь всегда говорится о сегодняшнем состоянии научных исследований и только затем ставится вопрос, какое это имеет значение для религиозного взгляда на вещи.

Разумеется, и весть Библии тоже нельзя просто повторять, если желаешь ее верно понять. В свете новых достижений науки, например, теории развития, мы вполне определенно можем шире раскрыть человеку образ Бога, чем это было возможно в прошедшие века. Если мы серьезно отнесемся к тому, чего добилась теория эволюции, это даст возможность вывести на новый уровень и наше представление о сотворении мира. Отсюда ясно, какова моя принципиальная позиция в этой книге: не нужны ни бесплодное противопоставление естествознания и религии, ни простая гармонизация в угоду одной из сторон: нужно настаивать на том, что естествознание и религия дополняют друг друга.

8 книг Ганса Кюнга в 1 файле

Все книги Ганса Кюнга на русском языке - 8 книг в 1 файле

Вошли:

  • Богословие и музыка - Три речи о Моцарте

  • Великие христианские мыслители

  • Вечная жизнь

  • Во что я верю

  • Начало всех вещей

  • Фрейд и будущее религии

  • Христианский вызов

  • Церковь

Views 2 406
Rating 4.6 / 5
Added 17.02.2025
Author esxatos
Rate this publication:
4.6/5 (12)

Comments (5 comments)

A
Avel 6 months ago
Большое спасибо!
R
rubyfun 10 years ago

Хорошая книга о многих областях естественных наук и богословской оценке их развития. Причем по подаче научного материала не уступает атеистической научпоп-литературе. Ни в чем.
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
P
pikalov 14 years ago
Спасибо!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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