ЛаХэй - Дженкинс - Начертание – Книга восьмая

«Начертание» (в оригинале «The Mark») — восьмая книга цикла «Оставленные», описывающая начало самого мрачного периода в истории человечества. После своего «воскресения» Николае Карпати окончательно сбрасывает маску либерального лидера и провозглашает себя богом. Он вводит обязательный ритуал поклонения себе и устанавливает систему тотального контроля, ключом к которой становится «начертание зверя». С этого момента нейтралитет невозможен: каждый житель Земли обязан выбрать между верностью новой мировой религии и неминуемой смертью.

Сюжет фокусируется на внедрении биометрической системы начертания и установки гигантских золотых статуй Карпати по всему миру. Те, кто отказывается принять начертание, лишаются права покупать, продавать и фактически объявляются вне закона. Для «Отряда Скорби» наступает время величайших испытаний: герои вынуждены уходить в глубокое подполье, создавая систему взаимопомощи для верующих. Книга наполнена напряженными сценами морального выбора, когда даже близкие люди оказываются по разные стороны баррикад, а верность Христу становится буквально вопросом жизни и смерти перед лицом надвигающейся глобальной инквизиции.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. – Начертание – Книга восьмая

Издательство Книжный Клуб Книговек, 2012 год — 416 с.

ISBN 978-5-4224-0439-1

За пределами столицы, а уж тем более — резиденции правительства — можно найти отдельные элементы, которым требуется визуальная стимуляция, напоминание о серьезности этой проверки. Чтобы отвергнуть знак, нужно быть просто фанатично преданным

своей группировке. Если напоминание о последствиях будет наглядным и повсеместным, это убедит тех, кто просто решил привлечь к себе внимание и потянуть с принятием знака.

— Но не здесь?

— Нет надобности. Если человек не верен воскресшему владыке, то зачем ему работать здесь? Вот что здесь стоит поместить, так это изображения: статичные и видео — счастливых и ликующих лоялистов. Граждане Мирового Сообщества должны видеть восторг на лицах тех, кому доверено управлять новым мировым порядком. Здесь не требуется принуждение. Мы — пример всему миру, образец радостного подчинения, охотного исполнения своих обязанностей. Понимаете?