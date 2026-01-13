Для того, чтобы какое-либо предприятие имело успех, оно должно быть хорошо организовано. Насколько более важно хорошо организовать дело Божье. Инструктор Библейских занятий по методу "К Нему по одному’ Если вы спасены, вы обязаны приобретать души. Вы можете быть инструктором библейских курсов ”К Нему по одному” и играть жизненно важную роль в созидании своей поместной церкви.

Обязанности инструктора библейских курсов ”К Нему по одному” изложены в книжечке "Метод личного евангелизма” часть 1, подотдел ”Ж”. Инструктор библейских курсов также планирует и полностью отвечает за организацию работы по методу "К Нему по одному”. Инструктором может быть тот человек, у которого есть рвение приобретать души и способность вдохновлять других делать это.

Мельвин Т. Лакок - К Нему по одному - Курс библейских уроков

Bible Press, Inc. Weyauwega, Wl, U. S. A. 1991

Мельвин Т. Лакок - К Нему по одному - Курс библейских уроков - Оглавление

Основные учения Библии

Урок первый Священное Писание

Урок второй Бог Отец

Урок третий Бог Сын

Урок четвертый Бог Дух Святой

Урок пятый Диавол

Урок шестой Творение

Урок седьмой Грех

Урок восьмой Покаяние

Урок девятый Вера

Урок десятый Спасение

Урок одиннадцатый Второе пришествие Христа

Урок двенадцатый Небо

Урок тринадцатый Ад

Наставления для верующих