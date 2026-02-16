ЛаХэй - Дженкинс - Воплощение – Книга седьмая

«Воплощение» (в оригинале «The Indwelling») — седьмая книга серии «Оставленные», действие которой начинается в момент величайшего триумфа зла и глубокого замешательства «Отряда Скорби». После покушения на Николае Карпати в Иерусалиме мир погружен в траур, а верующие пытаются осознать свою роль в происходящем. Книга исследует библейское пророчество о «звере, который был, и которого нет, и который явится»: Николае Карпати мертв, но его тело готовится к грандиозным похоронам, которые станут сценой для самого зловещего чуда в истории человечества.

Центральной темой романа является буквальное «воплощение» сатаны в тело покойного диктатора. Пока Бак Уильямс и Рэйфорд Стил пытаются избежать подозрений в причастности к убийству, они становятся свидетелями того, как похоронная процессия превращается в акт поклонения. Согласно сюжету, именно в этот момент дух бездны входит в Николае, и он «воскресает», становясь физическим воплощением дьявола на земле. Это событие знаменует начало второй половины семилетнего периода — Великой Скорби, когда Антихрист сбрасывает маску миротворца и начинает открытый террор против всех, кто отказывается принять его начертание.

ЛаХэй Тим - Дженкинс Джерри Б. - Воплощение – Книга седьмая

Седьмая книга серии «Left Behind » — «Воплощение» — повествует о новом этапе в жизни человечества - в войну за души человеческие вступают новые силы. Бывший раввин, а ныне духовный лидер миллионов верующих - доктор Цион Бен-Иегуда, лицом к лицу встречается с архангелами Михаилом и Гавриилом, которые были вынуждены вступить в битву из-за последних произошедших событий.

Поводом послужило воплощение в теле убитого самопровозглашенного потентата Мирового Сообщества Николае Карпати, которого Отряд Скорби считал Антихристом, самого Люцифера.