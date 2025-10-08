Ламберт - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками

Меня попросили написать вступление к этой книге, потому что в 1994 году мы вместе с моей женой Кей редактировали другой труд под названием «Миссия». Действительно, благодаря новой публикации, написанной современными миссионерами, мы несем Слово из поколения в поколение!

Я крестился во Христа 24 сентября 1973 года в Гейнсвилле, штат Флорида, в группе Crossroads Церкви Христа. Я был семнадцатилетним студентом первого курса в Университете Флориды. Благодаря той группе мы с Кей, а также сотни других людей были вдохновлены работать на церковь в качестве оплачиваемых служителей студенческих групп. Мы начали деятельность в Колумбии, штат Южная Каролина. В 70-х и начале 80-х годов мы видели, как Бог творил чудеса и тысячи студентов становились учениками Христа благодаря служению в кампусах по всей Америке.

В 1986 году, приехав на христианскую конференцию в Соединенное Королевство, я сидел в аудитории и слушал проповедь, которая изменила мою жизнь. Выступающий говорил о том, что больше всего нужны работники за пределами Соединенных Штатов. Прозвучал вопрос: «Не слишком ли комфортна ваша жизнь?»

После борьбы за наши нужды и уровень комфорта мы с Кей решили, что должны взяться за миссионерскую работу. В то время Бог растил Бостонскую Церковь Христа и вкладывал в сердца видение об основании общины в каждой стране мира. Мы также приняли участие, прошли дополнительное обучение и уехали за границу, чтобы служить в Мюнхене и Париже. Позже нас снова пригласили возглавить Бостонскую церковь, чем мы и занимались в течение тринадцати лет, продолжая открывать все новые церкви.

Стало очевидно, что движение Бога растет, когда тысячи и тысячи людей были крещены во Христа, когда были взращены лидеры и основаны церкви по всему миру.

То был выдающийся бостонский этап появления церквей в рамках современного движения Иисуса.

Уильям и Кристен Ламберт (редакторы) - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2024. - 304 с.

ISBN: 978-5-6050181-7-9

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