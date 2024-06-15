Ланда Диего де - Сообщение о делах в Юкатане

Юкатан — не остров и не мыс, выступающий в море, как полагали некоторые, а часть материка. Ошибались из-за мыса Коточ (Cotoch), который образует море, входящее через проход Ассенсьон в бухту Дульсе, и из-за мыса, который образует Ла Десконосида с другой стороны, по направлению к Мексике, перед тем, как прибыть в Кампече (Campeche), или из-за обширности лагун, образуемых морем, входящим через Пуэрто-Реаль и Дос Бокас.

Эта земля очень ровна и лишена гор, поэтому не видна с кораблей, пока [они не подойдут] очень близко, кроме [местности] между Кампече и Чампотоном (Champoton), где показываются несколько холмиков и среди них холм, называемый Лос Дьяблос. Если двигаться от Вера-Крус к мысу Коточ, он находится менее чем в 20 градусах, а устье Пуэрто-Реаль — более чем в 23 градусах, и от одного из этих концов до другого, вероятно, около 130 лиг расстоя ния по прямой дороге. Берег ее низкий, и поэтому большие корабли ходят несколько удалившись от земли.

Берег усеян скалами и острым сланцем, которые портят много корабельных канатов; на нем много ила, поэтому если корабли выбрасывает на берег, погибает мало людей.

Морской отлив настолько велик, особенно в заливе Кампече, что в некоторых местах часто оставляет поллиги [берега] сухим. При таких больших отливах в водорослях, иле и лужах остается много мелкой рыбы, которой питается множество людей.

Небольшая горная цепь пересекает Юкатан от одного угла до другого; она начинается около Чампотона и доходит до города Саламанка, который находится в углу, противоположном Чампотону. Эти горы делят Юкатан на две части: южная часть, к Лакандону и Тайце, безлюдна из-за недостатка воды, которой там нет, кроме дождевой. Другая [часть], северная, населена.

Эта страна очень жаркая, и солнце сильно жжет, хотя там нет недостатка в прохладных ветрах, как бриз или солано, который там обычно господствует, и вечерний ветер с моря.

Люди в этой стране живут долго, нашелся человек 140 лет. Зима начинается со [дня] св. Франсиска и длится до конца марта, потому что в это время дуют северные ветры; они вызывают сильные простуды и лихорадки, так как жители плохо одеты. К концу января и в феврале бывает короткое лето с палящим солнцем; дождь не идет в это время, кроме как в новолуние. Дожди начинаются с апреля и [продолжаются] до конца сентября; в это время [жители] делают все свои посевы, которые созревают, несмотря на постоянные дожди; они сеют в день св. Франсиска особый сорт кукурузы, который вскоре собирают.

Ланда Диего де - Сообщение о делах в Юкатане

Пер. со староисп., вводная ст. и примеч. Ю.В. Кнорозова. — 3-е изд. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 350 с.: ч/б ил. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978-5-98426-223-1

Ланда Диего де - Сообщение о делах в Юкатане – Содержание

Предисловие к третьему изданию. «Фанатичный разрушитель и неутомимый строитель» (М.Ф. Альбедиль)

«Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланды как историко-этнографический источник (Ю.В. Кнорозов)

Сообщение о делах в Юкатане, извлеченное из сообщения, которое написал брат Диего де Ланда ордена св. Франсиска МDLXVI

[I. Описание Юкатана]

[II. Географическое положение Юкатана]

[III. Открытие Юкатана испанцами]

[IV. Экспедиция Кортеса]

[V. Провинции Юкатана. Древние постройки]

[VI. К’ук’улькан. Основание Майяпана]

[VII. Управление, жречество и науки]

[VIII. Приход Тутуль Шиу. Тирания Кокомов]

[IX. Кокомы в Сотуте. Происхождение Челей]

[X. Бедствия в Юкатане]

[XI. Биография Франсиско Монтехо]

[XII. Монтехо в Юкатане]

[XIII. Уход Монтехо из Юкатана]

[XIV. Завоевание Юкатана испанцами]

[XV. Жестокости испанцев]

[XVI. Смерть Аделантадо Монтехо]

[XVII. Франсисканцы в Юкатане]

[XVIII. Христианизация индейцев]

[XIX. Отъезд Ланды в Испанию]

[XX. Постройки и одежда]

[XХI. Пища и питье]

[XXII. Пиршества, музыка и танцы]

[XXIII. Ремесла, торговля, земледелие и суд]

[XXIV. Имена. Порядок наследoвания]

[XXV. Брак]

[XXVI. «Крещение»]

[XXVII. Исповедь, статуи богов, жречество]

[XXVIII. Жертвоприношения]

[XXIX. Оружие и войска]

[XXX. Наказания. Воспитание детей]

[XXXI. Женская одежда и косметика]

[XXXII. Нравы и занятия женщин]

[XXXIII. Похороны]

[XXXIV. Календарь]

[XXXV. Год со знаком K’ан]

[XXXVI. Год со знаком Мулук]

[XXXVII. Год со знаком Иш]

[XXXVIII. Год со знаком Кавак]

[XXXIX. Замечания о календаре]

[XL. Месяцы и праздники]

[XLI. Летосчисление и письменность]

[XLII. Постройки в Юкатане]

[XLIII.] По каким причинам индейцы делали другие жертвоприношения

[XLIV. Топографические условия в Юкатане]

[XLV. Водяные животные]

[XLVI]. Параграф VII. О том, какие есть змеи и другие ядовитые животные

[XLVIL] Параграф VIII. О пчелах, их меде и воске

[XLVIII. Растения]

[XLIX. Птицы]

[L. Звери]

[LI. Заключение]

[LII. Критические замечания]

Приложения