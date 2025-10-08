Ламберт - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками
Меня попросили написать вступление к этой книге, потому что в 1994 году мы вместе с моей женой Кей редактировали другой труд под названием «Миссия». Действительно, благодаря новой публикации, написанной современными миссионерами, мы несем Слово из поколения в поколение!
Я крестился во Христа 24 сентября 1973 года в Гейнсвилле, штат Флорида, в группе Crossroads Церкви Христа. Я был семнадцатилетним студентом первого курса в Университете Флориды. Благодаря той группе мы с Кей, а также сотни других людей были вдохновлены работать на церковь в качестве оплачиваемых служителей студенческих групп. Мы начали деятельность в Колумбии, штат Южная Каролина. В 70-х и начале 80-х годов мы видели, как Бог творил чудеса и тысячи студентов становились учениками Христа благодаря служению в кампусах по всей Америке.
В 1986 году, приехав на христианскую конференцию в Соединенное Королевство, я сидел в аудитории и слушал проповедь, которая изменила мою жизнь. Выступающий говорил о том, что больше всего нужны работники за пределами Соединенных Штатов. Прозвучал вопрос: «Не слишком ли комфортна ваша жизнь?»
После борьбы за наши нужды и уровень комфорта мы с Кей решили, что должны взяться за миссионерскую работу. В то время Бог растил Бостонскую Церковь Христа и вкладывал в сердца видение об основании общины в каждой стране мира. Мы также приняли участие, прошли дополнительное обучение и уехали за границу, чтобы служить в Мюнхене и Париже. Позже нас снова пригласили возглавить Бостонскую церковь, чем мы и занимались в течение тринадцати лет, продолжая открывать все новые церкви.
Стало очевидно, что движение Бога растет, когда тысячи и тысячи людей были крещены во Христа, когда были взращены лидеры и основаны церкви по всему миру.
То был выдающийся бостонский этап появления церквей в рамках современного движения Иисуса.
Уильям и Кристен Ламберт (редакторы) - Миссия - Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками
Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2024. - 304 с.
ISBN: 978-5-6050181-7-9
Миссия - Пойдите ко всем народам - Содержание
- Предисловие
- Вступление. Из поколения в поколение
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МОЩНАЯ ВЕРА
- Глава 1. В ожидании плодов. Гленн Петруцци
- Глава 2. Иди с силой, тебе дарованной. Дрю и Дженни Майнс
- Глава 3. Жатва велика. Артур Кузур и Синдерелла Джейкоб
- Глава 4. Сильная вера, высокие ожидания. Джоэл Нагель
- Глава 5. Если вы хотите ходить по воде, вам нужно выйти из лодки. Патрик и Ла Мича Дженова
- Глава 6. Жить мечтой, выполняя миссию. Рафаэль Сальгеро
- Глава 7. Обновите убеждения в наши дни. Давид и Надя де лос Сантос
- Глава 8. Сделай свой бросок. Стюарт Мейнс
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ГЛУБОКОЕ ВИДЕНИЕ
- Глава 9. Поймай мечту о служении. Джесси и Александра Гоман
- Глава 10. Команда мечты. Том МакГирк, Джордан Мэсси и Кендалл Альберт
- Глава 11. Долгая игра. Крис Зиллман
- Глава 12. Больше того, о чем мы просим или даже только помышляем: видение растущего служения. Роберт и Челси Новак
- Глава 13. Сила сообщества. Ти Джей и Соня Масиламани
- Глава 14. Сила одного. Кевин Миллер
- Глава 15. Строители отношений. Роб и Шаника Кокран
- Глава 16. В пределах досягаемости: приводите ваши семьи ко Христу. Майк Корпус
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОЕ ДОЛГОТЕРПЕНИЕ И САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
- Глава 17. Если Бог велит нам идти, как мы можем отказаться? Уильям и Кристен Ламберт
- Глава 18. Больше чем завоеватели. Блейк и Аделина
- Глава 19. Готов пойти на поле жатвы. Шива и Кету Мурти
- Глава 20. Стой твердо, пусть ничто не поколеблет тебя. Джон и Рэйчел Бухгольц
- Глава 21. Когда риск оправдан. Феликс и Эшли Токвепота
- Глава 22. Достойны Его имени. Ротими Ауэй
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ГОРЯЧАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ
- Глава 23. Пришел Сын Человеческий, и ест, и пьет. Тони Малхоллан
- Глава 24. Потрясен до глубины души. Коллин Урбани
- Глава 25. Все почитаю за сор. Коллиер Уинтерс
- Глава 26. Любовь превыше всего. Джек Легон
- Глава 27. Блудный сын. Ремо Тлале
- Глава 28. Закрыть собой пролом. Брайан и Кристина Кэмпбелл
- Глава 29. Подготовлены для выполнения поставленной задачи. Ник и Джози Зиглер
- Глава 30. Коринфский призыв к миссии. Тони Малхоллан
- ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «УЧЕНИК»
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