Ла Сизеран Робер - Современная английская живопись

Существует английская живопись. Вот что прежде всего поражает при посещении международной художественной выставки в какой бы то ни было стране. Пока вы проходите по залам, отведенным Германии, Австрии, Италии, Испании, Бельгии, Голландии, даже Соединенным Штатам и Скандинавским странам, вы чувствуете себя все время точно во Франции и, в самом деле, все время находитесь между художниками, живущими или учившимися в Париже, или, по крайней мере, издали следящими кто за традициями школы, кто за революционным движением парижских художественных кружков.

Нужна вся четкость выставочных надписей, чтобы вспомнить, стоя перед картинами Сарджента, что целый Атлантический океан отделяет его от мастерской Каролюс-Дюрана, или же, стоя перед Вереншёллем, вспомнить, что вы переплыли Балтийское море и Ролль не путешествовал с вами. Напротив, как только входишь к англичанам, чувствуешь, что находишься уже не у своих соотечественников и даже сомневаешься, у современников ли. Кажется, будто на ваш палец надето кольцо волшебных сказок, которое переносит вас на очень далекий и совершенно неведомый берег. Я этим не хочу сказать, чтобы нигде, кроме Лондона, не было талантов и даже индивидуальных талантов.

Они существуют почти везде; но ни Германия с Ленбахом, Бёклином, Уде и Вернером, ни Венгрия с Мункачи и Пайером, ни Скандинавские страны с Крёйером, Хейердалом или Мунстеръелмом, ни Голландия с Нейгюйсом или Мартенсом, ни Испания с Прадилья или Санчесом Перье, ни Бельгия с Ваутерсом и Жаном Вергасом, ни Румыния с Мирэа и Григореску и никакая другая страна не представляют ни одного художественного направления, которое не происходило бы от французских школ. Эти художники могут быть искусны, некоторые так же искусны, как и французы; но они так мало отличаются от французов! Правда, на географической карте они размещены по различным странам, но если бы составить эстетическую карту земного шара, то все эти страны, как колонии французского искусства, пришлось бы покрыть краской Франции.

Ла Сизеран Робер - Современная английская живопись

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 202 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-12618-1

Ла Сизеран Робер - Современная английская живопись - Оглавление

Введение

Первая часть ЗАРОЖДЕНИЕ ПРЕРАФАЭЛИЗМА

I. Английское искусство в 1844 году

II. Борьба прерафаэлитов

III. Определение и конечные выводы прерафаэлизма

Вторая часть СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ

I. Мифическое искусство. Уоттс

II. Христианское искусство. Холман Хант

III. Академическое искусство. Сэр Фредерик Лейтон

IV. История. Альма-Тадема

V. Жанр. Сэр Джон Эверетт Милле

VI. Портрет. Геркомер

VII. Легенда. Сэр Эдуард Бёрн-Джонс

Третья часть ХАРАКТЕРИСТИКИ

I. Композиция и рисунок

II. Колорит и отделка

III. Стремления. Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ