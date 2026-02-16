ЛаХэй - Дженкинс - Аваддон

«Аваддон» (в оригинале «Apollyon») — пятая книга масштабного цикла «Оставленные», в которой противостояние между «Отрядом Скорби» и режимом Николае Карпати переходит на новый, сверхъестественный уровень. Название книги отсылает к библейскому имени ангела бездны, который выпускает полчища демонической саранчи на землю. Мир, едва начавший восстанавливаться после глобального землетрясения, сталкивается с четвертой и пятой трубами апокалипсиса. Солнце и луна меркнут, а на человечество обрушивается невиданная ранее мучительная казнь, от которой страдают только те, кто принял сторону Антихриста.

В центре сюжета — подготовка к грандиозному «Конгрессу свидетелей» в Иерусалиме, который организует Рабби Цион Бен-Иуда. Несмотря на тотальный контроль Карпати, тысячи верующих со всего мира стремятся попасть в Святой город, чтобы услышать истину. Рэйфорд Стил и Бак Уильямс вынуждены действовать в условиях запредельного риска, поскольку Николае начинает открыто проявлять свою инфернальную сущность. Книга детально описывает психологическое и физическое состояние мира, находящегося во власти демонических сил, и подчеркивает контраст между агонией неверующих и сверхъестественным миром, который обретают те, кто отмечен печатью Бога.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Аваддон

Роман / Пер. с англ. Т. Жебыневой.

М.: Книжный Клуб Книговек, 2011.— 496 с.

(Left Behind).

ISBN 978-5-4224-0331-8

За все время полета из Нового Вавилона в Тель-Авив второй пилот МакКаллам не произнес ни слова. Это насторожило Рэйфорда.

— Что-то случилось? — прошептал он.

Мак поднес палец к губам и кивнул.

Рэйфорд закончил переговоры с диспетчерской Нового Вавилона и потянулся к спрятанной под сиденьем кнопке внутренней связи, которая позволяла им подслушивать то, что говорили находившиеся на борту потентат Мирового Сообщества Николае Карпати, верховный главнокомандующий Леон Фортунато и великий понтифик и глава религии Сокровенного Вавилона Питер Мэтьюз. Но прежде, чем он успел дотронуться до нее, Мак перехватил его руку и протестующее замотал головой.