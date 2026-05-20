Ладан - Глазами первых христиан
Такое чувство, что читаешь Новый Завет, а не Ветхий. Постойте, скажете вы, а как же “око за око, зуб за зуб”? Давайте порассуждаем над этим. Если кому-то вдруг выбивали глаз, то получается, что обидчику также должны были выбить глаз в ответ. Повреждение должно было быть одинаковым, ни больше, ни меньше. Возникает вопрос: как такое просчитать? Методом проб и ошибок? Довольно сложно определить, с какой силой необходимо выбивать глаз, чтобы не перестараться, или наоборот, чтобы у обидчика не получилась более легкая травма. А как в ответ сломать руку так, чтобы получить закрытый перелом в нужном месте, и при этом учесть риск всевозможных осложнений, зависящих от индивидуальных особенностей организма? Должна была родиться целая наука по нанесению увечий точной степени тяжести. Согласитесь, звучит нелепо, к тому же и бессмысленно, ведь это никак не поможет пострадавшему. Более того, это еще и несправедливо. Давайте представим, что плотник лишил руки богатого человека, и плотнику ответили тем же. Если плотнику повезет не умереть от потери крови или заражения, он все равно потеряет гораздо больше, потому что в отличие от плотника богачу не нужно работать своими руками, чтобы заработать на пропитание. А если у одного участника конфликта изначально была только одна рука, а у второго две руки, то наказание также становится несправедливым, при любом раскладе.
Е. Ладан - Глазами первых христиан. Контекст, который мы потеряли
2017,- 130 с.
ISBN-13: 978-1541141926
ISBN-10: 154114192X
Е. Ладан - Глазами первых христиан. Контекст, который мы потеряли - Содержание
1. Вступление
2. Око за око
3. Формализм
4. Еще 2 мифа о Ветхом Завете
5. До горы Синай
6. Израиль в Ветхом Завете
7. Израиль в Новом Завете
8. Язычники
9. Завет
10. Учение Христа
11. После воскресения. Учение Нового Завета
12. Актуальные законы
13. Формирование церквей
14. Пища
15. Обрезание
16. Суббота
17. Другие спорные места
18. Исторический обзор
19. Праздники
20. Заключение
