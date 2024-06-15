Ланда Диего де - Сообщение о делах в Юкатане

Ланда - Сообщение о делах в Юкатане
Юкатан — не остров и не мыс, выступающий в море, как полагали некоторые, а часть материка. Ошибались из-за мыса Коточ (Cotoch), который образует море, входящее через проход Ассенсьон в бухту Дульсе, и из-за мыса, который образует Ла Десконосида с другой стороны, по направлению к Мексике, перед тем, как прибыть в Кампече (Campeche), или из-за обширности лагун, образуемых морем, входящим через Пуэрто-Реаль и Дос Бокас.
Эта земля очень ровна и лишена гор, поэтому не видна с кораблей, пока [они не подойдут] очень близко, кроме [местности] между Кампече и Чампотоном (Champoton), где показываются несколько холмиков и среди них холм, называемый Лос Дьяблос. Если двигаться от Вера-Крус к мысу Коточ, он находится менее чем в 20 градусах, а устье Пуэрто-Реаль — более чем в 23 градусах, и от одного из этих концов до другого, вероятно, около 130 лиг расстоя ния по прямой дороге. Берег ее низкий, и поэтому большие корабли ходят несколько удалившись от земли.
Берег усеян скалами и острым сланцем, которые портят много корабельных канатов; на нем много ила, поэтому если корабли выбрасывает на берег, погибает мало людей.
Морской отлив настолько велик, особенно в заливе Кампече, что в некоторых местах часто оставляет поллиги [берега] сухим. При таких больших отливах в водорослях, иле и лужах остается много мелкой рыбы, которой питается множество людей.
Небольшая горная цепь пересекает Юкатан от одного угла до другого; она начинается около Чампотона и доходит до города Саламанка, который находится в углу, противоположном Чампотону. Эти горы делят Юкатан на две части: южная часть, к Лакандону и Тайце, безлюдна из-за недостатка воды, которой там нет, кроме дождевой. Другая [часть], северная, населена.
Эта страна очень жаркая, и солнце сильно жжет, хотя там нет недостатка в прохладных ветрах, как бриз или солано, который там обычно господствует, и вечерний ветер с моря.
Люди в этой стране живут долго, нашелся человек 140 лет. Зима начинается со [дня] св. Франсиска и длится до конца марта, потому что в это время дуют северные ветры; они вызывают сильные простуды и лихорадки, так как жители плохо одеты. К концу января и в феврале бывает короткое лето с палящим солнцем; дождь не идет в это время, кроме как в новолуние. Дожди начинаются с апреля и [продолжаются] до конца сентября; в это время [жители] делают все свои посевы, которые созревают, несмотря на постоянные дожди; они сеют в день св. Франсиска особый сорт кукурузы, который вскоре собирают.
Ланда Диего де - Сообщение о делах в Юкатане
Пер. со староисп., вводная ст. и примеч. Ю.В. Кнорозова. — 3-е изд. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2023. — 350 с.: ч/б ил. — (Эпохи. Средние века. Тексты).
ISBN 978-5-98426-223-1
Ланда Диего де - Сообщение о делах в Юкатане – Содержание
Предисловие к третьему изданию. «Фанатичный разрушитель и неутомимый строитель» (М.Ф. Альбедиль)
«Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланды как историко-этнографический источник (Ю.В. Кнорозов)
Сообщение о делах в Юкатане, извлеченное из сообщения, которое написал брат Диего де Ланда ордена св. Франсиска МDLXVI
- [I. Описание Юкатана]
- [II. Географическое положение Юкатана]
- [III. Открытие Юкатана испанцами]
- [IV. Экспедиция Кортеса]
- [V. Провинции Юкатана. Древние постройки]
- [VI. К’ук’улькан. Основание Майяпана]
- [VII. Управление, жречество и науки]
- [VIII. Приход Тутуль Шиу. Тирания Кокомов]
- [IX. Кокомы в Сотуте. Происхождение Челей]
- [X. Бедствия в Юкатане]
- [XI. Биография Франсиско Монтехо]
- [XII. Монтехо в Юкатане]
- [XIII. Уход Монтехо из Юкатана]
- [XIV. Завоевание Юкатана испанцами]
- [XV. Жестокости испанцев]
- [XVI. Смерть Аделантадо Монтехо]
- [XVII. Франсисканцы в Юкатане]
- [XVIII. Христианизация индейцев]
- [XIX. Отъезд Ланды в Испанию]
- [XX. Постройки и одежда]
- [XХI. Пища и питье]
- [XXII. Пиршества, музыка и танцы]
- [XXIII. Ремесла, торговля, земледелие и суд]
- [XXIV. Имена. Порядок наследoвания]
- [XXV. Брак]
- [XXVI. «Крещение»]
- [XXVII. Исповедь, статуи богов, жречество]
- [XXVIII. Жертвоприношения]
- [XXIX. Оружие и войска]
- [XXX. Наказания. Воспитание детей]
- [XXXI. Женская одежда и косметика]
- [XXXII. Нравы и занятия женщин]
- [XXXIII. Похороны]
- [XXXIV. Календарь]
- [XXXV. Год со знаком K’ан]
- [XXXVI. Год со знаком Мулук]
- [XXXVII. Год со знаком Иш]
- [XXXVIII. Год со знаком Кавак]
- [XXXIX. Замечания о календаре]
- [XL. Месяцы и праздники]
- [XLI. Летосчисление и письменность]
- [XLII. Постройки в Юкатане]
- [XLIII.] По каким причинам индейцы делали другие жертвоприношения
- [XLIV. Топографические условия в Юкатане]
- [XLV. Водяные животные]
- [XLVI]. Параграф VII. О том, какие есть змеи и другие ядовитые животные
- [XLVIL] Параграф VIII. О пчелах, их меде и воске
- [XLVIII. Растения]
- [XLIX. Птицы]
- [L. Звери]
- [LI. Заключение]
- [LII. Критические замечания]
Приложения
- Примечания
- Библиографический обзор важнейших источников и исследований
- Хронологическая таблица истории майя (Юкатан)
- Список иностранных слов
- Указатель имен
- Указатель географических и этнических названий
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