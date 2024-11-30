Бог соединил супругов для того, чтобы они любили друг друга до самой смерти, - это такое чувство, которое не должно угасать, находясь в теплых лучах любовных игр. Любовные игры предназначены для освобождения от сексуального напряжения, что является исходным мотивом супружества. Вполне естественно привлекать к себе внимание людей противоположного пола и также естественно желать освободиться от напряжения. Сексуальная близость настолько важна для супружества, что единственное, ради чего следует сделать перерыв, - это молитвенное время (см. 1 Кор. 7:5).

Отношения между супругами необычайно важны для сексуальной экспрессии. Почти каждый состоящий в браке человек согласится, что взаимоотношения оказывают непосредственное влияние на то, что происходит на супружеском ложе. Я всегда знал, что сексуальная жизнь имеет тенденцию разбиваться о грубые грани. Например, как было бы хорошо думать, что христианские пары - это прекрасные, исполненные Духом люди, которые всегда проявляют «любовь, радость, мир, долготерпение» в своем поведении! Но жизнь в реальном мире не такова. Зачастую мы идем в постель с партнером, который весь день был эгоистичным, а ночью желает секса. Что нам делать в этом случае? Если вы бескорыстно смиряете себя, поскольку верите, что Бог соединил вас и вашего супруга для Своих целей, тогда «выпускание пара», которое казалось столь необходимым ранее, потеряет свое значение, так как во многих случаях, когда очевидна важность долговременных взаимоотношений, способность прощать будет реализовываться легче.

Тим Лахей - Тайны супружеского ложа после 40

- СПб.: МРО ХВЕ «Миссия «Свет Христа», 2009, - 304 с.

ISBN: 978-5-8318-0126-2

Тим Лахей - Тайны супружеского ложа после 40 - Содержание

Предисловие