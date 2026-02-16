ЛаХэй - Дженкинс - Николае

«Николае» — третья книга из цикла «Оставленные», в которой мир окончательно погружается в хаос первых лет Великой Скорби. Сюжет фокусируется на превращении Николае Карпати из обаятельного мирового лидера в жестокого диктатора. После того как он провозглашает себя главой Мирового Сообщества, на Землю обрушиваются суды, описанные в Библии как снятие печатей. Центральным событием книги становится начало Третьей мировой войны, инициированной Карпати для подавления сопротивления и окончательного захвата власти над планетой.

Для членов «Отряда Скорби» ситуация становится критической. Рэйфорд Стил, занимая пост личного пилота Карпати, оказывается в самом эпицентре зла, получая доступ к секретным планам Антихриста. В это же время Бак Уильямс отчаянно пытается спасти свою жену Хлою из разрушенного бомбардировками Чикаго. Книга пропитана атмосферой апокалиптического ужаса: авторы описывают глобальные разрушения, голод и страх, которые сопровождают становление нового мирового порядка. Несмотря на внешнее поражение человечества, герои продолжают свою подпольную миссию, веря, что даже в условиях тотального контроля Николае, Божье слово остается непобедимым.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Николае

Роман / Пер. с англ. Ю. Бушуевой.

М.: Книжный Клуб Книговек, 2010.— 576 с.

(Left Behind).

ISBN 978-5-4224-0293-9

Николае — третий и один из самых впечатляющих романов серии «Left Behind».

Прошло два года с момента Восхищения, во время которого по всему миру исчезли миллионы людей. Роман начинается с того, что разгорается Третья мировая война. Неистовствует Всадник Апокалипсиса на Рыжем коне, а члены отряда Скорби продолжают свою жертвенную миссию, направленную против Николае Карпати — Антихриста и Врага рода людского.

В преддверии Страшного Суда человечество вступает во вторую четверть семи лет Скорби. Согласно пророчеству Иоанна Богослова, гнев Агнца обрушивается на Землю в виде великого землетрясения и испепеляющего метеоритного дождя.