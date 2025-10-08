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Ламберт - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками

Уильям и Кристен Ламберт (редакторы) - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Меня попросили написать вступление к этой книге, потому что в 1994 году мы вместе с моей женой Кей редактировали другой труд под названием «Миссия». Действительно, благодаря новой публикации, написанной современными миссионерами, мы несем Слово из поколения в поколение!

Я крестился во Христа 24 сентября 1973 года в Гейнсвилле, штат Флорида, в группе Crossroads Церкви Христа. Я был семнадцатилетним студентом первого курса в Университете Флориды. Благодаря той группе мы с Кей, а также сотни других людей были вдохновлены работать на церковь в качестве оплачиваемых служителей студенческих групп. Мы начали деятельность в Колумбии, штат Южная Каролина. В 70-х и начале 80-х годов мы видели, как Бог творил чудеса и тысячи студентов становились учениками Христа благодаря служению в кампусах по всей Америке.

В 1986 году, приехав на христианскую конференцию в Соединенное Королевство, я сидел в аудитории и слушал проповедь, которая изменила мою жизнь. Выступающий говорил о том, что больше всего нужны работники за пределами Соединенных Штатов. Прозвучал вопрос: «Не слишком ли комфортна ваша жизнь?»

После борьбы за наши нужды и уровень комфорта мы с Кей решили, что должны взяться за миссионерскую работу. В то время Бог растил Бостонскую Церковь Христа и вкладывал в сердца видение об основании общины в каждой стране мира. Мы также приняли участие, прошли дополнительное обучение и уехали за границу, чтобы служить в Мюнхене и Париже. Позже нас снова пригласили возглавить Бостонскую церковь, чем мы и занимались в течение тринадцати лет, продолжая открывать все новые церкви.

Стало очевидно, что движение Бога растет, когда тысячи и тысячи людей были крещены во Христа, когда были взращены лидеры и основаны церкви по всему миру.

То был выдающийся бостонский этап появления церквей в рамках современного движения Иисуса.

Уильям и Кристен Ламберт (редакторы) - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2024. - 304 с.
ISBN: 978-5-6050181-7-9

Миссия - Пойдите ко всем народам - Содержание

  • Предисловие
  • Вступление. Из поколения в поколение
  • МОЩНАЯ ВЕРА
    • Глава 1. В ожидании плодов. Гленн Петруцци
    • Глава 2. Иди с силой, тебе дарованной. Дрю и Дженни Майнс
    • Глава 3. Жатва велика. Артур Кузур и Синдерелла Джейкоб
    • Глава 4. Сильная вера, высокие ожидания. Джоэл Нагель
    • Глава 5. Если вы хотите ходить по воде, вам нужно выйти из лодки. Патрик и Ла Мича Дженова
    • Глава 6. Жить мечтой, выполняя миссию. Рафаэль Сальгеро
    • Глава 7. Обновите убеждения в наши дни. Давид и Надя де лос Сантос
    • Глава 8. Сделай свой бросок. Стюарт Мейнс
  • ГЛУБОКОЕ ВИДЕНИЕ
    • Глава 9. Поймай мечту о служении. Джесси и Александра Гоман
    • Глава 10. Команда мечты. Том МакГирк, Джордан Мэсси и Кендалл Альберт
    • Глава 11. Долгая игра. Крис Зиллман
    • Глава 12. Больше того, о чем мы просим или даже только помышляем: видение растущего служения. Роберт и Челси Новак
    • Глава 13. Сила сообщества. Ти Джей и Соня Масиламани
    • Глава 14. Сила одного. Кевин Миллер
    • Глава 15. Строители отношений. Роб и Шаника Кокран
    • Глава 16. В пределах досягаемости: приводите ваши семьи ко Христу. Майк Корпус
  • ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
    • Глава 17. Если Бог велит нам идти, как мы можем отказаться? Уильям и Кристен Ламберт
    • Глава 18. Больше чем завоеватели. Блейк и Аделина
    • Глава 19. Готов пойти на поле жатвы. Шива и Кету Мурти
    • Глава 20. Стой твердо, пусть ничто не поколеблет тебя. Джон и Рэйчел Бухгольц
    • Глава 21. Когда риск оправдан. Феликс и Эшли Токвепота
    • Глава 22. Достойны Его имени. Ротими Ауэй
  • ГОРЯЧАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ
    • Глава 23. Пришел Сын Человеческий, и ест, и пьет. Тони Малхоллан
    • Глава 24. Потрясен до глубины души. Коллин Урбани
    • Глава 25. Все почитаю за сор. Коллиер Уинтерс
    • Глава 26. Любовь превыше всего. Джек Легон
    • Глава 27. Блудный сын. Ремо Тлале
    • Глава 28. Закрыть собой пролом. Брайан и Кристина Кэмпбелл
    • Глава 29. Подготовлены для выполнения поставленной задачи. Ник и Джози Зиглер
    • Глава 30. Коринфский призыв к миссии. Тони Малхоллан
  • ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «УЧЕНИК»
Views 165
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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