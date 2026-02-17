Книга Пітера та Паула Лалондів «Начертання звіра» детально аналізує взаємозв’язок між розвитком новітніх технологій та біблійними пророцтвами про кінець світу. Автори розглядають стрімку комп’ютеризацію, перехід до безготівкових розрахунків та створення глобальних баз даних як підготовку фундаменту для системи контролю, описаної в Об’явленні Івана Богослова. Вони переконані, що технологічні інструменти, які сьогодні здаються зручними та прогресивними, у майбутньому стануть засобом тотального примусу, що дозволить Антихристу керувати кожною людиною через доступ до її фінансів та особистої інформації.

Автори роблять особливий акцент на тому, що за технічними аспектами штрих-кодів чи біометрії стоїть глибокий духовний вибір. Вони застерігають читача, що прийняття «начертання» не буде технічною помилкою, а стане свідомим актом визнання влади лжемесії в обмін на економічну стабільність. Книга закликає християн до пильності та духовного тверезого погляду на світ, нагадуючи, що єдиним надійним захистом у ці часи є не відмова від технологій як таких, а непохитна віра в Христа та розуміння справжньої суті світових процесів.

Питер и Паул Лалонди – Начертание зверя – Ваши деньги, компьютеры и конец века

Пер. с англ. - New Life Ministries International, 1996. – 132 с.

Питер и Паул Лалонди – Начертание зверя - Содержание

Предисловие