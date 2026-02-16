ЛаХэй - Дженкинс - Отряд Скорби

«Отряд Скорби» (в оригинале «Tribulation Force») — это вторая книга из знаменитого цикла-бестселлера «Оставленные» (Left Behind), написанного теологом Тимом ЛаХэем и писателем Джерри Дженкинсом. Роман продолжает историю людей, которые не были взяты на небеса во время Восхищения Церкви и теперь вынуждены столкнуться с ужасами семилетнего периода Великой Скорби. Главные герои — пилот Рэйфорд Стил, его дочь Хлоя, журналист Бак Уильямс и пастор Брюс Барнс — объединяются в «Отряд Скорби», чтобы духовно противостоять наступающему мировому порядку и лидеру глобального правительства Николае Карпати.

Сюжет книги фокусируется на стремительном возвышении Карпати, в котором герои узнают черты библейского Антихриста. Пока мир объединяется под властью единого правителя, члены Отряда используют свои профессиональные связи и ресурсы, чтобы распространять истину о происходящем и приводить людей к вере. Книга сочетает в себе элементы политического триллера и эсхатологической драмы, детально описывая, как библейские пророчества книги Откровение начинают буквально воплощаться в современной реальности. Авторы создают напряженную атмосферу ожидания глобальных катастроф, подчеркивая, что даже в самые темные времена личный выбор и верность Богу остаются единственной надеждой человечества.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Отряд Скорби

Пер. с англ. Т. Жебыневой.

М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 544 с.

ISBN 978-5-4224-0171-0

Весь мир с восторгом готов преклониться перед Антихристом. На него возложены все надежды мирового сообщества, его речи заставляют людей чувствовать себя счастливыми и защищенными.

Только небольшая группа людей видит истинное его лицо, они видят ложь, пронизывающую его слова, и они знают об ужасном будущем, которое ждет человечество, отдавшее себя во власть Зверя. Они объединяются для борьбы, называя себя Отряд Скорби.

И пусть они не могут остановить течение событий, предсказанных 2000 лет назад, оставаться безучастными они тоже не могут. Во времена Великой Скорби они намерены сделать все, что в человеческих силах, для борьбы с захватившим мир злом.