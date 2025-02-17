Книга по взаимоотношениям естествознания и религии,написанная выдающимся богословом современности Гансом Кюнгом. В своей книге один из ведущих богословов современности выступает за примирение рационализма и христианской веры.

Это важнейшая задача в той сфере, где встречаются естествознание и религия, где встают такие вопросы: Почему есть нечто, а не ничто? Что есть начало человека и мира? Опираясь на многолетние исследования, Ганс Кюнг поднимает центральные темы: Бог как начало? Творение или эволюция?

Случайно ли все? Свобода воли - иллюзия?Книга Кюнга демонстрирует разные ответы: естествознания, философии, религии. Только естествознание и религия вместе могут дать ответ на вопрос, «что удерживает мир изнутри».

Кюнг Ганс - Начало всех вещей - Естествознание и религия

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, твердый переплет, 2007

Серия Богословие и наука

ISBN: 5-89647-159-9

Кюнг Ганс. Начало всех вещей. Естествознание и религия - Содержание

Глава I. ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО?

1. Загадка реальности

2. Физическое описание начала

3. Вселенной внутренняя связь

4. Спор об основаниях в математике

5. Недостатки позитивизма

6. Проблематичность реальности

7. Естествознание и богословие: разные перспективы

Глава II. БОГ КАК НАЧАЛО?

1. Вопрос о начале начал

2. Критика со стороны естествознания блокирует религию?

3. Откуда взялись природные константы?

4. Реакции на точную космическую согласованность

5. Почему не существует ничто?

Глава III. СОТВОРЕНИЕ МИРА ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

1. Начало как начало становления

2. Богословская оборона

3. Эволюция с Богом или без Бога?

4. Как мыслить Бога?

5. Библия и творение

6. Свидетельство веры о последнем «откуда»

Глава IV. ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ?

1. С какого времени существует жизнь?

2. Как появилась жизнь?

3. Случайность или необходимость?

4. Почему космос пригоден для жизни?

5. Чудеса

6. Как мыслить действия Бога?

Глава V. НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1. Физическое развитие человека

2. Психическое развитие человека

3. Мозг и дух

4. Пределы исследования мозга

Эпилог: КОНЕЦ ВСЕХ ВЕЩЕЙ

Физические гипотезы о конце

Апокалиптические видения конца

Смысл библейских видений

Смерть, ведущая в свет

Слова благодарности

Кюнг Ганс. Начало всех вещей. Естествознание и религия - От автора

Для меня всегда было очень важно принимать всерьез фантастические достижения естественнонаучных изысканий, особенно в области астрофизики, микробиологии и антропологии. Нет смысла создавать большие богословские или философские теории, не усвоив прежде соответствующих естественнонаучных знаний. Поэтому в этой книге в первую очередь всегда говорится о сегодняшнем состоянии научных исследований и только затем ставится вопрос, какое это имеет значение для религиозного взгляда на вещи.

Разумеется, и весть Библии тоже нельзя просто повторять, если желаешь ее верно понять. В свете новых достижений науки, например, теории развития, мы вполне определенно можем шире раскрыть человеку образ Бога, чем это было возможно в прошедшие века. Если мы серьезно отнесемся к тому, чего добилась теория эволюции, это даст возможность вывести на новый уровень и наше представление о сотворении мира. Отсюда ясно, какова моя принципиальная позиция в этой книге: не нужны ни бесплодное противопоставление естествознания и религии, ни простая гармонизация в угоду одной из сторон: нужно настаивать на том, что естествознание и религия дополняют друг друга.

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