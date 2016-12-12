Писания входит в этот курс. Я прошу читателя помнить об этом при чтении данной книги. Если вы незнакомы со стихом, стихами или целым абзацем, на который я ссылаюсь, вы вознаградите себя, если потрудитесь открыть Библию и внимательно прочитать цитируемый отрывок.

Эта книга насыщена высказываниями и утверждениями Писания, и вы обогатите свою жизнь их изучением при чтении книги. Невозможно по-настоящему любить то, чего вы не знаете, поэтому, если вы очень мало знаете о Боге, то вы не можете любить Его очень сильно. Чем больше вы знаете о Боге, тем больше вы его любите.

Чем больше вы любите Бога, тем больше вы Ему служите. И чем больше вы служите Богу, тем обильнее Он благословит вас в вечности. Отсюда следует ценность как можно большего познания Бога. Пристальное изучение материала, содержащегося в этой книге, даст вам хорошее, практическое знание Бога.

Рой Х. Ланьер — Вечная Троица.Три Ипостаси и три роли Единого Бога

Рой Х. Ланьер, ст. Вечная Троица.Три Ипостаси и три роли Единого Бога.

Перевод с англ. - Киров: 2001. - 416 стр.

ISBN 5-85271-054-7

Рой Х. Ланьер старший - ВЕЧНАЯ ТРОИЦА - Три Ипостаси и три роли Единого Бога - Содержание Предисловие Введение Часть первая Существование и качества Бога ГЛАВА I. Познание Бога

ГЛАВА II. Бог: определение и существование

ГЛАВА III. Качества Бога

ГЛАВА IV. Вечность и непреложность

ГЛАВА V. Единство Бога

ГЛАВА VI. Бог есть истина

ГЛАВА VII. Бог есть любовь

ГЛАВА VIII. Бог свят

ГЛАВА VIII (продолжение). Справедливость и праведность Бога

ГЛАВА IX. Бог всемогущ

ГЛАВА X. Бог вездесущ

ГЛАВА XI. Бог всеведущ Часть вторая Иисус Христос ГЛАВА I. Предсуществование Христа

ГЛАВА II. Слово до воплощения

ГЛАВА III. Деятельность Слова до воплощения

ГЛАВА IV. Пророчества, доказывающие божественность Христа

ГЛАВА V. Божественность Иисуса в Новом Завете

ГЛАВА VI. Божественность Иисуса в Его звании

ГЛАВА VII. Божественность Иисуса в доказательствах Павла

ГЛАВА VIII. Человеческие качества Иисуса Христа Часть третья Святой Дух ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Святой Дух в Ветхом Завете

ГЛАВА II. Личностные качества Святого Духа

ГЛАВА III. Святой Дух есть Бог

ГЛАВА IV. Крещение Святого Духа

ГЛАВА V. Святой Дух и духовные дары

ГЛАВА VI. Святой Дух пребывает в христианах

ГЛАВА VII. Возражения против фактического пребывания Святого Духа

ГЛАВА VIII. Святой Дух в провидении

ГЛАВА IX. Святой Дух и Слово Библиография Индекс (Список стихов Библии, цитируемых или упоминаемых автором)

Рой Х. Ланьер — Вечная Троица.Три Ипостаси и три роли Единого Бога — Единство Бога

Когда мы говорим о единстве Бога, мы имеем в виду две вещи: (1) то, что есть только одно бесконечное, вечное, самодостаточное Существо; одна сущность; (2) то, что эта одна сущность неделима и неразделена. Это учение преподается на всем протяжении Библии. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). Иисус цитировал этот стих: «Господь Бог наш есть Господь единый» (Мар. 12:29). Моисей напомнил своему народу: «чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его» (Втор. 4:35,39). Пророк Исаия боролся с политеизмом среди своего народа в главах с 40 по 50, из которых мы возьмем лишь несколько утверждений. «Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет. Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня» (Ис. 43:10,11). Также: «Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44:6). Также: «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня» (Ис. 45:5). Также: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне» (Ис. 46:9). В Новом Завете мы читаем: «Нет иного Бога, кроме Единого ... Но у нас один Бог» (1 Кор. 8:4,6). Также: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками» (1 Тим. 2:5). И еще: «один Бог» (Рим. 3:30).

Из приведенных выше стихов, несомненно, следует то, что есть один Бог, и только один. Тем не менее, у нас есть такое же утвердительное учение о том, что Отец есть Бог; Сын есть Бог; и Святой Дух есть Бог. Ради экономии печатного места мы перечислим лишь немногие отрывки, в которых каждая Ипостась (Личность) Божества названа Богом:

Отец Сын Святой Дух

1 Кор. 8:6 Рим. 9:5 Деян. 5:3,4

Гал. 1:1 Кол. 2:9 Мат. 28:19

Иоан. 6:27 Иоан. 20:28 2 Кор. 13:13

Фил. 2:11 Иоан. 10:30 2 Кор. 3:17,18

Иоан. 20:17 Иоан. 1:1,18 1 Кор. 2:10-13

Мар. 14:36 Фил. 2:6 Рим. 8:9,11

Иоан. 11:41 1 Иоан. 5:20

Мы не утверждаем, что один Бог это три Бога; мы утверждаем, что есть только одно Бесконечное Существо-Дух, но внутри этой сущности-Духа есть три индивидуальности, каждая из которых может быть названа и называется Богом; каждая способна любить и быть любимой другими; каждая имеет отличительную, но не отдельную роль в сотворении вселенной и в сотворении и спасении человека. На протяжении столетий предпринималось несколько попыток решить эту проблему «три в одном». В третьем столетии от рождества Христова человек по имени Сабелий учил тому, что одна божественная сущность принимает три различные формы, или проявления, в своих тройственных отношениях с миром. Но эта божественная сущность никогда не проявляется в своих трех формах одновременно, и, по мере того как появляется новое проявление, прежнее исчезает. Сабелий полагал, что первое проявление, Отец, служило от сотворения до рождения Христа; второе проявление, Сын, началось в воплощении и действовало для достижения нашего искупления; а третье проявление, Святой Дух, производит работу откровенияи освящения.

Другой попыткой разрешения проблемы стало унитарианство. Это учение на протяжении столетий принимало многообразные формы. Обычно в нем отрицается божественность Христа. Одно время это учение называли «монархианством», по той причине, что оно настаивало исключительно на правлении одноличностного Бога. Это учение сохраняло единство Бога, выводя Христа за пределы Божества. Началом этого учения стала арианская полемика в четвертом столетии; его поддержали сторонники Социна в шестнадцатом веке.