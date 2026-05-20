Такое чувство, что читаешь Новый Завет, а не Ветхий. Постойте, скажете вы, а как же “око за око, зуб за зуб”? Давайте порассуждаем над этим. Если кому-то вдруг выбивали глаз, то получается, что обидчику также должны были выбить глаз в ответ. Повреждение должно было быть одинаковым, ни больше, ни меньше. Возникает вопрос: как такое просчитать? Методом проб и ошибок? Довольно сложно определить, с какой силой необходимо выбивать глаз, чтобы не перестараться, или наоборот, чтобы у обидчика не получилась более легкая травма. А как в ответ сломать руку так, чтобы получить закрытый перелом в нужном месте, и при этом учесть риск всевозможных осложнений, зависящих от индивидуальных особенностей организма? Должна была родиться целая наука по нанесению увечий точной степени тяжести. Согласитесь, звучит нелепо, к тому же и бессмысленно, ведь это никак не поможет пострадавшему. Более того, это еще и несправедливо. Давайте представим, что плотник лишил руки богатого человека, и плотнику ответили тем же. Если плотнику повезет не умереть от потери крови или заражения, он все равно потеряет гораздо больше, потому что в отличие от плотника богачу не нужно работать своими руками, чтобы заработать на пропитание. А если у одного участника конфликта изначально была только одна рука, а у второго две руки, то наказание также становится несправедливым, при любом раскладе.

Е. Ладан - Глазами первых христиан. Контекст, который мы потеряли

2017,- 130 с.

